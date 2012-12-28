Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Повышение налогов, акцизов и тарифов, индексация пенсий и пособий, запрет платного поступления в вузы со средним баллом ЕГЭ ниже 50-ти. GOROD48 рассказывает о самых важных изменениях законов в 2026 году.
С 1 января начинают действовать поправки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость (НДС). Общая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. При этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и других. Но некоторые товары исключат из списка льготных. Одновременно начнется поэтапное снижение порога доходов для уплаты НДС для предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения — он составит: до 20 миллионов рублей в 2026 году, до 15 миллионов рублей в 2027 году и до 10 миллионов рублей начиная с 2028 года.
С 1 января отменяется льготный тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса: пониженный тариф 15% сохранится только для приоритетных секторов экономики — список будет утвержден отдельно. Взносы с выплат сотрудникам будут рассчитываться по общей ставке 30%. Как пояснял Минфин, пониженные тарифы вводились в 2020 году на время пандемии как временная антикризисная мера. Льгота должна была помочь удержать безработицу на низком уровне и поддержать бизнес в сложный период.
С января повышаются акцизы на алкоголь, табак, напитки с сахаром и другие подакцизные товары. Основной принцип: ставки индексируются на уровень прогнозируемой инфляции, но для товаров, признанных вредными для здоровья (алкоголь, табак, спиртосодержащая продукция и сахаросодержащие напитки), индексация проводится сверх уровня инфляции. При расчете акциза на алкоголь применяется разный подход к расчету. Для крепкого алкоголя более 18 градусов акциз устанавливается на литр безводного спирта, для менее крепкой продукции (вино, пиво и пр.) фиксируется ставка на литр продукции. Ставка на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья составит 824 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. Ставки на сидр, пуаре, медовуху, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, вырастут с 30 до 33 рублей за 1 литр. Из других товаров акциз на сахаросодержащую продукцию составит 11 рублей за 1 литр. Индексация сверх уровня инфляции затронет все виды табачных изделий, включая новые категории. Так, с 2945 рублей до 3278 рублей составит акциз на сигареты за тысячу штук плюс 18% максимальной розничной цены. Акциз на нагреваемый табак установлен в размере 10 915 рублей за килограмм. Ставки на топливо и автомобили будут проиндексированы на уровень инфляции.
С 2026 года вводится единая налоговая выплата для семей с детьми. Она позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога, если у родителя есть двое и более детей. При расчете учитывается среднедушевой доход семьи: он не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе. В этот показатель войдут зарплаты, пенсии, пособия и другие регулярные поступления. При этом родители должны быть официально трудоустроены и платить НДФЛ. Сумма выплаты будет рассчитываться как возврат части уплаченных налогов и перечисляться раз в год.
Расширяются возможности получения некоторых налоговых вычетов. Можно получить налоговый вычет за расходы на лечение не только себя, но и супруга, родителей, а также детей до 18 лет. Если ребенок учится очно, право на вычет сохраняется до 24 лет. Социальный вычет за занятия спортом также можно оформить не только на себя и несовершеннолетних детей, но и на родителей и супруго — его оформят, если родители получают пенсию, а занятия оплачивает тот, кто планирует заявить вычет.
Пенсии, пособия, выплаты и льготы
С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижняя граница официальной заработной платы за месяц (полная ставка), сумма указана до вычета НДФЛ и других удержаний. Федеральный МРОТ составит 27 093 рубля в месяц — это рост на 20,7%, или 4653 рубля. Прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1,2 тысячи рублей, с 17 733 до 18 939 рублей. Это позволит увеличить размер пособий и соцвыплат, определяемых из расчета этого показателя.
С 1 января будет проиндексирована страховая пенсия на 7,6%. Повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров — с прошлого года вступил в силу закон о возобновлении ежегодной индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Социальные пенсии будут также проиндексированы, но чуть позже, с 1 апреля — повышение предварительно составит 6,8%. С 1 октября планируется увеличить на 4% военные пенсии.
