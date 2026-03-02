Лужу на улице Космонавтов облюбовала утка

Проблеме с ливнёвкой во дворе уже ни один год.

Весна пришла, и c таянием снега на улице Космонавтов, 25/3 разлилась огромная лужа. Как сообщают жильцы дома, гигантское озеро во дворе даже облюбовала утка!«Если продолжать игнорировать проблему с ливневой канализацией, у нас скоро можно будет собственный питомник открывать», — жалуются липчане.Дом №25/3 обслуживает управляющая компания «Проспект». Как сообщили GOROD48 в УК, этой проблеме не меньше пяти лет и в саму УК жильцы уже даже не жалуются.— Ливневую канализацию нужно перекладывать. Управление главного смотрителя города и даже прокуратура в курсе. Это проблема не только дома № 25/3, но и дома №25/4 по улице Космонавтов и дома №15 по улице Циолковского. Ливнёвка управляющей компании не принадлежит — это городские сети. Жильцы об этом тоже знают. Но, видимо, у города нет денег, чтобы эту ливнёвку переложить. А её нужно полностью менять! Там уже все сроки годности труб прошли. К нам в УК последний раз на эту лужу жаловались больше года назад, — сказали в управляющей компании.