Количество умерших от COVID-19 в Липецкой области превысило тысячу человек

Такие данные приводит оперштаб. По данным сайта стопкоронавирус погибших — 994.

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 35 860 случаев новой коронавирусной инфекции, 31 420 человек выздоровели, в том числе 180 за последние сутки, 3 439 — лечатся, 1001 человек умер, в том числе 8 за последние сутки.



В больницах находятся 763 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 676 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 217 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения год назад медики выявили всего 32 случая.



Сегодня больше всего заболевших в Липецке — 37, хотя по сравнению с предыдущими сутками количество выявленных случаев резко сократилось (накануне было 96). На втором месте с минимальным отрывом Елец — 34, на третьем Лебедянский район — 29. В Задонском районе — 25, в Тербунском районе — 21, в Грязинском районе — 16, в Данковском районе — 10, в Добринском районе — 9, в Воловском районе — 8, в Краснинском районе — 7, в Хлевенском районе — 6, в Елецком районе — 4, в Измалковском, Липецком,

Усманском и Чаплыгинском районах — по 2, в Добровском, Долгоруковском и Лев-Толстовском районах — по одному заболевшему.



COVID-19 за последние сутки не обнаружили только в Становлянском районе.