12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
Общество
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
На улице Семашко порвало теплотрассу
Общество
Пересчёт пенсии едва не обошёлся 84-летнему лебедянцу в 3 150 000 рублей
Происшествия
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Общество
Лужу на улице Космонавтов облюбовала утка
Общество
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Экономика
43-летний мужчина пошёл на грабёж из-за бутылки водки
Происшествия
НЛМК модернизировал около 200 объектов социального назначения
Общество
Общество
124
53 минуты назад

НЛМК модернизировал около 200 объектов социального назначения

На Новолипецком металлургическом комбинате продолжается программа по реновации объектов непроизводственной сферы. В 2025 году на комбинате обновили помещения общей площадью около 15 000 кв.м., что равно размерам двух футбольных полей. На модернизацию столовых, душевых, пультовых, здравпунктов и комнат приема пищи потрачены более 1 млрд рублей.

Наиболее масштабные обновления произошли в доменном цехе №2, коксохимическом производстве, конвертерном цехе №2, цехах трансформаторной стали и холодного проката и покрытий. Обновленными помещениями пользуются более 9 000 сотрудников. Все помещения на комбинате приводят к единому корпоративному стилю, полностью меняют отделку на более современную, прокладывают новые инженерные сети, оборудуют климатической, бытовой техникой и удобной мебелью. 

— После ремонта на посту управления №12 стало комфортнее работать. Обновили все — от пола до потолка, рабочее кресло заменили на более удобное. Благодаря двухкамерным окнам и новым кондиционерам летом не будет жарко — можно поддерживать комфортную температуру, — поделилась оператор поста управления цеха горячего проката НЛМК Дарья Овчинникова.  

Одно из самых крупных обновлений произошло в столовой доменного цеха №2. В двухэтажном здании столовой полного цикла обновили обеденную зону и технологические помещения, установили современное оборудование — печи, месильные и холодильные установки, линии раздачи. На первом этаже комплекса открыли буфет. 

— Теперь новая столовая — это большое светлое помещение с современным ремонтом, где есть все необходимое для комфортного обеда. Здесь большой выбор свежеприготовленных блюд, — рассказала специалист доменного цеха №2 Наталья Заварзина.

Комплексная программа по реновации помещений непроизводственной сферы стартовала в 2018 году. Ежегодно на комбинате модернизируется до 300 таких помещений. В 2026 году НЛМК продолжит инвестировать в социальную инфраструктуру — работы по улучшению условий труда запланированы более чем на 150 объектах.
0
0
0
2
0
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
