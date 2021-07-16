Спорт
сегодня, 15:18
Липецкие футбольные болельщики пообещали больше не материться на трибунах
По итогам первой игры «Металлург» оштрафовали на 60 тысяч рублей – за мат и грубые выкрики фанатов.
Липецкому «Металлургу» не удалось избежать штрафных санкций по итогам дебютного матча в ФНЛ с томской «Томью», в котором «сталевары» выиграли – 3:2.
При этом виновниками санкция стали не работники клуба, которые как раз сделали всё возможное, чтобы казна «Металлурга» не пострадала, а… родные болельщики, которых бесплатно привезли из Липецка на игру в подмосковные Химки. Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Металлург» на 10 тысяч рублей за то, что поклонники команды на трибунах ругались матом и ещё на 50 тысяч – за скандирование речёвок, которые сочли нацистскими.
При этом штрафы в ФНЛ растут в арифметической прогрессии: в случае повторения подобного в будущем именно клубу придётся раскошеливаться за поведение своих поклонников уже совсем на другие суммы.
По этому поводу «Металлург» выпустил обращение к фанатам:
«Эмоции ради любимой команды – это одно, но терять человеческий облик всё равно недопустимо, - говорится в обращении, - И подставлять клуб под штрафы – это отнюдь не дружеский поступок. У работников ФК «Металлург», тренеров, футболистов к вам только одна просьба: не материться, не зиговать на трибунах, помнить, что футбол – это не только борьба, но и уважение. Мы надеемся, что вы нас услышите».
Отметим, что бюджет «Металлурга» - один из самых скромных в ФНЛ и если ещё каждый раз оплачивать ругань на трибунах, то команда сможет пригласить меньше новичков, меньше вложит в своё развитие.
Липецкие ультрас – так называют себя самые радикальные футбольные фанаты – отреагировали на удивление адекватно. В одной из групп в социальных сетях даже появилось ответное обращение, в котором болельщики обещают отказаться от мата на стадионах.
Как рассказали GOROD48 в ФК «Металлург», вчера на стадионе прошла встреча представителей клуба и активных группировок фанатов, в ходе которой стороны договорились прислушиваться друг к другу и болельщики подтвердили обещание не использовать нецензурную лексику на стадионах.
17 июня «Металлург» играет в Оренбурге, а очередной домашний матч ждёт нашу команду вновь в Химках 25 июля против тольяттинского «Акрона».
При этом виновниками санкция стали не работники клуба, которые как раз сделали всё возможное, чтобы казна «Металлурга» не пострадала, а… родные болельщики, которых бесплатно привезли из Липецка на игру в подмосковные Химки. Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Металлург» на 10 тысяч рублей за то, что поклонники команды на трибунах ругались матом и ещё на 50 тысяч – за скандирование речёвок, которые сочли нацистскими.
При этом штрафы в ФНЛ растут в арифметической прогрессии: в случае повторения подобного в будущем именно клубу придётся раскошеливаться за поведение своих поклонников уже совсем на другие суммы.
По этому поводу «Металлург» выпустил обращение к фанатам:
«Эмоции ради любимой команды – это одно, но терять человеческий облик всё равно недопустимо, - говорится в обращении, - И подставлять клуб под штрафы – это отнюдь не дружеский поступок. У работников ФК «Металлург», тренеров, футболистов к вам только одна просьба: не материться, не зиговать на трибунах, помнить, что футбол – это не только борьба, но и уважение. Мы надеемся, что вы нас услышите».
Отметим, что бюджет «Металлурга» - один из самых скромных в ФНЛ и если ещё каждый раз оплачивать ругань на трибунах, то команда сможет пригласить меньше новичков, меньше вложит в своё развитие.
Липецкие ультрас – так называют себя самые радикальные футбольные фанаты – отреагировали на удивление адекватно. В одной из групп в социальных сетях даже появилось ответное обращение, в котором болельщики обещают отказаться от мата на стадионах.
Как рассказали GOROD48 в ФК «Металлург», вчера на стадионе прошла встреча представителей клуба и активных группировок фанатов, в ходе которой стороны договорились прислушиваться друг к другу и болельщики подтвердили обещание не использовать нецензурную лексику на стадионах.
17 июня «Металлург» играет в Оренбурге, а очередной домашний матч ждёт нашу команду вновь в Химках 25 июля против тольяттинского «Акрона».
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11.07.2021 21:06Спорт
Футболиста от металлурга то можно отличить
Фанат
Ну и фантазия
ГостьЯ
Акула Додсон
зрк
Либерал