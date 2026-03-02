Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде

Цена билетов в первый день отмены рейсов доходила до 1600 долларов.

Липецкая семья Кулешовых проводила отпуск в Таиланде и 1 марта собиралась вернулся домой через Катар.— Наблюдая за войной США и Израиля с Ираном, мы начали догадываться, что путь домой будет не прост. Тем более, что в первые часы ракетных ударов Катар стал одной из основных целей Ирана, — рассказал GOROD48 Эдуард Кулешов.Так и случилось, катарская авиакомпания, самолетом которой Кулешовы собирались вернуться в Россию, сообщила об отмене рейса. Деньги компания обещает вернуть в течение 28 рабочих дней. То есть, чтобы купить билет назад, нужно иметь заначку. И хорошо, что у липчан она была.— Начали смотреть другие рейсы, и вот сюрприз — 1559 долларов (120 тысяч рублей) прямой рейс «Бангкок-Москва» в первые сутки отмены рейса через Доху. Мы решили подождать. Взяли на 5 марта, с незапланированным дополнительным отпуском за 28 тысяч рублей на человека. Живем в отеле за 30 долларов за номер, гуляем по Бангкоку. Главное, чтобы за это время еще что-то не произошло, — говорит Эдуард.