НЛМК модернизировал около 200 объектов социального назначения

На Новолипецком металлургическом комбинате продолжается программа по реновации объектов непроизводственной сферы. В 2025 году на комбинате обновили помещения общей площадью около 15 000 кв.м., что равно размерам двух футбольных полей. На модернизацию столовых, душевых, пультовых, здравпунктов и комнат приема пищи потрачены более 1 млрд рублей.

Наиболее масштабные обновления произошли в доменном цехе №2, коксохимическом производстве, конвертерном цехе №2, цехах трансформаторной стали и холодного проката и покрытий. Обновленными помещениями пользуются более 9 000 сотрудников. Все помещения на комбинате приводят к единому корпоративному стилю, полностью меняют отделку на более современную, прокладывают новые инженерные сети, оборудуют климатической, бытовой техникой и удобной мебелью.— После ремонта на посту управления №12 стало комфортнее работать. Обновили все — от пола до потолка, рабочее кресло заменили на более удобное. Благодаря двухкамерным окнам и новым кондиционерам летом не будет жарко — можно поддерживать комфортную температуру, — поделилась оператор поста управления цеха горячего проката НЛМК Дарья Овчинникова.Одно из самых крупных обновлений произошло в столовой доменного цеха №2. В двухэтажном здании столовой полного цикла обновили обеденную зону и технологические помещения, установили современное оборудование — печи, месильные и холодильные установки, линии раздачи. На первом этаже комплекса открыли буфет.— Теперь новая столовая — это большое светлое помещение с современным ремонтом, где есть все необходимое для комфортного обеда. Здесь большой выбор свежеприготовленных блюд, — рассказала специалист доменного цеха №2 Наталья Заварзина.Комплексная программа по реновации помещений непроизводственной сферы стартовала в 2018 году. Ежегодно на комбинате модернизируется до 300 таких помещений. В 2026 году НЛМК продолжит инвестировать в социальную инфраструктуру — работы по улучшению условий труда запланированы более чем на 150 объектах.