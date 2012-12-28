В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
сегодня, 12:43
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Эскизы принимаются до 26 февраля.
Как сообщает администрация Ельца, эскизы принимаются с 26 января по 26 февраля (включительно) по электронной почте kultura48elrus@mail.ru с пометкой «Логотип Елец — 880». Итоги конкурса будут подведены 2 марта и опубликованы в официальном сообществе «Культура Ельца».
«Это ваш шанс предложить яркий и запоминающийся образ, который станет символом празднования. Присылайте свои работы, отражающие дух, историю и неповторимую атмосферу нашего старинного города», — отмечают организаторы конкурса.
Ранее стало известно, что 880-летие Елец отметит международным фестивалем муралов. Монументальные росписи художники нанесут на стены домов двух районов города: микрорайона «Александровский» и 7-го микрорайона. Сюжеты пока находятся в стадии обсуждения — но планируется, что они будут отражать знаковые страницы городской истории.
Напомним, первое летописное упоминание Ельца относится к 6654 году по принятому в древней Руси византийскому летоисчислению (от сотворения мира). По современному летоисчислению это упоминание относится к периоду от 1 марта 1146 года до 29 февраля 1147 года. День города Елец празднует в сентябре.
