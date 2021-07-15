Политические партии определились со своими кандидатами на выборы в Госдуму

Конкуренцию действующим думцам от «ЕР» составят представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», а также один самовыдвиженец из Нижнего Новгорода.

В региональном облизибиркоме зарегистрировали кандидатов от политических партий, претендующих на мандаты депутатов Госдумы на сентябрьских выборах по 114-му и 115-му одномандатным округам, находящимся на территории Липецкой области.



Так, кандидатами от «Единой России» стали по 114-му избирательному округу – Николай Борцов, по 115-му – Михаил Тарасенко (оба – действующие депутаты Госдумы).



От КПРФ на выборах в Госдуму по 114-му округу выдвинулся помощник депутата Госдумы седьмого созыва Плетневой Т.В Николай Быковских, по 115-му – второй секретарь обкома КПРФ, депутат облсовета Сергей Токарев.



От ЛДПР документы на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы по 114-му округу в избирком области подал помощник депутата Госдумы седьмого созыва Березина Н.В. Анатолий Емельянов, по 115-му – индивидуальный предприниматель Максим Зачиняев.



От партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» кандидатом по 114-му округу стал Александр Фомин (до 2006 года — гражданин Украины, работавший в Минсоцполитики Украины и в телекомпании «Интер»), по 115-му – депутат облсовета Лариса Ксенофонтова.



Конкуренцию партийным представителям по 114-му округу составит научный сотрудник Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Андрей Петров.