С 1 февраля материнский капитал на первого ребёнка будет увеличен до 737 204 рублей, а на второго и последующих, если он не был получен на первого, — до 974 189 рублей. Сумма субсидии на второго ребёнка, если на первого её уже получали, составит 236 985 рублей. Повышение составит 6,8% - оно коснется всех сертификатов, независимо от того, когда те были получены.
С 1 января меняются правила расчета для назначения единого пособия для семей с детьми. Главное новшество — минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев расчетного периода должен быть не менее 8 МРОТ (до нового года действовал порог в 4 МРОТ). В противном случае в назначении пособия откажут. Допускается нулевой доход по уважительным причинам: его семья может подтвердить документально (перечень определен законом).
Социальная сфера
С 1 февраля меняются условия для получения семейной ипотеки. На одну семью теперь разрешена только одна льготная ипотека: оба супруга обязаны быть созаёмщиками по одному договору. Запрещено использовать в качестве созаемщиков по семейной ипотеке третьих лиц. Однако есть исключение — если дохода не хватает для получения кредита по программе, у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц.
Заявление об оформлении гражданства РФ по рождению можно будет подать в территориальный орган МВД в электронной форме. Ранее его нужно было направлять в территориальный орган МВД России только в бумажном виде, или придя на прием лично. Законные представители ребенка, включая органы опеки, смогут направить заявление в территориальный орган МВД через портал госуслуг. Уведомление об оформлении гражданства поступит туда же и будет подписано усиленной электронной подписью уполномоченного должностного лица. Закон был подписан 27 октября и вступит в силу после ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
С 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года самозанятые смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде и самостоятельно перечислять соответствующие ежемесячные взносы, а значит, оформлять оплачиваемые больничные. Право на оплату больничного возникнет после шести месяцев уплаты взносов. Размер пособия зависит от стажа и страховой суммы. Закон предусматривает на выбор два размера страховой суммы: 35 и 50 тысяч рублей. В первом случае ежемесячный взнос в Фонд пенсионного и социального страхования составит 1344 рубля, во втором – 1920 рублей.
ЖКХ
Тарифы на коммунальные услуги в 2026 году вырастут дважды — с 1 января и с 1 октября. С 1 января предельное повышение тарифов для всех регионов будет одинаковым и в среднем составит 1,7%. Перерасчет обусловлен повышением налога на добавленную стоимость. С 1 октября тарифы изменятся сильнее, их прирост будет различаться в зависимости от региона — от 8% до 22%. Согласно постановлению правительства РФ рост коммунальных тарифов в Липецкой области с 1 октября составит 12,8%. Помимо этого, по некоторым регионам с 1 октября правительство установило предельно допустимые отклонение по отдельным муниципальным образованиям — для Липецкой области оно составило 4,2%. Тарифные различия по регионам связаны с текущим состоянием инфраструктуры и стоимостью производства ресурсов. Значительный рост ожидается в субъектах с наиболее изношенными сетями — например, в Тамбовской (17,5%) и Тюменской (17,2%) областях, Ставропольском крае (22%) и Республике Дагестан (19,7%).
С 1 сентября изменятся правила получения лицензий на управление многоквартирными домами. Решение о выдаче или отказе в лицензии будет принимать орган госнадзора, а не лицензионная комиссия. Лицензию смогут аннулировать по решению суда по инициативе органа госнадзора, без участия комиссии. С 30 до 10 дней сократится срок рассмотрения заявки — в отдельных случаях его смогут продлить еще на 5 рабочих дней. Появятся новые лицензионные требования: в штате должны быть инженер и бухгалтер с профильным образованием, необходимый персонал и техническое оснащение.
