Общество

сегодня, 12:08

В Липецке объявили конкурс патриотичных котов

23 1719
#конкурс #патриотизм
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В Липецке объявили конкурс патриотичных котов

За котиков будут голосовать пользователи соцсетей.

Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области запустил необычный онлайн-конкурс «Кот-патриот». Его участникам предлагают с помощью домашних котов рассказать о любви к России.

- Берите своих домашних питомцев «за ручку» и вперёд придумывать творческую работу, которая покорит сердца наших подписчиков. В работе необходимо выразить любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям. Будем рады видеть ваши креативные рисунки, фотографии и видеоролики, - сообщают организаторы конкурса.

Заявки до 31 июля принимают на электронную почту patriotcentr48@mail.ru. Победителей выберет народное голосование в соцсетях. Авторов лучших работ наградят призами.
23 1719
#конкурс #патриотизм
2

Комментарии (23)

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МестныйЯ

2 минуты назад
., погладь кота и забудешь о грязном городе с его ямами, темнотой и нагромождении плитки.
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.

7 минут назад
А причём тут котики
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valerafromsplus

24 минуты назад
Это ещё только цветочки. Скоро коты будут голосовать! Учитывая, сколько бездомных, там без проблем будет по голосам. :)
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Патриот

27 минут назад
В данном конкурсе могут "принять участие" не только кошки, но и другие домашние животные.
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Ахххаха

37 минут назад
МестныйЯ, пад сталом:))))
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Александр

43 минуты назад
Совсем, что ли двинулись?!!
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МестныйЯ

51 минуту назад
Офицер, представляю реакцию нормальных парней на слоган от армии: "Приходи в нам, погладь нашу киску!"
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Офицер

сегодня, 14:16
… а потом, конкурс патриотичных мышек!!! Патриотичных юношей не осталось, в армию служить с кошечкой.
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А

сегодня, 14:14
психиатры в конкурсную комиссию привлекаются? ….. будут ходить коты патриоты и коты не патриоты…., смех и слёзы… победителей Котов предлагаю награждать ошейником с надписью патриот, пусть другие коты завидуют….
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Котэ

сегодня, 13:47
Кушать всё равно нечего...
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