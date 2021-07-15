Коронавирус

сегодня, 15:24

Количество умерших от COVID-19 в Липецкой области превысило тысячу человек

60 3067
#коронавирус
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Количество умерших от COVID-19 в Липецкой области превысило тысячу человек

Такие данные приводит оперштаб. По данным сайта стопкоронавирус погибших — 994.

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 35 860 случаев новой коронавирусной инфекции, 31 420 человек выздоровели, в том числе 180 за последние сутки, 3 439 — лечатся, 1001 человек умер, в том числе 8 за последние сутки.

В больницах находятся 763 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 676 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 217 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения год назад медики выявили всего 32 случая.

Сегодня больше всего заболевших в Липецке — 37, хотя по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев резко сократилось (накануне было 96). На втором месте с минимальным отрывом Елец — 34, на третьем Лебедянский район — 29. В Задонском районе — 25, в Тербунском районе — 21, в Грязинском районе — 16, в Данковском районе — 10, в Добринском районе — 9, в Воловском районе — 8, в Краснинском районе — 7, в Хлевенском районе — 6, в Елецком районе — 4, в Измалковском, Липецком,
Усманском и Чаплыгинском районах — по 2, в Добровском, Долгоруковском и Лев-Толстовском районах — по одному заболевшему.

COVID-19 за последние сутки не обнаружили только в Становлянском районе.
60 3067
#коронавирус
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Комментарии (60)

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Ковид диссидент

3 минуты назад
Зоя, там жижу Пфайзер колют
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Гость

25 минут назад
Красный, у нас в каждом автобусе фестиваль
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Зоя

27 минут назад
В Иордании мужчина умер через десять минут после вакцинации от коронавируса.
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Single

45 минут назад
интересно а мой комментарий про то что от рака ежегодная "норма " смертности для липецкой области 180 чел на 100 тыс населения все еще модерируют? "Смертность от раковых заболеваний в Липецкой области за 10 лет снизилась со 195 до 187 человек на 100 тыс. населения.Больше всего людей умерло в Липецкой области за 2018 год от рака легких, бронхов и трахеи. Много жизней унес и рак желудка." источник вести- липецк от 15 Июля 2019 года 17:09. то есть примерно 1800 чел в год.
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Красный

48 минут назад
До 26го июня сообщения о количестве жертв ковида под запретом были? На фестиваль когда теперь?
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Похоже

49 минут назад
пытаются пресекать свободный обмен мнениями….вообще то в спорах когда нет аргументов вступает грубая сила…
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Американец

51 минуту назад
@@@, Джон Фитцжеральд Кеннеди умер от вакцины!
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@@@

57 минут назад
Гость, Владимир Меньшиков умер от вакцины !
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Для рулона

57 минут назад
Рулон Обоев, как ты замерил размер вируса , если вируса нет!?
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Гость

сегодня, 18:29
Пётр Мамомов умер.. От ковида
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