Цены на техобслуживание газового оборудования будет регулировать государство — нормы вступят в силу с 1 марта. Сами цены будут утверждаться в виде единых стандартизированных тарифных ставок (ЕСТС), на год. Также, если собственнику требуется ремонт внутриквартирного или внутридомового газового оборудования, он должен заключить на такие работы отдельный договор. Если собственник привлекает к ремонту внутриквартирного оборудования иного подрядчика, он должен уведомить об этом специализированную организацию – в электронной или письменной форме, по телефону, не позднее чем за сутки до старта работ. В течение трёх дней с даты окончания ремонта ВКГО заказчик направляет исполнителю копию акта, а тот вправе провести оценку технического состояния оборудования и проверку герметичности соединений и отключающих устройств. Еще одно изменение — договоры на поставку газа и на техобслуживание газового оборудования можно будет заключать в электронном виде, через Единый портал госуслуг, порталы региональных госуслуг или личный кабинет заявителя на сайте газоснабжающей организации.
Финансы, доходы, банки
С 1 января при оформлении в общую собственность супругов и детей недвижимости, которая была приобретена в ипотеку с использованием материнского капитала, больше не потребуется согласие банка, который выступает залогодержателем. Согласно условиям программы материнского капитала, в купленном с его помощью жилье нужно выделить доли всем членам семьи, включая ребенка, при рождении которого и выдавался сертификат. Однако прежде сделать это до того, как ипотечный кредит погашен, без согласования с банком было нельзя. Это правило отменяется. При том, до полной выплаты ипотечного кредита имущество по-прежнему будет оставаться в залоге у банка.
С 1 января ужесточаются меры борьбы с финансовыми мошенниками. Банки будут обязаны применять расширенный перечень критериев для выявления подозрительных операций и вводить обязательную 48-часовую задержку для рискованных переводов. Список подозрительных признаков пополнился такими, как активные звонки или СМС с незнакомых номеров за несколько часов до перевода, смена номера телефона, который привязан к онлайн-банку или Госуслугам, в течение предшествующих переводу 48 часов. Во время задержки банк будет обязан сообщить отправителю о причинах блокировки. У клиента остается право настоять на немедленной операции, или отказаться от нее.
С 1 апреля начнут действовать новые правила онлайн-рассрочки. Правила будут касаться только услуг онлайн-сервисов по оплате частями, они не относятся к обычной рассрочке, оформленной, например, в автосалоне при покупке машины, в мебельном магазине, при покупке квартиры в офисе застройщика и пр. Так, срок онлайн-рассрочки не сможет быть больше шести месяцев, досрочное погашение должно быть полностью бесплатным, фактическая стоимость товара при покупке как сразу, так и в рассрочку должна быть одинаковой, запрещаются скрытые комиссии. Размер неустойки за просрочку платежа по рассрочке не может превышать 20% годовых от суммы задолженности.
С 1 июля биометрию начнут использовать в сделках с недвижимостью. Личность можно будет подтверждать с помощью биометрических данных — отпечатков пальцев, изображений лица и радужной оболочки глаза. Система интегрируется в электронные платформы и станет дополнением к уже существующей усиленной квалифицированной электронной подписи. Сейчас продавец и покупатель недвижимости могут оформить сделку онлайн, подписав документы усиленной квалифицированной электронной подписью. Перед этим они должны подать в Росреестр заявление о возможности регистрации прав на основании документов, подписанных УКЭП. Биометрия дополнит собой уже действующую систему усиленной квалифицированной электронной подписи. При ее использовании даже при компрометации электронной подписи доступ будет невозможен без биометрической проверки.
С 1 января повышаются ставки таможенных сборов. Ставки увеличиваются на ввозимые в Россию товары с учетом накопленной инфляции. Ставки таможенных сборов ранее уже частично индексировались. Но максимальная ставка (30 тысяч рублей) не менялась с 2004 года. Размер таможенного сбора при импорте 2026 по-прежнему зависит от общей таможенной стоимости товаров, заявленных в одной декларации. При этом ставки, взимаемые в отношении экспортируемых товаров и товаров, которые ввозят физические лица для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов, сохраняются на прежнем уровне.
Гражданская ответственность
Энергетики нельзя будет рекламировать без обязательного предупреждения об их вреде. В радиопрограммах оно должно длиться не меньше 3 секунд, при видеодемонстрации — не менее 5 секунд. Также будет запрещено обращаться в рекламе энергетиков к несовершеннолетним и включать в нее информацию о наличии в напитках биологически активных добавок и витаминов.
