Общество
сегодня, 13:20
Мэрии нужно 26 миллионов рублей. Потом начнутся посадки
Между тем город стремительно лысеет.
Сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета обсуждали состояние зеленых насаждений.
Из предоставленной депутатам председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николаем Дергуновым следовало, что в прошлом году за 107,9 млн рублей в городе спилили или обрезали 1710 деревьев, посадили 160 деревьев и 1590 кустов. Выходит, что каждая единица зеленого насаждения обошлась бюджету в 31 тысячу рублей (отпускная цена в магазине МУП «Зеленхоз» для населения и организаций одного-трехлетних сеянцев клена, липы, сирени, калины красной составляет 50-60 рублей). На этот год на ту же программу департамент получил 129 млн рублей с учетом 24 миллионов, дополнительно выделенных из областного бюджета.
- Я слышал, что цикл жизни пирамидальных тополей - 30 лет. Не потому ли в городе мы видим столько много мертвых деревьев? - спросил у представителей мэрии председатель комиссии Борис Понаморев.
На этот вопрос не ответили. Впрочем, директор МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков признал, что в последние годы его организация в основном сносит сухостой и аварийные деревья, обрезает кроны, но на восполнение зеленых насаждений получает минимум средств. Поэтому Липецк стремительно лысеет.
- Чтобы восполнить потери последних лет, нужна комплексная программа. Последняя такая была разработана в 2005 году. Называлась - «Зеленый миллион». Она была рассчитана на пять лет, прекрасно отработала три года, а потом ее финансирование свернули. А в этом году самым большим объектом озеленения станет сквер по улице Белана. По программе «Комфортная городская среда» там должны быть высажены 10 тысяч кустарников и 40 деревьев. Идут посадки деревьев внутри микрорайонов через фонд НЛМК «Милосердие» - уже посажены более 1000 кустарников и 200 деревьев, - сказал Александр Кулаков.
Главный консультант отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка Алла Попова согласилась с тем, что с озеленением все в порядке только в давно обжитых микрорайонах, однако в них много старых деревьев, которые надо менять на молодые. Также чиновница посетовала на то, что на улицах города осталось мало мест, где можно было бы посадить деревья без риска нарушения охранных зон подземных инженерных сетей и коммуникаций. Ситуацию отчасти спасают сами горожане, однако жители микрорайонов как раз и нарушают действующее законодательство, сажая деревья вблизи стен домов и на коммунальные коммуникации (помнится, в 2016 году депутат горсовета Владислав Аленин, сотрудник АО «Газпром газораспределение Липецк», предложил штрафовать липчан за самовольное озеленение дворов сразу на тысячу долларов).
- У нас была проблема приобретения корчевателя пней. На места выкорчеванных деревьев можно было бы сажать новые. Но корчеватель пней так и не приобрели, - сказала Алла Попова.
Молодую чиновницу поправил матерый депутат Кулаков. Он сказал, что корчеватель приобретен и даже использовался в единичных случаях. Почему так, директор «Зеленхоза» не пояснил.
Председатель депутатской комиссии Борис Понаморев призвал чиновников разработать дорожную карту по обновлению зеленого фонда города. Однако выяснилось, что такой план уже есть.
- Мы уже составили не одну презентацию на этот счет. Нам нужен проект озеленения города. Это скрупулезная работа. Нам надо понять, где в Липецке можно сажать деревья, а где нельзя. Нам надо обойти весь город в поисках таких мест. Надо определиться с тем, какой экологический эффект мы поучим, - сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
Николай Дергунов заявил, что Липецку нужно войти в федеральный проект «Чистый воздух». Муниципалитету нужна трехлетняя программа озеленения. Первый ее этап - поиск мест для посадки деревьев - обойдется мэрии в 26 млн рублей.
В связи с этим возникает резонный вопрос: зачем выделять бюджетные миллионы на то, что решаемо силами чиновников и ресурсных организаций? В департаментах ЖКХ, градостроительства и архитектуры есть карты улиц Липецка с нанесенными на них подземными сетями и коммуникациями. Такие же есть у АО «ЛГЭК», ПАО «Квадра», «АО «Газпром газораспределение Липецк», ПАО «Ростелеком». Всего и надо, что сесть и наложить эти карты одна на другую. В программе AutoCAD это делается за несколько минут. После обнаружения свободных земельных участков нужно осмотреть их визуально и, вуаля, сажать в этих местах деревья.
