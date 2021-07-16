Почему будущие студенты покидают Липецк?

Из нескольких десятков выпускников, опрошенных корреспондентом GOROD48, лишь четверть планируют поступать в липецкие вузы. 14% еще не определились с выбором, а 61% точно знают, что будут получать высшее образование в других городах. Тенденция такова, что большая часть абитуриентов подает документы в столичные вузы и высшие учебные заведения Воронежа.

Как одну из причин отказа от высшего образования в Липецке, выпускники называют отсутствие подготовки в местных вузах по некоторым специальностям. Так, мечтающие о карьере врача, могут получить в Липецке лишь среднее профессиональное образование. За высшим медицинским липецкие выпускники обычно уезжают в Воронеж, Рязань или Москву. Не готовят в Липецке и журналистов.

— Я всегда любила читать и писать и выбрала профессию журналиста. Ни в одном из вузов Липецка ее получить нельзя. Пришлось поступать в Воронеж», — рассказала студентка журфака ВГУ Полина Кобелева. — Все студенты журфака-липчане считают липецкую журналистику просто мертвой.

Работать в родном Липецке Полина не планирует, так как не видит здесь никаких перспектив для своей профессии.

Именно невозможность карьерного роста является еще одной проблемой «вышки» города. Выпускница ЛГТУ 2012 года Елена Филипченко после пяти лет работы по специальности поняла, что экологу в небольшом городе не найти вакансию с достойной зарплатой, и ушла во фриланс.

— Было ли мне жалко лет, потраченных на обучение? Нет! Мне было жалко времени, которое я могла бы провести за копеечную зарплату на работе, которая мне скоро станет неинтересна, -рассказывает Елена. Год назад она и вовсе разочаровалась в Липецке и переехала в Москву.

Еще одной причиной выбора других городов выпускники называют качество образования в местных вузах. Будущие студенты уверены, политехнический вуз не может выпускать, например, хороших юристов, а должен специализироваться лишь на технических профессиях.

С творческими специальностями ситуация сложнее. Рабочих мест мало — зарплаты низкие. Так, согласно данным сайта trud.com актеру в Липецке в среднем платят 17 500 рублей. Напомним, что прожиточный минимум в области на 2021 год равен 10 742 рублям для трудоспособного населения. При этом на одном из популярных сайтов для поиска работы для служащего театра нет ни одной вакансии.

«Слышал негативные отзывы от знакомой, которая учится на дизайнера. Да и сам считаю, что творческие личности здесь обречены на крохотные поэтические «вечерочки» или игру в переходах. Не удивительно, что все уезжают. Людям нужны жизнь, драйв, энергия. Липецк — мертвый город. Сам я здесь оставаться не планирую», — говорит Егор Одегов, выпускник этого года.

Учиться дома



Осознанный выбор липецких вузов для выпускников все же не редкость. Анна Мирошниченко — студентка педагогического университета. В старших классах решила заниматься языками.



«Учителя в школе посоветовали остановиться именно на липецком педе, ведь там дают сильные знания по этой специальности. Я знала, что университет на хорошем счету и отправляет студентов на практику в разные страны. Учиться дома удобнее, чем постоянно приезжать и уезжать», — считает Анна. Процессом обучения Анна довольна, но отмечает, что на языковой специальности бывает нелегко.

Дмитрий Трунов утверждает, что у всех вузов страны проблема одна — все зависит от преподавателя и его настроения. Студент политеха оценивает высшее образование в городе как хорошее, но уточняет, что нужно знать, в какой вуз идти.

Ректор политехнического университета Павел Сараев считает, что в развитии привлекательности липецких вузов заинтересованы несколько сторон: и работодатели, и вузы, и администрация. Абитуриенты, по словам Павла, действительно, стали более мобильными. Учеба же на родине предлагает им возможности для трудоустройства, построения карьеры и комфортного проживания. Хотя многие выпускники школ согласны лишь с последним пунктом — 53% опрошенных считают карьерный рост в Липецке невозможным. ЛГТУ старается привлечь студентов совершенствованием образовательного процесса и вовлекает в него членов попечительского совета, работодателей и партнеров. «Удержать в регионе молодое поколение нам помогает яркая студенческая жизнь. Большое количество мероприятий дает возможность каждому студенту выбрать занятие по интересам» — делится Павел.

Выпускники же уверены, что важно развивать не только высшее образование, но и остальные сферы жизни. Это поможет оживить город и привлечь студентов в его вузы.

Ирина Комиссарова