С 1 марта запрещается использовать при продаже или рекламе товаров легкой промышленности слова «экокожа», «веган-кожа» и «экомех», а также любые другие аналогичные по смыслу сочетания и термины. Также добавляются новые ограничения по использованию иностранных слов на вывесках, в названиях жилых комплексов.
Уже сейчас обязательными сферами использования русского языка являются образование, средства массовой информации, реклама, проведение культурно-массовых мероприятий, с марта к ним добавляются информационные знаки, а также вывески. Они обязательно тоже должны быть выполнены на государственном языке — например, вывески «открыто» и «закрыто», «распродажа», «цены», «вход», «выход», которые нередко пишут не только на русском, но и английском языке. Подобная информация для потребителей должна быть доступна на русском, а уже затем, по желанию продавца, может дублироваться на других языках. Для жилых домов, кварталов и малоэтажных комплексов в рекламе и при привлечении средств дольщиков застройщики должны будут использовать только названия на кириллице – эти названия будут фигурировать и в паспортах новых построек.
С 1 января в рекламе услуг банкротства запрещено давать гарантии или обещания освободить человека от исполнения денежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей. Запрещены призывы не платить по долгам, также должно быть предупреждение, что банкротство предполагает определенные ограничения для должника.
С 1 января упрощается порядок подтверждения личности при заселении в гостиницы, санатории, кемпинги, дома отдыха, турбазы и другие подобные учреждения. При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом можно будет использовать загранпаспорт или водительское удостоверение. Техническую возможность для приема их для подтверждения личности при заселении в гостиницу должно обеспечить МВД России. Информсистемы министерства настроят так, чтобы они в режиме реального времени позволяли проверять подлинность прав через базы данных Госавтоинспекции.
Трудовые отношения
С марта расширяется перечень оснований для расторжения трудового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Расторгнуть трудовой договор с мигрантом с этого дня можно будет в случае, когда работодателю необходимо сократить численность иностранных работников — при этом действовать он сможет в соответствии с нормативными правовыми актами регионального уровня. Сегодня такие ограничения устанавливаются федеральными законами.
Программа «Земский тренер» будет распространена на все регионы — в 2025 году она стартовала как пилотный проект для регионов Дальневосточного и Центрального федеральных округов. Программа должна была помочь привлечь квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре в сельскую местность и малые города. Стать земским тренером и претендовать на выплату могут граждане РФ с высшим или средним профессиональным образованием, заключившие трудовой договор на полную ставку со спортивной организацией. Важное условие: вакансия, на которую претендует земский тренер, должна быть включена в специальный региональный перечень и существовать не менее 6 месяцев.
IT, связь
С 1 марта сервисы интернет-подписок должны будут остановить списание денег клиента, если тот отозвал согласие на использование реквизитов его банковского счета. Эти изменения Закона о защите прав потребителей закрывают лазейку для так называемых «забытых подписок», когда человек берет пробный бесплатный или льготный период в онлайн-кинотеатре, музыкальном сервисе, новостном канале, онлайн-библиотеке, образовательной платформе, игровом сервисе, а после не получает уведомлений об окончании льготного периода — деньги начинают списываться автоматически. Или же клиент предупреждает заранее о том, что не будет пользоваться подпиской, но сервис игнорирует такое сообщение и не учитывает отказ — при том, отписаться от сервиса бывает сложно. Новый закон обязывает принять отказ клиента в любой форме — в том числе через электронное сообщение. Отказом будет считаться и удаление данных карты из личного кабинета сервиса.
