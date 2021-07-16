Общество

сегодня, 13:44

В Липецке может появиться свадебная open-air зона

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#памятник #свадьба #проект

На улице Ленина может появится зона для выездных регистраций браков. Ее центром может стать памятник православным святым Петру и Февронии. 

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В начале июня липецкие соцсети взорвались после сообщения о планах мэрии по установке трехметрового памятника православным святым Петру и Февронье возле Дворца бракосочетания на улице Ленина. У липчан еще был свеж в памяти скандал с установкой памятника, который внезапно вырос в Молодежном парке. Его не согласовали не то, что с рядовыми липчанами, а даже с городскими депутатами.

По опубликованным эскизам, выбранное для памятника место казалось нелогичным - с выходом на «красную линию», перекрытием фасада Дворца бракосочетания и подъезда к его крыльцу.

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Фото пресс-службы администрации Липецка

Оказалось, всё не так плачевно. Памятник Петру и Февронии, покровителям православных семей, мэрия собирается разместить возле ЗАГСа, но не там, где он находится на эскизе.

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Приблизительное расположение площадки для выездных регистраций

- Да, при проработке визуализации памятника допущена неточность. Именно возле здания его никто ставить не собирается, это нелогично. Мы планируем создать напротив ЗАГСа семейную зону «Под сенью Петра и Февроньи». Памятник может стать ее центральной частью. В этой зоне мы хотели бы проводить выездные регистрации брака, - рассказала о планах начальник управления ЗАГС Липецка Галина Белкина. - Место для площадки и установки памятника будут определять эксперты градостроительства и архитектуры.

Сегодня в рамках акции «Свадьба любимому городу» состоялась презентация проекта памятника. В ней приняли участие духовенство и политики. Все единодушно «за». Оказалось, что памятник поможет выстоять православным ценностям, отрезвит ссорящиеся семьи, украсит город и даже привлечет туристов.

- Мы будем изучать общественное мнение двумя способами. Сегодня мы опрашиваем молодоженов и их гостей устно. Завтра, 17 июля, все желающие смогут оставить свое мнение в книге отзывов. Она будет доступна в ЗАГСе на Ленина, 28 до 15:00, - рассказала Галина Белкина.

Памятник планируется соорудить на средства меценатов. 
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#памятник #свадьба #проект

Комментарии (5)

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я

14 минут назад
В ней приняли участие духовенство и политики. Все единодушно «за». политики и духовенство страшно далеки от народа
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граф Де Ля Фер

22 минуты назад
В то время, когда человечество летает на Марс, запускает космический туризм и так далее - мы катимся в прошлое. У нас особенный путь, ага. Никакого отношения к крепкой семье эти два персонажа никогда не имели и никогда этот праздник не был красным на Руси.
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Липчанка

30 минут назад
А давайте вспомним легенду о святых Петре и Февронии. Это был договорной брак между князем и простолюдинкой, которая его вылечила. Брак продлился недолго, но умерли они в один день, так как молились за это. Многие историки вообще ставят под сомнение эту легенду. Давайте лучше памятник "Здравому смыслу" поставим и заставим чиновников администрации каждое утро перед ним давать обещание работать честно и грамотно.
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Артурчик @

37 минут назад
А потом из зоны open-air свадеб будет прямая дорога в зону close-air жизни.
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Очень жаль

39 минут назад
что Липецк использует безвкусные штампованные вещи.
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