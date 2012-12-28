Все новости
сегодня, 09:31
3

Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно

25 января отмечается День российского студенчества. Липецкстат представляет цифровой портрет студентов Липецкой области.

48,6 тысячи человек являются студентами в Липецкой области на начало 2025/26 учебного года — это 4% всего населения региона. Из них 19,2 тысячи человек — студенты вузов, 29,5 тысячи являются студентами средних профессиональных учебных заведений. На 10 тысяч жителей области приходится 173 студента вуза и 266 студентов учебных заведений среднего профобразования. Среди студентов вузов — 47% девушек и 53% юношей, в средних учебных заведениях соотношение по полу такое же. Преобладающий возраст студентов вузов — 21 год, в колледжах — 17 лет. В возрасте старше 40 лет получают образование 1559 человек.

По данным Минпросвещения и Минобрнауки России, в нашей области, с учетом филиалов, работали 11 высших учебных заведений и 39 организаций среднего профессионального образования. Большинство учебных заведений — государственные. Частных вузов – четыре, учится в них 1,4 тысячи человек — 7% от общего числа студентов. В этом учебном году образовательные учреждения всех видов обучения приняли 15,5 тысячи человек.

В государственных вузах 51% студентов оплачивают свое образование, 19% занимаются заочно, в частных вузах заочников 31%. В организациях среднего профессионального образования 90% студентов обучаются очно, оплачивают обучение 27% учащихся.

В образовательных организациях среднего профессионального образования наиболее популярные специальности — «сестринское дело», которому обучаются 1,7 тысячи человек, «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а также «информационные системы и программирование» — по 1,1 тысячи человек. Наиболее популярные специальности высшего образования — педагогика (2,7 тысячи человек), юриспруденция (2,2 тысячи человек), экономика (1,6 тысячи человек).
Сначала новые
65+
17 минут назад
И куда пойдут работать эти студенты если нет папы или мамы в администрации в лучшем случаи кассирами в супермаркет .
Ответить
Р
17 минут назад
Образование платное, медицина нормальная платная. Итоги.
Ответить
дед
47 минут назад
А говорят, что плохо живут, денег нет.
Ответить
