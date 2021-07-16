Общество

сегодня, 15:44

Бежавший из страны липецкий депутат Хомутинников находится в центре размещения беженцев

21 1074
#Олег Хомутинников #политическое убежище
2
Бежавший из страны липецкий депутат Хомутинников находится в центре размещения беженцев

Липецкий депутат Олег Хомутинников собирался в отпуск в Сербию, но просил убежища в Нидерландах. Олег Хомутинников впервые рассказал подробности побега из страны

Олег Хомутинников, депутат липецкого областного Совета, покинувший Россию этой весной, рассказал изданию  Znak.com почему уехал из страны и в каком статусе сейчас находится.

«Наш «побег из страны» был задуман еще в апреле, правда, с другой целью. Мы с женой запланировали отпуск в Сербии. Эта страна была открыта на фоне пандемии, и туда не нужна виза. Купили билеты до Белграда через Амстердам и стали ждать отпуск. И тут власти начали ужесточать законы — о «нежелательных организациях», появились «иноагенты». Понятно, что все это принималось под выборы. 

Активизировались силовики. Был разгон Земского съезда в Великом Новгороде, в котором я участвовал. Потом мне прямо сказали: если будешь участвовать в выборах, получишь уголовное дело из-за участия в деятельности «Открытой России» (признана на территории России нежелательной организацией). Я к этому отнесся очень серьезно. Потом 27 мая прошел совет с участием Михаила Ходорковского, на котором было принято решение ликвидировать «Открытую Россию» . Для меня все стало ясно.

Когда дело подошло к отпуску, мы с женой решили, что не вернемся в страну в ближайшее время, а останемся в Голландии. Она тоже принимала участие в деятельности «Открытой России», при этом работала юристом в «Почте России». Родственникам и детям заранее ничего не говорили, чтобы не травмировать. Они обо всем узнали уже по факту. Восприняли с пониманием. 

Мы приземлились в Амстердаме 28 мая. Я просто подошел в аэропорту к сотруднику королевской полиции и сказал, что моей семье нужна международная защита. Я заранее написал все на листке и передал его сотруднику правопорядка. Нас отвели в отдельное помещение, провели беседу, но, поскольку было уже поздно, нам пришлось остаться ночевать в транзитной зоне. 

Утром с нами начала работать служба миграции. Забрали все документы, опросили. Я в общих чертах рассказал о том, почему прошу политического убежища. Потом нас посадили в автомобиль и отправили в центр приема беженцев, который находится на границе с Германией. Там нас сфотографировали, выдали временные удостоверения. Центр беженцев — это двухэтажные коттеджи, что-то наподобие хостелов. Комнаты на двух человек, общие ванна, туалет и кухня. Кормят бесплатно. Бытовые условия для такого места просто идеальные. Можно выходить в город, делать покупки в магазинах, гулять по парку, например. 

Процедура получения политического убежища представляет собой несколько этапов. Мы пока на самой нижней ступени. Первый, регистрационный этап, занимает от 3 до 10 дней. Но у нас это все растянулось на полтора месяца. Были проблемы с биометрическими данными, кроме того, достаточно много других беженцев. Система перегружена. Тут много людей из Сирии и других стран Африки, Турции, а также Белоруссии. 

15 июля у меня было регистрационное интервью. Я рассказал подробно о себе, своей семье и о том, почему был вынужден покинуть Россию. Дальше предстоит доказать, что в своей родной стране мне и моей семье находиться небезопасно. Для этого у меня есть доказательства. Весь процесс может занять год. Но мы морально готовы к этому. Впрочем, если в России отменят последние репрессивные законы, то мы будем готовы вернуться. 

Тем, кто получает в Нидерландах политические убежище, предоставляется муниципальное жилье — за него нужно платить какую-то минимальную аренду, а еще выдают ежемесячные пособия. Но сидеть сложа руки я не собираюсь. Могу устроиться на самую простую работу — даже грузчиком. Еще я слышал, что в Амстердаме эмигранты выпускают газету, может, присоединюсь к ним. В плане работы тут очень много возможностей для интеграции. Детей отправим учится в местную школу. 

Я допускаю, что нам могут и не предоставить международную защиту. Это решение можно будет оспорить — для этого предоставляется бесплатный адвокат. И очень много случаев, когда суды встают на сторону беженцев. Если и это не пройдет, будем думать, что делать дальше. Мы решаем проблемы по ходу их поступления. Когда поняли, что в России находиться небезопасно, взяли и уехали. Но пытаться получить политическое убежище где-то еще в Европе мы пока не планируем. 

Наши друзья нас поддерживают, говорят, что мы сделали правильный шаг, уехав в Голландию. Пока я нахожусь в процессе получения политического убежища, пишу концепцию формирования политической власти в России, которую скоро опубликую. За время существования путинского режима много талантливых, политически активных граждан были вынуждены покинуть страну. Этим людям еще предстоит вернуться. Многие вещи нужно будет переосмыслить. Лично я вижу Россию страной открытого доступа. Обезличенные права для всех должны прийти на смену личным привилегиям»


21 1074
#Олег Хомутинников #политическое убежище
2

Комментарии (22)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Унылый пропагандист

1 минуту назад
???, хорошо ,кто у нас ещё из депутатов ,Аксенов ,Латышева ,Карасиков ,замечены ли они в великих деяниях ?
ответить

Честный

4 минуты назад
???, Кто платит, про того и пишут
ответить

???

9 минут назад
Он кому - то интересен? Зачем про него столько писать???
ответить

Билли Кид

11 минут назад
Акула Додсон, вот это и смущает.. Верить написанному Олегом? Ну такое себе.. Но все равно я за него рад. Пусть там поборется с голландским режимом для разнообразия)
ответить

Билли Кид

17 минут назад
"В Нидерландах умер известный криминальный журналист Питер Р. де Врис, которого тяжело ранили неделю назад в центре Амстердама" Передайте Олегу, что бы он лучше бы в грузчики шел. А то там журналистам не очень..
ответить

Акула Додсон

18 минут назад
Билли Кид, естественно. Я ж рядом в том хостеле не живу и засвидетельствовать, что правда, что нет, не могу.
ответить

Интересно

28 минут назад
Алька, а зачем сама себя хвалишь ,Галька ?
ответить

Скоф

29 минут назад
Фокс, место освободилось .1000 Олегов узнает Липецк. Все только начинается.
ответить

Дроб Игорев

30 минут назад
игорь дробков, плюсую коллега , но вы про Немцова ещё не указали и его миллиардное наследство , куратор вами недоволен .
ответить

Билли Кид

31 минуту назад
Акула Додсон, определяющее здесь "если верить написанному"?))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Почему будущие студенты покидают Липецк?
#высшее образование
6
Почему будущие студенты покидают Липецк?

22 минуты назад

Общество
Липчане чаще всего жалуются на шум с улиц и пыль
#недвижимость
6
Липчане чаще всего жалуются на шум с улиц и пыль

26 минут назад

Общество
В выходные на восьми улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
1
В выходные на восьми улицах Липецка отключат холодную воду

33 минуты назад

Общество
Дом для обманутых дольщиков, новая школа, спорткомплекс на городской окраине
#День города
6
Дом для обманутых дольщиков, новая школа, спорткомплекс на городской окраине

43 минуты назад

Общество
В Липецке зажгут
#иллюминация
6
В Липецке зажгут

сегодня, 15:00

Общество
Возможен ли каршеринг в Липецке
#каршеринг
11
Возможен ли каршеринг в Липецке

сегодня, 14:07

Общество