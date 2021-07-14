вчера, 22:05
Жалобу липецких геев и лесбиянок Европейский суд рассмотрел через 8 лет
В ЕСПЧ призвали Россию узаконить однополые браки, несмотря на то, что инициаторы заявления в суд по правам человека, представители липецких секс-меньшинств, давно живут в Европе.
И Чуносов и Шайхразнова одно время устраивали в Липецке гей-акции и спровоцировали на них нападения, что послужило поводом просить убежище в Европе и они получили его. И Чуносов и Шайхразнова уже несколько лет живут в ФРГ.
Что касается сегодняшнего определения ЕСПЧ, то на него уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Россия не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар, поскольку это нарушает Конституцию РФ, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
неадекватная женщина со вкусом
Шапокляк
Навальненок
н-дя