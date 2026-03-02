Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Меж тем от бетонных стен отходит облицовочный камень.
Входные группы перехода разрушаются с позапрошлого года: облицовочный камень и плитка сползают со стен слоями. От бетонных стен облицовка или отошла на пять сантиметров, или уже обвалилась.
В 2024 году управление главного смотрителя города обсчитало ремонт перехода в семь миллионов рублей.
Напомним, что глава Липецка Евгения Уваркина в 2019-2021 годах предложила собственникам магазинчиков в переходе 2000 года постройки создать управляющую компанию, чтобы навести в нем порядок. Но ипэшники сочли все доводы мэра и городского управления потребрынка попыткой отжать у них бизнес, и на этом попытки найти компромисс закончились. Уваркина, в свою очередь, не выполнила угрозы вернуть подземке ее назначение — объекта пешеходной инфраструктуры, а не филиала продуктово-товарного рынка.
