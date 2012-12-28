Тюльпаны цветут, коты в предвкушении: GOROD48 нашел в Липецке приметы весны

Сегодня первый день весны и мы попытались найти в заснеженном Липецке ее приметы.По улицам уже текут ручьи, в теплицах расцвели тюльпаны, а коты преисполнены мартовского волнения: ведь сегодня не только начало весны но и международный День кошек.