Из предоставленной депутатам председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николаем Дергуновым следовало, что в прошлом году за 107,9 млн рублей в городе спилили или обрезали 1710 деревьев, посадили 160 деревьев и 1590 кустов. Выходит, что каждая единица зеленого насаждения обошлась бюджету в 31 тысячу рублей (отпускная цена в магазине МУП «Зеленхоз» для населения и организаций одного-трехлетних сеянцев клена, липы, сирени, калины красной составляет 50-60 рублей). На этот год на ту же программу департамент получил 129 млн рублей с учетом 24 миллионов, дополнительно выделенных из областного бюджета.
- Я слышал, что цикл жизни пирамидальных тополей - 30 лет. Не потому ли в городе мы видим столько много мертвых деревьев? - спросил у представителей мэрии председатель комиссии Борис Понаморев.
На этот вопрос не ответили. Впрочем, директор МУП «Зеленхоз» Александр Кулаков признал, что в последние годы его организация в основном сносит сухостой и аварийные деревья, обрезает кроны, но на восполнение зеленых насаждений получает минимум средств. Поэтому Липецк стремительно лысеет.
- Чтобы восполнить потери последних лет, нужна комплексная программа. Последняя такая была разработана в 2005 году. Называлась - «Зеленый миллион». Она была рассчитана на пять лет, прекрасно отработала три года, а потом ее финансирование свернули. А в этом году самым большим объектом озеленения станет сквер по улице Белана. По программе «Комфортная городская среда» там должны быть высажены 10 тысяч кустарников и 40 деревьев. Идут посадки деревьев внутри микрорайонов через фонд НЛМК «Милосердие» - уже посажены более 1000 кустарников и 200 деревьев, - сказал Александр Кулаков.
Главный консультант отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка Алла Попова согласилась с тем, что с озеленением все в порядке только в давно обжитых микрорайонах, однако в них много старых деревьев, которые надо менять на молодые. Также чиновница посетовала на то, что на улицах города осталось мало мест, где можно было бы посадить деревья без риска нарушения охранных зон подземных инженерных сетей и коммуникаций. Ситуацию отчасти спасают сами горожане, однако жители микрорайонов как раз и нарушают действующее законодательство, сажая деревья вблизи стен домов и на коммунальные коммуникации (помнится, в 2016 году депутат горсовета Владислав Аленин, сотрудник АО «Газпром газораспределение Липецк», предложил штрафовать липчан за самовольное озеленение дворов сразу на тысячу долларов).
- У нас была проблема приобретения корчевателя пней. На места выкорчеванных деревьев можно было бы сажать новые. Но корчеватель пней так и не приобрели, - сказала Алла Попова.
Молодую чиновницу поправил матерый депутат Кулаков. Он сказал, что корчеватель приобретен и даже использовался в единичных случаях. Почему так, директор «Зеленхоза» не пояснил.
Председатель депутатской комиссии Борис Понаморев призвал чиновников разработать дорожную карту по обновлению зеленого фонда города. Однако выяснилось, что такой план уже есть.
- Мы уже составили не одну презентацию на этот счет. Нам нужен проект озеленения города. Это скрупулезная работа. Нам надо понять, где в Липецке можно сажать деревья, а где нельзя. Нам надо обойти весь город в поисках таких мест. Надо определиться с тем, какой экологический эффект мы поучим, - сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.
Николай Дергунов заявил, что Липецку нужно войти в федеральный проект «Чистый воздух». Муниципалитету нужна трехлетняя программа озеленения. Первый ее этап - поиск мест для посадки деревьев - обойдется мэрии в 26 млн рублей.
В связи с этим возникает резонный вопрос: зачем выделять бюджетные миллионы на то, что решаемо силами чиновников и ресурсных организаций? В департаментах ЖКХ, градостроительства и архитектуры есть карты улиц Липецка с нанесенными на них подземными сетями и коммуникациями. Такие же есть у АО «ЛГЭК», ПАО «Квадра», «АО «Газпром газораспределение Липецк», ПАО «Ростелеком». Всего и надо, что сесть и наложить эти карты одна на другую. В программе AutoCAD это делается за несколько минут. После обнаружения свободных земельных участков нужно осмотреть их визуально и, вуаля, сажать в этих местах деревья.
Комментарии (16)
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