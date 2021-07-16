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Бежавший из страны липецкий депутат Хомутинников находится в центре размещения беженцев
Липецкий депутат Олег Хомутинников собирался в отпуск в Сербию, но просил убежища в Нидерландах. Олег Хомутинников впервые рассказал подробности побега из страны
«Наш «побег из страны» был задуман еще в апреле, правда, с другой целью. Мы с женой запланировали отпуск в Сербии. Эта страна была открыта на фоне пандемии, и туда не нужна виза. Купили билеты до Белграда через Амстердам и стали ждать отпуск. И тут власти начали ужесточать законы — о «нежелательных организациях», появились «иноагенты». Понятно, что все это принималось под выборы.
Активизировались силовики. Был разгон Земского съезда в Великом Новгороде, в котором я участвовал. Потом мне прямо сказали: если будешь участвовать в выборах, получишь уголовное дело из-за участия в деятельности «Открытой России» (признана на территории России нежелательной организацией). Я к этому отнесся очень серьезно. Потом 27 мая прошел совет с участием Михаила Ходорковского, на котором было принято решение ликвидировать «Открытую Россию» . Для меня все стало ясно.
Когда дело подошло к отпуску, мы с женой решили, что не вернемся в страну в ближайшее время, а останемся в Голландии. Она тоже принимала участие в деятельности «Открытой России», при этом работала юристом в «Почте России». Родственникам и детям заранее ничего не говорили, чтобы не травмировать. Они обо всем узнали уже по факту. Восприняли с пониманием.
Мы приземлились в Амстердаме 28 мая. Я просто подошел в аэропорту к сотруднику королевской полиции и сказал, что моей семье нужна международная защита. Я заранее написал все на листке и передал его сотруднику правопорядка. Нас отвели в отдельное помещение, провели беседу, но, поскольку было уже поздно, нам пришлось остаться ночевать в транзитной зоне.
Утром с нами начала работать служба миграции. Забрали все документы, опросили. Я в общих чертах рассказал о том, почему прошу политического убежища. Потом нас посадили в автомобиль и отправили в центр приема беженцев, который находится на границе с Германией. Там нас сфотографировали, выдали временные удостоверения. Центр беженцев — это двухэтажные коттеджи, что-то наподобие хостелов. Комнаты на двух человек, общие ванна, туалет и кухня. Кормят бесплатно. Бытовые условия для такого места просто идеальные. Можно выходить в город, делать покупки в магазинах, гулять по парку, например.
Процедура получения политического убежища представляет собой несколько этапов. Мы пока на самой нижней ступени. Первый, регистрационный этап, занимает от 3 до 10 дней. Но у нас это все растянулось на полтора месяца. Были проблемы с биометрическими данными, кроме того, достаточно много других беженцев. Система перегружена. Тут много людей из Сирии и других стран Африки, Турции, а также Белоруссии.
15 июля у меня было регистрационное интервью. Я рассказал подробно о себе, своей семье и о том, почему был вынужден покинуть Россию. Дальше предстоит доказать, что в своей родной стране мне и моей семье находиться небезопасно. Для этого у меня есть доказательства. Весь процесс может занять год. Но мы морально готовы к этому. Впрочем, если в России отменят последние репрессивные законы, то мы будем готовы вернуться.
Тем, кто получает в Нидерландах политические убежище, предоставляется муниципальное жилье — за него нужно платить какую-то минимальную аренду, а еще выдают ежемесячные пособия. Но сидеть сложа руки я не собираюсь. Могу устроиться на самую простую работу — даже грузчиком. Еще я слышал, что в Амстердаме эмигранты выпускают газету, может, присоединюсь к ним. В плане работы тут очень много возможностей для интеграции. Детей отправим учится в местную школу.
Я допускаю, что нам могут и не предоставить международную защиту. Это решение можно будет оспорить — для этого предоставляется бесплатный адвокат. И очень много случаев, когда суды встают на сторону беженцев. Если и это не пройдет, будем думать, что делать дальше. Мы решаем проблемы по ходу их поступления. Когда поняли, что в России находиться небезопасно, взяли и уехали. Но пытаться получить политическое убежище где-то еще в Европе мы пока не планируем.
Наши друзья нас поддерживают, говорят, что мы сделали правильный шаг, уехав в Голландию. Пока я нахожусь в процессе получения политического убежища, пишу концепцию формирования политической власти в России, которую скоро опубликую. За время существования путинского режима много талантливых, политически активных граждан были вынуждены покинуть страну. Этим людям еще предстоит вернуться. Многие вещи нужно будет переосмыслить. Лично я вижу Россию страной открытого доступа. Обезличенные права для всех должны прийти на смену личным привилегиям»
Унылый пропагандист
Честный
???
Билли Кид
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Билли Кид