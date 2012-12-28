Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
440
47 минут назад
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
3 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся четыре улицы в центральной части Липецка и одна — в 24 микрорайоне, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 4 в переулке Лунном, № 95 по улице Карбышева, на улицах Баумана, Рассветной, Сокольской.
0
0
0
1
1
Комментарии