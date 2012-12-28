Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
На улице Семашко порвало теплотрассу
«РИР-Энерго» и ее подрядчик намерены восстановить подачу горячей воды к вечеру.
Для проведения работ на теплосети в районе перекрестка улиц Липовская и Семашко «РИР Энерго» временно отключила подачу тепла и горячей воды до 18:00 жителям домов по улице Семашко, 18, 21, 25, 25/2, 68; Липовской, 1, 3/3;
улице Гагарина, 57, 59, 61. Без тепла остался также детсад №91.
Напомним, что в прошлом году как раз на перекрестке Липовской и Семашко энергетики поменяли тепловой узел. Также под замену попал и магистральный трубопровод до теплокамеры на улице Гагарина у Быханова сада. В этом году, по данным GOROD48, в этом же районе, застроенном в середине 60-х-начале 70-х годов «РИР-Энерго» продолжит менять ветхие теплосети.
