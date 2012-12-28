С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
818
сегодня, 16:00
5
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Депутат горсовета Вера Урываева спросила, куда смотрит мэрия?
— Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено! На противоположной стороне в такой грязи велодорожка и тротуар. Пожилым людям приходится преодолевать препятствия, а не просто идти по пешеходной зоне! — возмутилась депутат.
Присутствовавший на заседании вице-мэр Павел Кузнецов тут же попросил переслать ему эти фотографии. Он пообещал, обратить внимание ответственных за уборку города чиновников на состояние улицы.
Час стоянки в центре города — 36 рублей. Для машин весом свыше 3,5 тонны и для машин с числом пассажирских мест от восьми и больше — цена часа стоянки определена в 54 рубля.
1
2
3
0
8
Комментарии (5)