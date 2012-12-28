В Липецкой области становится все теплее

Днем воздух прогреется до +4



В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона – местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -2 до -7 градусов, днем — от -1 до +4.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от -2 до -4, днем — около 0 градусов.День 28 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 29 градусов мороза.