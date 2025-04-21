Все новости
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
26-летний вор дважды обокрал один и тот же дом
Происшествия
43-летний липчанин украл девять скоростных велосипедов
Происшествия
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В «Университетском» сгорела машина
Происшествия
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
На Студёновской столкнулись реанимобиль и «ВАЗ»: пострадала женщина
Происшествия
Ельчанин нарвал дикорастущей конопли и теперь его ждёт суд
Происшествия
Общество
152
12 минут назад

В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»

20 из 90 существующих УК — клоны.

Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов сообщил членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета о том, что 20 из 90 с существующих управляющих компаний — клоны. И что от таких «управляшек» городская администрация хотела бы избавиться уже в этом году.

Об «управляшках»-клонах или дублерах в мэрии заговорили еще при Евгении Уваркиной. В 2023 году в качестве примеров приводились управляющие компании, которые поменяли названия при тех же учредителях. Так, «Липецкая УК» стала «Маяком», «Спутник» — «Вариантом», «РСУ-2» — «Новым городом» (в прошлом году ее директор Наталья Щедрина избрана депутатом горсовета). УК «Советская» сменила вывеску на УК «ЖЭУ №4», ГУК «Центральная Л» — на УК «Проспект». Владельцы сразу трех УК — «КапРемСтрой», «Юго-Западная» и «Новолипецкая» — создали детище под именем ГУК «ЛипецкГрад». У всех клонов помимо новых названий появились и новые реквизиты для оплаты содержания общего имущества домов.

Где старые владельцы, там старые проблемы. Получилось как в анекдоте про бордель, в котором из рук вон плохо шли дела, — в нем надо было не кровати передвигать, а персонал менять! И добирать, кстати, новый, ведь большинство жалоб липчан — как раз на недостаток в штатах УК дворников, уборщиц и слесарей. И чем больше в УК старого жилфонда, тем больше жалоб на его состояние. Например, по итогам прошлого года Госжилинспекция получила 8381 жалобу (или 37,6% от общего числа) на нарушение содержания многоквартирных жилых домов и придомовой территории, 5 460 (24,5%) — на нарушение режима предоставления коммунальных услуг. Общая сумма наложенных ГЖИ административных штрафов составила 22,8 млн рублей, взыскано — 12,2 миллиона.

8ba6fd4795cc97846e6f47c639561377.jpg+2026-01-23-11.12.04+niz.jpg

Чтобы уменьшить количество жалоб, руководство многих компаний-клонов исключает из договоров на содержание домов тех услуг, которые не может оказать, в частности, уборку мест общего пользования и придомовой территории. На это обратил внимание первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев, назвавший такую ситуацию неприемлемой. Ведь отказ от выполнения обязательств со стороны УК ведет к росту жалоб горожан на их деятельность. «Одни не доплачивают, другие не дорабатывают». Как разрубить этот узел?

Вице-мэр Павел Кузнецов посоветовал жителям многоквартирных домов писать по каждому нарушению их прав обращения в ГЖИ. Власти, по его словам, будут делать выводы из реакции УК на жалобы и сокращать количество организаций в этом секторе рынка. Это — цель мэрии.

Удивительно, как долго умеют ходить по кругу чиновники! Еще мэр Сергей Иванов провозгласил принцип: «Один микрорайон — одна управляющая компания». Затем его сменщица Евгения Уваркина говорила о цели: «один двор — одна «управляшка». Теперь вот и Роман Ченцов желает освободить город от «управляшек»-дублеров! А их бенефициары — все те же миллионеры, живущие по принципу: «а Васька слушает да ест».

Председатель департамента ЖКХ мэрии Владимир Яриков сообщил, что все больше липчан выбирают не УК, а непосредственный способ управления домами. На начало 2026 года этот способ выбрали жители 350 домов. Возможно, их было бы больше, но закон позволяет такой выбор только для домов, в которых не более 30 квартир. 2917 (88%) домов поэтому находятся под УК.

dcda99f6-1a82-41c9-8860-77c345780558.jpg

Есть в Липецке дома-«брошенки» — те, от которых отказались «управляшки» из-за их ветхости и неплатежей жильцов. Такие дома департамент ЖКХ выставляет на открытый конкурс. Победителем становится управляющая компания, которая за указанный организатором размер платы предложит наибольший объём работ по содержанию и ремонту общего имущества в доме. В 2025 году по этой процедуре мэрия нашла «управляшки» для 87 домов. В промежуточный период такие «брошенки» находились во временном управлении двенадцати УК.

03719596-9a5a-4cfc-aac4-5083c9627f36.jpg

Удивительно, но новый депутат горсовета, единственный представитель УК в этом созыве Наталья Шедрина вдруг спросила, когда, наконец, мэрия по примеру иных регионов разработает единый муниципальный тариф? А он есть! Причем дифференцированный, рассчитанный индивидуально под каждое строение в зависимости от степени благоустроенности: этажности, наличия лифтов, подвальных и чердачных помещений, насосов и иного внутридомового оборудования. Это позволило сделать тарифы экономически привлекательными, чего безуспешно пытались добиться предыдущие мэры города. В итоге средний тариф на ремонт и содержание жилья вырос до 22-27 рублей за кв.м.

Но все гладко и в этом случае. Так, депутат Вера Урываева привела в пример две многоэтажки в своем округе. В одном случае УК без нареканий работает по тарифу в 18 рублей 50 копеек, в другом доме, где УК появилась по итогам открытого конкурса с 25-рублевым тарифом «полы помыли в прошлом году один раз перед Пасхой!» Примечательно, что у этих двух УК — один учредитель.

Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров обратил внимание на другую проблему: по его словам, некоторые УК почти сразу закрывают заявки жильцов после их жалоб в Единую диспетчерскую службу, не ударив палец о палец. И такой процесс: «жалоба — закрытие заявки — новая жалоба» может продолжаться бесконечно. Однако вице-мэр Павел Кузнецов сказал, что сотрудники ЕДС во избежание такой ситуации перезванивают жалобщику и уточняют, точно ли УК устранила проблему:

— Управляющим компаниям давно не верят на слово.

09af549e-1052-49db-a0a3-b94ad9cea3fa.jpg+2025-04-21-14.56.32+niz.jpg

a06e6ac4-2bad-4981-b455-9e5ceecc517a.jpg+2025-04-21-14.56.34+niz.jpg

871e8b0a-32a0-4d97-a34c-532ca018851f.jpg+2025-04-21-14.56.32+niz.jpg

5c28fa94-3b88-4aa9-9099-c767e46b05b2.jpg+2025-04-21-14.56.32+niz.jpg

В конце обсуждения председатель депутатской комиссии Екатерина Пинаева сказала о еще одной годами нерешаемой беде: нехватки у УК средств на добросовестное содержание общего имущества в общежитиях: подъездов, лестниц, коридоров, кухонь, душевых, чердаков и подвалов. Как быть? В ответ Павел Кузнецов сказал, что мэрия передала свои предложения на этот счет в правительство области. Их суть: софинансирование таких расходов из бюджета, как это было, к примеру, по программе «Ремонт двора», когда муниципалитет частично оплачивал УК понесенные расходы на ремонт асфальта, снос сухостоя, ремонт качелей и спортинвентаря.
УК
Липецкий горсовет
департамент ЖКХ
