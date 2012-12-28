Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
25 января отмечается День российского студенчества. Липецкстат представляет цифровой портрет студентов Липецкой области.
По данным Минпросвещения и Минобрнауки России, в нашей области, с учетом филиалов, работали 11 высших учебных заведений и 39 организаций среднего профессионального образования. Большинство учебных заведений — государственные. Частных вузов – четыре, учится в них 1,4 тысячи человек — 7% от общего числа студентов. В этом учебном году образовательные учреждения всех видов обучения приняли 15,5 тысячи человек.
В государственных вузах 51% студентов оплачивают свое образование, 19% занимаются заочно, в частных вузах заочников 31%. В организациях среднего профессионального образования 90% студентов обучаются очно, оплачивают обучение 27% учащихся.
В образовательных организациях среднего профессионального образования наиболее популярные специальности — «сестринское дело», которому обучаются 1,7 тысячи человек, «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а также «информационные системы и программирование» — по 1,1 тысячи человек. Наиболее популярные специальности высшего образования — педагогика (2,7 тысячи человек), юриспруденция (2,2 тысячи человек), экономика (1,6 тысячи человек).
