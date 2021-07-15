Общество
сегодня, 12:08
В Липецке объявили конкурс патриотичных котов
23 1719
За котиков будут голосовать пользователи соцсетей.
Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области запустил необычный онлайн-конкурс «Кот-патриот». Его участникам предлагают с помощью домашних котов рассказать о любви к России.
- Берите своих домашних питомцев «за ручку» и вперёд придумывать творческую работу, которая покорит сердца наших подписчиков. В работе необходимо выразить любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям. Будем рады видеть ваши креативные рисунки, фотографии и видеоролики, - сообщают организаторы конкурса.
Заявки до 31 июля принимают на электронную почту patriotcentr48@mail.ru. Победителей выберет народное голосование в соцсетях. Авторов лучших работ наградят призами.
- Берите своих домашних питомцев «за ручку» и вперёд придумывать творческую работу, которая покорит сердца наших подписчиков. В работе необходимо выразить любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям. Будем рады видеть ваши креативные рисунки, фотографии и видеоролики, - сообщают организаторы конкурса.
Заявки до 31 июля принимают на электронную почту patriotcentr48@mail.ru. Победителей выберет народное голосование в соцсетях. Авторов лучших работ наградят призами.
23 1719
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МестныйЯ
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valerafromsplus
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