Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин

За три дня на дорогах Липецкой области зарегистрированы четыре ДТП с пострадавшими.





27 февраля в Добровском районе на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «Дэу» с 40-летней женщиной за рулем и «Чери» с 25-летним водителем.«Травмы получили оба водителя и два пассажира «Чери»,после оказания помощи они были отпущены», — сообщили в Госавтоинспекции.В Липецке во дворе на улице Филипченко двигавшийся задним ходом «УАЗ», под управлением 51-летнего водителя, совершил наезд на 83-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.Подобное ДТП произошло на следующий в Липецке на улице Гагарина: 50-летний водитель «Тойоты, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 58-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Женщину доставили в больницу, а водителя отыскали по горячим следам сотрудники Госавтоинспекции.1 марта в Грязинском районе 22-летняя девушка за рулем «Опеля» не справилась с управлением, и машина перевернулась. В аварии пострадала ее пассажирка — годовалая девочка. Госпитализация ребенку не понадобилась.