«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,7%
Здоровье
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Общество
1480
сегодня, 10:41
25

«Водитель при входе послал на три буквы»

Так отреагировал водитель автобуса №24 на возмущение пассажиров по поводу долгого ожидания транспорта. В мэрии обещают наказать перевозчика.

Липчанка рассказала в соцсетях, как сегодня утром пыталась уехать с остановки «Речное».

«45 минут пришлось стоять в ожидании автобуса №24. По телефону 41-15-31 нам сказали, что на маршрут вышло две единицы. Водитель вообще при входе послал на трия буквы, сказал заткнуться и сесть…».

photo_2026-03-02_09-50-01.jpg

В мэрии напомнили, что применение дисциплинарных взысканий к сотрудникам — это право работодателя, однако наказание для самой компании-перевозчика уже предусмотрено условиями контракта.

— Деньги подрядчикам перечисляют только за фактически выполненные рейсы, подтвержденные данными навигации. Если перевозчик срывает график, к нему применяют штрафные санкции. Такие меры уже использовались с начала года. Кроме того, перевозчику поручили усилить контроль за обслуживанием маршрута, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу общественного транспорта. Вся информация о нарушениях также передана руководству компании для принятия кадровых решений, — сообщили в администрации города.
транспорт
3
2
4
1
10

Комментарии (25)

Сначала новые
Гость
7 минут назад
Водитель при чем, спасибо вообще приехал, к перевозчику претензии
Ответить
Ошибка
7 минут назад
Водителя в том,что он позволил на рабочем месте употребить мат.Есть хорошая русская пословица "Молчание золото".
Ответить
Led Zeppelin
15 минут назад
Дождаться 379-го, как пройти квест на хардкоре до 10 утра ещё а бы как ходят, а потом всё, обед до часу дня, это вообще какая-то ересть.
Ответить
Понять и простить
20 минут назад
Водителя, так как он не отвечает за количество рейсов. Вот пусть наказывают дептранс, что он не может организовать пассажирские перевозки. А если каждый на бедолагу будет свой гнев выплескивать....
Ответить
AsiSilva
23 минуты назад
24, 324 ходят отвратительно, зато 322, 325, 330 ходят один за другим.
Ответить
Ваня
29 минут назад
Отдать муниципалам и убрать план, платить за выполненные рейсы.
Ответить
Ель Сибирская
33 минуты назад
Ребятки, скоро снег растает, пересаживаемся на велосипеды. Накажем недобросовестных перевозчиков! Не будем пользоваться транспортом! + 1000 к здоровью.
Ответить
А разве
5 минут назад
У нас в городе можно безопасно и комфортно передвигаться на велосипеде? Велодорожки только в центре для показухи и в парках.
Ответить
Гость
38 минут назад
Терпения водителям, спокойствие, только спокойствие, лучше промолчите, весь негатив жизни пассажиров, на вас выливается, если нет аудиозаписи, то и нечего разговаривать об этом
Ответить
тема для размышления
40 минут назад
В пятницу ездила в Ревьеру , ждала автобус № 8 сорок минут, хотя интервал 20 минут. Никто меня никуда не посылал, т.к. не возмущалась, потому что понимаю , что всё может произойти , когда люди работают на транспорте. Это же люди, а не роботы.
Ответить
Alinka Sergeevna
41 минуту назад
После 18:30 автобусы 33 и 33а не дождешься!
Ответить
Еще комментарии
