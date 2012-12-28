Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
сегодня, 09:00
Тюльпаны цветут, коты в предвкушении: GOROD48 нашел в Липецке приметы весны
По улицам уже текут ручьи, в теплицах расцвели тюльпаны, а коты преисполнены мартовского волнения: ведь сегодня не только начало весны но и международный День кошек.
