Общество

сегодня, 09:09

Депутат областного Совета попросил политическое убежище в Голландии

78 5162
#Олег Хомутинников
4
Депутат областного Совета попросил политическое убежище в Голландии

Сейчас Олег Хомутинников пишет политический памфлет о происходящем в России.

Как уже сообщал GOROD48, в начале июня депутат областного Совета Олег Хомутинников эмигрировал вместе с семьей, но не сообщил, какую страну выбрал для жительства. А сегодня GOROD48 узнал от беглого парламентария, что он обратился за политическим убежищем в Нидерланды. Также Олег Хомутинников сообщил, что пишет политический памфлет о происходящем в России, который опубликует в своем телеграмм-канале и, возможно, в официальных СМИ.

Напомним, что Олег Хомутинников, один из руководителей ликвидированной в мае «Открытой России» (признана на территории РФ нежелательной организацией), после вылета из России на самолете голландской авиакомпании KLM написал в своем телеграмм-канале пост, со словами: «Я воспринимаю свое право на жизнь в России буквально. Если у меня нет права участвовать в выборах, значит, у меня нет права здесь жить». Также парламентарий сообщил GOROD48, что опасался стать обвиняемым по уголовному делу по статье 284.1 УК РФ - за осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности.
78 5162
#Олег Хомутинников
4

Комментарии (78)

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Дворник

4 минуты назад
* страну выбрал Но там мигранты годами ждут решения.
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Вася

15 минут назад
Что же за корпус депутатский у нас - один ворует, другой родину продает, третий правонарушения учиняет. А ведь все клялись служить на благо населения.
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Пипецк

26 минут назад
Город постоянно в облоке выбросов с нлмк, кумовсво сплошное, каррупция. Тут делать нечего, правильно свалил и пусть пишет правду.
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Лавочница

33 минуты назад
Теперь остаток жизни будет стоять на коленях у ЛГБТ и BLM.
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Гражданин

39 минут назад
Я, один из тех, кто пожалел, что переехал на Родину. Изменения к лучшему в ближайшее временем не наступят. Пенсионный возраст, если доживешь, придёт неожиданно и пенсия будет мизерной. Кичиться в принципе нечем. И свобода- всегда лучше несвободы. А Олегу * удачи!
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цирк

51 минуту назад
кто ж теперь будет стучать в данкове на барабане ,не ужели библиотекарша ленка-142 проц
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ВИКТОР БУРЯКОВ.

51 минуту назад
Предали СССР коммуняки-приспособленцы.Коммунист –звучит гордо и поныне.
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Тык-Тык.

сегодня, 12:13
Город 48,что замолчали про прокурора,что всё сошло с рук?
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Гидромицентр.

сегодня, 12:09
В России полным ходом идут полит репрессии.
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Станция аэрации на Тракторном

сегодня, 12:07
НЛМК, + 1 .
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