«Водитель при входе послал на три буквы»

Так отреагировал водитель автобуса №24 на возмущение пассажиров по поводу долгого ожидания транспорта. В мэрии обещают наказать перевозчика.

Липчанка рассказала в соцсетях, как сегодня утром пыталась уехать с остановки «Речное».«45 минут пришлось стоять в ожидании автобуса №24. По телефону 41-15-31 нам сказали, что на маршрут вышло две единицы. Водитель вообще при входе послал на трия буквы, сказал заткнуться и сесть…».В мэрии напомнили, что применение дисциплинарных взысканий к сотрудникам — это право работодателя, однако наказание для самой компании-перевозчика уже предусмотрено условиями контракта.— Деньги подрядчикам перечисляют только за фактически выполненные рейсы, подтвержденные данными навигации. Если перевозчик срывает график, к нему применяют штрафные санкции. Такие меры уже использовались с начала года. Кроме того, перевозчику поручили усилить контроль за обслуживанием маршрута, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу общественного транспорта. Вся информация о нарушениях также передана руководству компании для принятия кадровых решений, — сообщили в администрации города.