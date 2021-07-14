Общество
сегодня, 09:09
Депутат областного Совета попросил политическое убежище в Голландии
78 5162
Сейчас Олег Хомутинников пишет политический памфлет о происходящем в России.
Как уже сообщал GOROD48, в начале июня депутат областного Совета Олег Хомутинников эмигрировал вместе с семьей, но не сообщил, какую страну выбрал для жительства. А сегодня GOROD48 узнал от беглого парламентария, что он обратился за политическим убежищем в Нидерланды. Также Олег Хомутинников сообщил, что пишет политический памфлет о происходящем в России, который опубликует в своем телеграмм-канале и, возможно, в официальных СМИ.
Напомним, что Олег Хомутинников, один из руководителей ликвидированной в мае «Открытой России» (признана на территории РФ нежелательной организацией), после вылета из России на самолете голландской авиакомпании KLM написал в своем телеграмм-канале пост, со словами: «Я воспринимаю свое право на жизнь в России буквально. Если у меня нет права участвовать в выборах, значит, у меня нет права здесь жить». Также парламентарий сообщил GOROD48, что опасался стать обвиняемым по уголовному делу по статье 284.1 УК РФ - за осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности.
Напомним, что Олег Хомутинников, один из руководителей ликвидированной в мае «Открытой России» (признана на территории РФ нежелательной организацией), после вылета из России на самолете голландской авиакомпании KLM написал в своем телеграмм-канале пост, со словами: «Я воспринимаю свое право на жизнь в России буквально. Если у меня нет права участвовать в выборах, значит, у меня нет права здесь жить». Также парламентарий сообщил GOROD48, что опасался стать обвиняемым по уголовному делу по статье 284.1 УК РФ - за осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности.
78 5162
Комментарии (78)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Дворник
Вася
Пипецк
Лавочница
Гражданин
цирк
ВИКТОР БУРЯКОВ.
Тык-Тык.
Гидромицентр.
Станция аэрации на Тракторном