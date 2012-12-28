На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

3 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся четыре улицы в центральной части Липецка и одна — в 24 микрорайоне, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ 10а, 10б, 12, 12а, 12а/2, 12а/3, 12б, 12б/1, 14, 14а корп. 1, 14а корп. 3, 14б стр. 1, 14б, 14/1, 16, 16а, 18, 59, 61, 61а, по улице Доватора, №№ 4, 4 корп.1 по улице Папина, № 18а по улице Стаханова, в частном секторе улиц Доватора, Хмельницкого, Крылова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 4 в переулке Лунном, № 95 по улице Карбышева, на улицах Баумана, Рассветной, Сокольской.