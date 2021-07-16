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Липецкие футбольные болельщики пообещали больше не материться на трибунах

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#Футбол #«Металлург» #болельщики
Липецкие футбольные болельщики пообещали больше не материться на трибунах

По итогам первой игры «Металлург» оштрафовали на 60 тысяч рублей – за мат и грубые выкрики фанатов. 

Липецкому «Металлургу» не удалось избежать штрафных санкций по итогам дебютного матча в ФНЛ с томской «Томью», в котором «сталевары» выиграли – 3:2. 

При этом виновниками санкция стали не работники клуба, которые как раз сделали всё возможное, чтобы казна «Металлурга» не пострадала, а… родные болельщики, которых бесплатно привезли из Липецка на игру в подмосковные Химки. Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Металлург» на 10 тысяч рублей за то, что поклонники команды на трибунах ругались матом и ещё на 50 тысяч – за скандирование речёвок, которые сочли нацистскими. 

При этом штрафы в ФНЛ растут в арифметической прогрессии: в случае повторения подобного в будущем именно клубу придётся раскошеливаться за поведение своих поклонников уже совсем на другие суммы.

По этому поводу «Металлург» выпустил обращение к фанатам:

«Эмоции ради любимой команды – это одно, но терять человеческий облик всё равно недопустимо, - говорится в обращении, - И подставлять клуб под штрафы – это отнюдь не дружеский поступок. У работников ФК «Металлург», тренеров, футболистов к вам только одна просьба: не материться, не зиговать на трибунах, помнить, что футбол – это не только борьба, но и уважение. Мы надеемся, что вы нас услышите». 

Отметим, что бюджет «Металлурга» - один из самых скромных в ФНЛ и если ещё каждый раз оплачивать ругань на трибунах, то команда сможет пригласить меньше новичков, меньше вложит в своё развитие.

Липецкие ультрас – так называют себя самые радикальные футбольные фанаты – отреагировали на удивление адекватно. В одной из групп в социальных сетях даже появилось ответное обращение, в котором болельщики обещают отказаться от мата на стадионах. 

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Как рассказали GOROD48 в ФК «Металлург», вчера на стадионе прошла встреча представителей клуба и активных группировок фанатов, в ходе которой стороны договорились прислушиваться друг к другу и болельщики подтвердили обещание не использовать нецензурную лексику на стадионах. 

17 июня «Металлург» играет в Оренбурге, а очередной домашний матч ждёт нашу команду вновь в Химках 25 июля против тольяттинского «Акрона». 
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#Футбол #«Металлург» #болельщики

Комментарии (7)

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Футболиста от металлурга то можно отличить

5 минут назад
ГостьЯ, на малом поле не футболисты тренируются, а металлурги в основном играют и пр. дворовые команды
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Фанат

5 минут назад
Ну и фантазия, а сейчас и заряд "Русские вперёд!" могут отнести к нацистским.. Демократия это власть демократов))
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Ну и фантазия

10 минут назад
Нацистские речёвки? Сколько хожу на Металлург ни разу не слышал таких. Да и тот матч смотрел по интернету, тоже ничего не услышал
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ГостьЯ

26 минут назад
Лучше бы сами футболисты на тренировках перестали материться !. Живу рядом со стадионом. Футболисты тренируются на малом поле и окна невозможно открыть. С утра и до вечера мат- перемат !.
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Акула Додсон

30 минут назад
Больше не будут. Меньше-тоже не будут. Вот такой судьбоносный консенсус.
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зрк

56 минут назад
У металлурга самый низкий бюджет а как же НЛМК.на майке футюолистов.Или он не является спонсором.Тогда зачем на майках логотип.А ведь владелец один из богатейших людей россии.Тут футбол вместе с хоккеем должны играть.А тут кроме бадминтона ни чего нет
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Либерал

сегодня, 15:40
Граждане РФ в соответствии с Конституцией имеют право на выражение своего мнения!!
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