С 1 октября вступает в силу новый закон о платформенной экономике, который меняет правила работы маркетплейсов и агрегаторов услуг. Законом вводятся дополнительные обязанности для маркетплейсов, устанавливается порядок взаимодействия с продавцами и усиливается контроль над оборотом маркированных товаров. Так, в карточке товара должны указываться сведения о продавце и наличии необходимых сертификатов. Для продавцов платформа должна будет заранее согласовывать изменения условий, цен и участие в акциях. Под действие закона попадают платформы-посредники. Он не распространяется на собственные магазины брендов или производителей (если продаются только свои товары), платежные, инвестиционные и финансовые платформы (например, электронные ресурсы банков), платформы, которые предоставляют только информацию (каталоги компаний и т.п.), онлайн-магазины по продаже софта, приложений, лицензий.
Образование
В 2026/27 учебном году Россия откажется от двухступенчатой системы высшего образования, которая предусматривает четыре года на бакалавриат и два на магистратуру. Будут определены два уровня: базовый со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированный (магистратура, ординатура, ассисентура-стажировка) от года до трех лет. Аспирантура будет относиться к профессиональному образованию. Продолжительность учебы будут устанавливать отдельно для каждой профессии.
Одно из ключевых новшеств — отмена подачи документов через сайты университетов. С 2026 года поступить можно будет только через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах, лично в приемной комиссии или отправив документы по почте.
Усложнится поступление в вуз после колледжа. Так, выпускники колледжей смогут поступить в вузы по внутренним вступительным испытаниям только на профильные программы по родственным специальностям. Например, выпускник с дипломом техника-программиста сможет поступить без общего ЕГЭ на IT-специальности, но не на юриста, а товароведу придется сдавать ЕГЭ, чтобы поступить на химика. Уточняется порядок целевого поступления — целевые места будут устанавливаться не только по количеству, но и с указанием конкретных заказчиков, формы обучения и образовательных программ, для которых выделяются квоты.
Появятся дополнительные ограничения, связанные с поступлением на внебюджетные (платные) места. На ряд специальностей вузы не смогут брать абитуриентов с низкими баллами (средний балл ниже 50). Это правило будет действовать только для специальностей из особого правительственного перечня. Сейчас в нем 46 направлений — 34 направления бакалавриата и 12 специалитета: это примерно 10% от всех существующих специальностей. Помимо экономики, менеджмента и юриспруденции в списке оказались психология, филология, международные отношения и лингвистика. Есть и инженерно-технические, например архитектура, нефтегазовое дело, технология транспортных процессов.
Вводятся новшества и для выпускников 9-х классов. Если школьник не прошел Государственную итоговую аттестацию (ГИА), или получил неудовлетворительные оценки, он сможет бесплатно пройти обучение по программам профессиональной подготовки на рабочие специальности и должности служащих. Закон позволит выпускнику параллельно готовиться к пересдаче ГИА и осваивать рабочую профессию. Перечень востребованных профессий и конкретных образовательных организаций, где будет проходить обучение, определят региональные власти.
Транспорт, дороги
С 1 января будут проиндексированы ставки утилизационного сбора. Самым значительным изменением в расчёте утильсбора будет отмена льготных ставок для машин мощностью выше 160 л.с. После этого сумма сбора ещё и проиндексируется. Льготная ставка останется только для менее мощных автомобилей.
С 1 марта начнет действовать закон о локализации такси. Заниматься перевозками можно будет только на определенных машинах — они должны производиться на территории России и соответствовать совокупному количеству баллов локализации, установленному нормативным правовым актом. Локализация такси означает использование автомобилей с определённой долей производства в России. Она будет оцениваться в баллах: чем больше компонентов произведено в РФ, тем выше уровень локализации автомобиля. При том до 1 января 2033 года закон позволит водителям использовать в работе личные автомобили при условии, что машина находится в собственности больше полугода и используется только владельцем.
С 1 января на российских дорогах появятся более 60 новых знаков — вступает в силу соответствующий ГОСТ. Так, новый знак «Глухие пешеходы» будет устанавливаться в местах, где могут находиться люди с нарушениями слуха (специализированные школы и больницы). Появятся новые таблички «Время действия» — они будут указывать на время ограничения того действия, о котором информирует знак, например, «ноябрь-март». На знаках «Парковка» можно будет указывать способ парковки — параллельно тротуару, с заездом на тротуар.
