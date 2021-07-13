Экономика

36 минут назад

Липецкстат: картофель, капуста и морковь подорожали в июне в 1,3-1,7 раза

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#цены
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Липецкстат: картофель, капуста и морковь подорожали в июне в 1,3-1,7 раза

100,6% составил в Липецкой области в июне индекс потребительских цен, а в целом с начала года инфляция оказалась 4,2%, сообщает Липецкстат.  

Цены на продовольственные товары по данным Липецкстата в июне выросли на 0,4%, а за полгода – на 4,5%. Заметно подорожали в июне маргарин (+4%), майонез (+3%). Свинина, макаронные изделия, говяжья печень, колбасные изделия и продукты из мяса птицы, чай, крупы и бобовые, мясные консервы выросли в цене на 1,5-2%, молоко и молочная продукция, мясные полуфабрикаты, перец черный (горошек), фруктово-ягодные консервы, безалкогольные напитки, говядина, подсолнечное масло, сыры, кондитерские изделия, мороженое, рыбопродукты – на 1%. Вместе с тем снизились цены на яйца – на 17%, сахар – на 1%.  

В группе плодоовощной продукции цены на картофель, капусту, морковь, свеклу увеличились в 1,3-1,7 раза, при этом огурцы стали дешевле почти на треть, помидоры – на 23%, бананы – на 9%, груши – на 4%, яблоки – на 2%. В группе общественного питания обед в столовой, кафе, закусочной подорожал на 1%.  

Цены на непродовольственные товары в июне увеличились на 0,8%, а с конца декабря 2020 года – на 4,8%. Так, продолжился рост на строительные материалы – на 10%. В том числе пиломатериалы стали дороже на в 1,4 раза, оконное листовое стекло – на 7%, краски – на 6%. Дрова выросли в цене на 16%, заметно выросли цены на спички – на 6%, металлическую и стеклянную посуду, постельное белье – на 2%, табачные изделия, легковые автомобили, фарфоро-фаянсовую посуду, моющие и чистящие средства, галантерейные изделия – на 1%. Автомобильный бензин, электротовары и другие бытовые приборы, средства связи, мебель, чулочно-носочные изделия подорожали на 0,5-0,6%.  

Цены и тарифы на услуги в июне стали дороже на 0,6%, а с начала года на 2,9%. Здесь подорожала стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования в среднем на 17%, стоимость путевки в дом отдыха, пансионат – на 7%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 6%, услуги в сфере зарубежного туризма, оплата междугородной телефонной связи – на 5%, изготовление предметов ритуальных услуг – на 4%, оплата городской телефонной связи, стоимость полета в салоне экономического класса самолета – на 3%, изготовление фотографий для документов – на 1%. Одновременно с этим стоимость проживания в гостинице 4*-5* снизилась на 6%, цена билетов в кинотеатры и услуги страхования – на 1%, отмечает Липецкстат.  
4 284
#цены
2

Комментарии (4)

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цирк

17 минут назад
,,товарищи,, женщины ,поднимите руку, кто держит корову -ни одной руки- ну и что ж вы хотели, масло от коровы-148 проц
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Билли Кид

18 минут назад
Не переживайте, рынок все отрегулирует
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Аннв

26 минут назад
Цены на овощи подорожали не в 1,7 А на все 50% даже больше обнаглели совсем уже
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Зарплата 70 тыс

30 минут назад
Нормальные цены! Жить можно!!
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