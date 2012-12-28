Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Читать все
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
В пик оплаты коммунальных услуг закрылось почтовое отделение в 15-м микрорайоне
Общество
Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Двухлетний мальчик ел яблоко и едва не подавился им насмерть
Здоровье
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончится в этом году
Общество
За 15 граммов марихуаны — год и два месяца колонии строгого режима
Происшествия
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
Тербунец обнаружил, что числится умершим еще в 2009 году
Общество
Избивал жену, а потом стал угрожать ножом женщине-полицейскому
Происшествия
«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей
Происшествия
Читать все
Общество
154
37 минут назад
2

Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончится в этом году

«РВК-Липецк» обещает полностью восстановить благоустройство на этих улицах после завершения работ.

Вчера в горсовете говорили о необходимости синхронизации инвестпрограмм энергетиков с программами мэрии по ремонту дорог. Чтобы не было так, что сначала на улице укладывают новый асфальт, а затем его раскапывают, чтобы поменять трубы. Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов выразил надежду, что «как с Липовской, больше не будет» (эту улицу, напомним, в 2024 году «Квадра» раскапывала дважды — первый раз летом, потом осенью, — а между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а потом ее опять раскопали — в прошлом году уже «РИР-Энерго» меняла там теплосеть). Однако можно вспомнить и другие такие казусы. Один из них — ремонт улицы Доватора в 2023 году и улицы Папина — в 2024-м. А потом пришла компания «РВК-Липецк» и продолбила на этих улицах дыры.

b9f61a01-c2de-4207-93c5-d4fe84f56b36.jpg

Почему так получилось? Мы адресовали этот вопрос горводоканалу.

Нам ответили, что реконструкция водопровода на улицах Папина и Доватора по инвестиционной программе «РВК-Липецк» началась в 2023 году. За это время в границах этих улиц обновлены почти четыре километра сетей, на что было потрачено 117 млн рублей (ремонт дороги на Доватора обошелся мэрии в 26,6 млн рублей, Папина — в 182 миллиона. Прим. GOROD48).

Пресс-служба «РВК-Липецк» сообщила, что в 2023 году были модернизированы два участка водовода общей протяженностью 620 метров от пересечения улиц Папина и Юных Натуралистов до школы №45 и от пересечения улиц Папина и Юных Натуралистов до дома 1б на улице Папина. В 2024 году было реконструировано 2,6 км сетей от храма Преображения Господня до перекрестка улиц Терешковой и 8 Марта, от ПЧ-1 до перекрестка Папина и Юных Натуралистов, от дома №14а до дома №66 по улице Союзной, от пересечения Папина с улицей Перова до дома №55 по улице Перова, от дома №47 до дома №14в по улице Доватора.

В 2025 году компания обновила 700 метров труб на участке от перекрестка Папина с Юных Натуралистов до перекрестка с улицей Механизаторов. В этом году работы должны закончится заменой 1,5 км сетей по Папина и Доватора.

«Отметим, что большая часть работ, которые могли повлиять на дорожное полотно, была выполнена как раз в 2024 году, перед обновлением покрытия дороги. Методы производства работ направлены на минимизацию повреждения целостности дорожного покрытия. Нарушенное после их проведения благоустройство будет восстановлено в полном объеме».
ремонт сетей
0
1
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
4 минуты назад
Да по всему городу "осколки" этого благоустройства, где копали теперь либо яма, либо горка.
Ответить
А что этому не учат?
30 минут назад
Как же «топ менеджеры» и «великие управленцы» в анститутах своих этого не проходили? Боже мой, простые истины преподносят за выдающиеся сложности и результаты. Героев РФ присвойте еще себе, за то, что додумались сначала работы делать, а потом благоустройство
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить