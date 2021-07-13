GOROD48 спросил липчан: «Можно ли найти в Липецке хорошую работу?»

Хорошую работу в Липецке найти можно, но сделать это сложно, к такому выводу пришли корреспонденты GOROD48, поговорив с прохожими. Для поиска хорошей работы требуется: очень большое желание, хорошее образование, знакомства (как же без них) и еще неплохо бы оказаться в нужное время в нужно месте. Достаточно много людей, категорично заявили, что хорошую работу в Липецке найти нельзя.



При этом оказалось, что в Липецк летом приезжает довольно много людей из других городов страны: Челябинска, Ижевска, Хабаровска, Москвы, Сочи. Гости уверяли — в их городах можно найти хорошую работу.