Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут

Меж тем от бетонных стен отходит облицовочный камень.

Ремонт входных группу подземного перехода у Центрального рынка Липецка по примеру перехода на площади Плеханова в этом году не предусмотрен. Об этом GOROD48 сообщили в мэрии.

Входные группы перехода разрушаются с позапрошлого года: облицовочный камень и плитка сползают со стен слоями. От бетонных стен облицовка или отошла на пять сантиметров, или уже обвалилась.

В 2024 году управление главного смотрителя города обсчитало ремонт перехода в семь миллионов рублей.

Напомним, что глава Липецка Евгения Уваркина в 2019-2021 годах предложила собственникам магазинчиков в переходе 2000 года постройки создать управляющую компанию, чтобы навести в нем порядок. Но ипэшники сочли все доводы мэра и городского управления потребрынка попыткой отжать у них бизнес, и на этом попытки найти компромисс закончились. Уваркина, в свою очередь, не выполнила угрозы вернуть подземке ее назначение — объекта пешеходной инфраструктуры, а не филиала продуктово-товарного рынка.
подземный переход
Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не ядрос
7 минут назад
Это крах капитализму.
Ответить
Юля
10 минут назад
Зато переход на пл. Металлургов сделали, который никому не нужен. Там по пешеходному перейти не проблема.
Ответить
Игорь Михайлович
36 минут назад
Закрыть во избежание несчастных случаев. И собрать деньги с тех торговцев ,кто там стоит на ремонт, все равно посетители там не особо и ходят.
Ответить
Захарова
39 минут назад
Позорище! Центр города! Зато на острова никому ненужные деньги выделяют. Не стыдно?
Ответить
Цыганский барон
42 минуты назад
На Плеханова когда подземный переход отремонтируют ? там ходить страшно, стыд и позор !
Ответить
Лёлик
35 минут назад
Денег нет, но вы держитесь!
Ответить
