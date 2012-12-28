Депутат горсовета Вера Урываева спросила, куда смотрит мэрия?

Сегодня член комиссии Липецкого горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Вера Урываева попросила вывести на большой экран фотографии, которые сделала утром на улице Плеханова. На них — грязная дорога, на обочинах которой стоят машины.— Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено! На противоположной стороне в такой грязи велодорожка и тротуар. Пожилым людям приходится преодолевать препятствия, а не просто идти по пешеходной зоне! — возмутилась депутат.Присутствовавший на заседании вице-мэр Павел Кузнецов тут же попросил переслать ему эти фотографии. Он пообещал, обратить внимание ответственных за уборку города чиновников на состояние улицы.Час стоянки в центре города — 36 рублей. Для машин весом свыше 3,5 тонны и для машин с числом пассажирских мест от восьми и больше — цена часа стоянки определена в 54 рубля.