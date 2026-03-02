Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
Читать все
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
Общество
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Отравленные матерью мальчики остаются под наблюдением врачей
Происшествия
Коммунальные службы чистят городские каналы для пропуска талых вод
Общество
Липецким перевозчикам выписали штрафов на 119 000 рублей
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Общество
На улице Семашко порвало теплотрассу
Общество
Двое малолеток уговорили 17-летнего парня украсть питбайк
Происшествия
43-летний мужчина пошёл на грабёж из-за бутылки водки
Происшествия
Пересчёт пенсии едва не обошёлся 84-летнему лебедянцу в 3 150 000 рублей
Происшествия
Читать все
Общество
1131
сегодня, 13:47
14

Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде

Цена билетов в первый день отмены рейсов доходила до 1600 долларов.

Липецкая семья Кулешовых проводила отпуск в Таиланде и 1 марта собиралась вернулся домой через Катар.

— Наблюдая за войной США и Израиля с Ираном, мы начали догадываться, что путь домой будет не прост. Тем более, что в первые часы ракетных ударов Катар стал одной из основных целей Ирана, — рассказал GOROD48 Эдуард Кулешов.

Так и случилось, катарская авиакомпания, самолетом которой Кулешовы собирались вернуться в Россию, сообщила об отмене рейса. Деньги компания обещает вернуть в течение 28 рабочих дней. То есть, чтобы купить билет назад, нужно иметь заначку. И хорошо, что у липчан она была.

— Начали смотреть другие рейсы, и вот сюрприз — 1559 долларов (120 тысяч рублей) прямой рейс «Бангкок-Москва» в первые сутки отмены рейса через Доху. Мы решили подождать. Взяли на 5 марта, с незапланированным дополнительным отпуском за 28 тысяч рублей на человека. Живем в отеле за 30 долларов за номер, гуляем по Бангкоку. Главное, чтобы за это время еще что-то не произошло, — говорит Эдуард.

photo_2026-03-02_13-04-08.jpg
аваиарейс
Катар
0
2
1
6
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Старая Липчанка
3 минуты назад
Очень жаль, когда люди попадают в подобные ситуации, не важно - в России или за границей. Это очень страшно! И от тебя-то ничего не зависит! СЛУЧАЙ! Какие-же мы беззащитные букашки….
Ответить
Держите в курсе
21 минуту назад
общественность о тяготах отдыха....
Ответить
Увы
21 минуту назад
Зависть - отличительная черта коренных липчан)
Ответить
Не ядрос
сегодня, 14:18
А нам какая разница,как Вы там отдыхаете?
Ответить
Ну и
сегодня, 14:11
А зачем же, интересно, их жалеть? Люди отдыхают. Четыре дополнительных дня отпуска. Фрукты, солнце, море, хорошо...
Ответить
Man
сегодня, 13:59
ну как-то особо их не жалко. В России нужно отдыхать.
Ответить
Коммунист
сегодня, 14:20
И где же это по вашему у нас можно отдохнуть? В советском профилактории?
Ответить
Горожанка
сегодня, 14:05
а где в Росси сейчас такая же погода как в Тайланде? Вы видимо нигде дальше Силикатных и не были... сочувствую
Ответить
Пенсионерка
сегодня, 14:23
а где в Росси сейчас такая же погода как в Тайланде? Вы видимо нигде дальше Силикатных и не были... сочувствую Я в Таиланде никогда не была, Родина не выпускала. Зато была на Камчатке, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Прибалтике (ещё при СССР), на Кавказе, на Севере, южном побережье, а также во многих городах нашей страны. Поверьте, есть, где отдохнуть и что увидеть, просто вы не знаете. А в Таиланд я когда-нибудь ещё попаду, надеюсь.)
Ответить
fed
50 минут назад
Я в Таиланде никогда не была, Родина не выпускала. Зато была на Камчатке, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Прибалтике (ещё при СССР), на Кавказе, на Севере, южном побережье, а также во многих городах нашей страны. Поверьте, есть, где отдохнуть и что увидеть, просто вы не знаете. А в Таиланд я когда-нибудь ещё попаду, надеюсь.) таиланд как и турция - дешманский отдых. не идет ни в какое сравнение с Камчаткой и Дальним Востоком, Алтаем. возмьте калькулятор и садитесь читать. тем более тут прям цена указана - отель 30 долларов сутки номер, перелет 28 тысяч. и лазурное море и берега в пальмах, слоны и попугаи.
Ответить
Евгений
41 минуту назад
таиланд как и турция - дешманский отдых. не идет ни в какое сравнение с Камчаткой и Дальним Востоком, Алтаем. возмьте калькулятор и садитесь читать. тем более тут прям цена указана - отель 30 долларов сутки номер, перелет 28 тысяч. и лазурное море и берега в пальмах, слоны и попугаи. Наверное отдых в тае дешевле чем на Алтае, такая действительность ...
Ответить
fed
33 минуты назад
Наверное отдых в тае дешевле чем на Алтае, такая действительность ... именно так и есть
Ответить
Гость
52 минуты назад
Я в Таиланде никогда не была, Родина не выпускала. Зато была на Камчатке, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Прибалтике (ещё при СССР), на Кавказе, на Севере, южном побережье, а также во многих городах нашей страны. Поверьте, есть, где отдохнуть и что увидеть, просто вы не знаете. А в Таиланд я когда-нибудь ещё попаду, надеюсь.) Зачем Тайланд какой-то? Сейчас модно у бедных пенсионерок мошеникам дарить милоионы.
Ответить
fed
33 минуты назад
Зачем Тайланд какой-то? Сейчас модно у бедных пенсионерок мошеникам дарить милоионы. Браво!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить