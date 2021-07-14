Общество

вчера, 22:05

Жалобу липецких геев и лесбиянок Европейский суд рассмотрел через 8 лет

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#ЕСПЧ #ЛГБТ #
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Жалобу липецких геев и лесбиянок Европейский суд рассмотрел через 8 лет

В ЕСПЧ призвали Россию узаконить однополые браки, несмотря на то, что инициаторы заявления в суд по правам человека, представители липецких секс-меньшинств, давно живут в Европе. 

Сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал на своем сайте решение, суть которого в том, Россия, запрещая однополые браки  нарушает права человека и призвал нашу страну «найти компромисс» в признании таких браков. Таким образом ЕСПЧ отреагировал на заявление поданное 8 лет назад в ЕСПЧ липчанами – Дмитрием Чуносовым и Эльмирой Шайхразновой. Оба истца пытались зарегистрировать однополые браки в России, Чуносов с неким  Ярославом Евтушенко а Шайхразнова с Еленой Яковлевой, но получили в судах отказы.

И Чуносов и Шайхразнова одно время устраивали в Липецке гей-акции и спровоцировали на них нападения, что послужило поводом просить убежище в Европе и они получили его. И Чуносов и Шайхразнова уже несколько лет живут в ФРГ.

Что касается сегодняшнего определения ЕСПЧ, то на него уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Россия не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар, поскольку это нарушает Конституцию РФ, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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#ЕСПЧ #ЛГБТ #
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Комментарии (4)

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неадекватная женщина со вкусом

сегодня, 00:03
Браки это пережиток прошлого. Сколько можно цепляться за штамп в паспорте?
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Шапокляк

вчера, 23:57
Пусть едут в европу и там заключают брак. В чем проблема?
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Навальненок

вчера, 22:56
послужило поводом просить убежище в Европе и они получили его. Блин, а чо так можно было?
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н-дя

вчера, 22:46
Липецк во всем первый....
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