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сегодня, 12:38

Можно ли найти в Липецке хорошую работу?

29 1963
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил липчан: «Можно ли найти в Липецке хорошую работу?»

Хорошую работу в Липецке найти можно, но сделать это сложно, к такому выводу пришли корреспонденты GOROD48, поговорив с прохожими. Для поиска хорошей работы требуется: очень большое желание, хорошее образование, знакомства (как же без них) и еще неплохо бы оказаться в нужное время в нужно месте. Достаточно много людей, категорично заявили, что хорошую работу в Липецке найти нельзя.

При этом оказалось, что в Липецк летом приезжает довольно много людей из других городов страны: Челябинска, Ижевска, Хабаровска, Москвы, Сочи. Гости уверяли — в их городах можно найти хорошую работу.
29 1963
#Говорит Липецк

Комментарии (29)

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13 минут назад
Все так и есть работы в городе аж за гланды !! Только с оплатой труда 18-20 тыр в месяц ! На эти деньги - можно только существовать !
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Бюджетник

14 минут назад
Ну возьмите меня к себе- Таня Копвлова с педагогическим и экономическим образованием на зп 60000. А то только хвалятся, как до дела, то все сложно, понимаешь...
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Оч интересно

15 минут назад
Таня Копылова, ну раз начали хвастаться з/п мужа и своей, то уж озвучь нам где рабатаете. А так это всё ваше бла бла бла не интересно. Придумать мы тоже любые цифры можем. По факту 100% разведенка, живущая на пособия
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фишмен

23 минуты назад
зашёл в авито устроился в Альфа-Сталь и зарабатываю 70-90к в месяц, без проблем так что легко. Не знаю почему люди найти работу не могут
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Таня Копылова

38 минут назад
Бюджетник, а у меня зарплата 60 тысяч рублей в месяц
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Гость

42 минуты назад
Золотая Рыбка, Да работы полно за 20-25 в месяц, а это 6 т.р аванс и гдето 17т зарплата , вычти из них только на дорогу уходит 1500 в месяц , плюс целый день голодным не будешь , плюс 2500-3000 в месяц отдай комуналку по зиме 5 -7 т плюс детей обуй одень накорми на секцию отведи , домой продукты затарить хоть из светофра уже безразницы ,кредит полюбому есть у всех ,и смысл в такой работе , что бы в минусе быть постоянно(((
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Гостья

54 минуты назад
Без связей только продавцом или охранником за минималку.
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гость***

сегодня, 14:15
Наталья, Вот-вот, а иногда и эти 15тыс. стараются урезать
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Гость123

сегодня, 14:13
Липчанин, на НЛМК менеджеры так получают
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Золотая Рыбка

сегодня, 14:12
Работы полным-полно... Только работать никто не хочет... Все хотят жить, как в сказке, ничего не делая... И иметь при этом много денег...
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