В ЕСПЧ призвали Россию узаконить однополые браки, несмотря на то, что инициаторы заявления в суд по правам человека, представители липецких секс-меньшинств, давно живут в Европе.





И Чуносов и Шайхразнова одно время устраивали в Липецке гей-акции и спровоцировали на них



Что касается сегодняшнего определения ЕСПЧ, то на него уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



- Россия не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар, поскольку это нарушает Конституцию РФ, заявил



Сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал на своем сайте решение, суть которого в том, Россия, запрещая однополые браки нарушает права человека и призвал нашу страну «найти компромисс» в признании таких браков. Таким образом ЕСПЧ отреагировал на заявление поданное 8 лет назад в ЕСПЧ липчанами – Дмитрием Чуносовым и Эльмирой Шайхразновой. Оба истца пытались зарегистрировать однополые браки в России, Чуносов с неким Ярославом Евтушенко а Шайхразнова с Еленой Яковлевой, но получили в судах отказы.И Чуносов и Шайхразнова одно время устраивали в Липецке гей-акции и спровоцировали на них нападения , что послужило поводом просить убежище в Европе и они получили его. И Чуносов и Шайхразнова уже несколько лет живут в ФРГ.Что касается сегодняшнего определения ЕСПЧ, то на него уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.- Россия не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар, поскольку это нарушает Конституцию РФ, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.