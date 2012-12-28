Все новости
сегодня, 12:43
1

К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города

Эскизы принимаются до 26 февраля.

В Ельце началась подготовка к празднованию 880-летия его первого летописного упоминания. Управление культуры администрации Ельца объявило конкурс на создание логотипа Дня города.

Как сообщает администрация Ельца, эскизы принимаются с 26 января по 26 февраля (включительно) по электронной почте kultura48elrus@mail.ru с пометкой «Логотип Елец — 880». Итоги конкурса будут подведены 2 марта и опубликованы в официальном сообществе «Культура Ельца».

«Это ваш шанс предложить яркий и запоминающийся образ, который станет символом празднования. Присылайте свои работы, отражающие дух, историю и неповторимую атмосферу нашего старинного города», — отмечают организаторы конкурса.

Ранее стало известно, что 880-летие Елец отметит международным фестивалем муралов. Монументальные росписи художники нанесут на стены домов двух районов города: микрорайона «Александровский» и 7-го микрорайона. Сюжеты пока находятся в стадии обсуждения — но планируется, что они будут отражать знаковые страницы городской истории.

Напомним, первое летописное упоминание Ельца относится к 6654 году по принятому в древней Руси византийскому летоисчислению (от сотворения мира). По современному летоисчислению это упоминание относится к периоду от 1 марта 1146 года до 29 февраля 1147 года. День города Елец празднует в сентябре.
Комментарии (1)

