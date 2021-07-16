сегодня, 13:44
В Липецке может появиться свадебная open-air зона
На улице Ленина может появится зона для выездных регистраций браков. Ее центром может стать памятник православным святым Петру и Февронии.
По опубликованным эскизам, выбранное для памятника место казалось нелогичным - с выходом на «красную линию», перекрытием фасада Дворца бракосочетания и подъезда к его крыльцу.
Фото пресс-службы администрации Липецка
Оказалось, всё не так плачевно. Памятник Петру и Февронии, покровителям православных семей, мэрия собирается разместить возле ЗАГСа, но не там, где он находится на эскизе.
Приблизительное расположение площадки для выездных регистраций
- Да, при проработке визуализации памятника допущена неточность. Именно возле здания его никто ставить не собирается, это нелогично. Мы планируем создать напротив ЗАГСа семейную зону «Под сенью Петра и Февроньи». Памятник может стать ее центральной частью. В этой зоне мы хотели бы проводить выездные регистрации брака, - рассказала о планах начальник управления ЗАГС Липецка Галина Белкина. - Место для площадки и установки памятника будут определять эксперты градостроительства и архитектуры.
Сегодня в рамках акции «Свадьба любимому городу» состоялась презентация проекта памятника. В ней приняли участие духовенство и политики. Все единодушно «за». Оказалось, что памятник поможет выстоять православным ценностям, отрезвит ссорящиеся семьи, украсит город и даже привлечет туристов.
- Мы будем изучать общественное мнение двумя способами. Сегодня мы опрашиваем молодоженов и их гостей устно. Завтра, 17 июля, все желающие смогут оставить свое мнение в книге отзывов. Она будет доступна в ЗАГСе на Ленина, 28 до 15:00, - рассказала Галина Белкина.
Памятник планируется соорудить на средства меценатов.
я
граф Де Ля Фер
Липчанка
Артурчик @
Очень жаль