37 минут назад
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончится в этом году
«РВК-Липецк» обещает полностью восстановить благоустройство на этих улицах после завершения работ.
Почему так получилось? Мы адресовали этот вопрос горводоканалу.
Нам ответили, что реконструкция водопровода на улицах Папина и Доватора по инвестиционной программе «РВК-Липецк» началась в 2023 году. За это время в границах этих улиц обновлены почти четыре километра сетей, на что было потрачено 117 млн рублей (ремонт дороги на Доватора обошелся мэрии в 26,6 млн рублей, Папина — в 182 миллиона. Прим. GOROD48).
Пресс-служба «РВК-Липецк» сообщила, что в 2023 году были модернизированы два участка водовода общей протяженностью 620 метров от пересечения улиц Папина и Юных Натуралистов до школы №45 и от пересечения улиц Папина и Юных Натуралистов до дома 1б на улице Папина. В 2024 году было реконструировано 2,6 км сетей от храма Преображения Господня до перекрестка улиц Терешковой и 8 Марта, от ПЧ-1 до перекрестка Папина и Юных Натуралистов, от дома №14а до дома №66 по улице Союзной, от пересечения Папина с улицей Перова до дома №55 по улице Перова, от дома №47 до дома №14в по улице Доватора.
В 2025 году компания обновила 700 метров труб на участке от перекрестка Папина с Юных Натуралистов до перекрестка с улицей Механизаторов. В этом году работы должны закончится заменой 1,5 км сетей по Папина и Доватора.
«Отметим, что большая часть работ, которые могли повлиять на дорожное полотно, была выполнена как раз в 2024 году, перед обновлением покрытия дороги. Методы производства работ направлены на минимизацию повреждения целостности дорожного покрытия. Нарушенное после их проведения благоустройство будет восстановлено в полном объеме».
