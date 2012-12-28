Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Происшествия
571
сегодня, 10:15
4
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
В ожоговый центр он поступил с тяжёлым переохлаждением и попал в реанимацию.
Напомним, с середины реки до берега мужчину дотянул 46-летний сотрудник НЛМК — машинист разливочной машины доменного цеха №1 Евгений Гончаров.
Евгений находится в отпуске и прогуливался вдоль реки. Стоя на мостике на берегу, он услышал жуткие стоны. А потом пригляделся и увидел барахтающегося в реке на спине и зацепившегося за ветку мужчину. Тот был полностью одет и с красным рюкзаком на плечах.
Евгений бросился в воду, перед этим отломив большую палку. Он дотянул тонущего мужчину по воде до берега, а из воды его доставала бригада строителей. Они погрузили 36-летнего мужчину в ковш экскаватора и отвезли его до своего КПП, а уже туда приехала скорая помощь.
0
0
0
15
0
Комментарии (4)