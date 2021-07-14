Общество
сегодня, 10:45
В «Университетском» хотят построить пять высоток и стадион
Предложения от «Дом.рф» вынесли на общественные обсуждения.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка объявил общественные обсуждения проекта внесения изменений в планировку и межевание микрорайона «Университетский». Проект по заказу «Дом.рф» выполнила компания из Омска. Ранее на землях федеральной собственности планировали построить жилые дома от 6 до 12 этажей, школу на 1200 мест, детский сад, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Площадь участка в границах проектирования составила 17,2 га. Новая застройка планируется на пустыре, который граничит с территорией технического университета. Застройку планируют выполнить в две очереди. В первую очередь включили строительство детского сада и школы, университетского стадиона и создание сквера. Вторая очередь — строительство высотных домов с подземными паркингами и магазинами на первых этажах и отдельно стоящего паркинга в составе здания с коммерческими помещениями. Паркинг отделит территорию существующего гаражного кооператива от планируемой жилой застройки. Строительство улично-дорожной сети и поликлиники поставили в последнюю очередь. Для возведения поликлиники специально оставят незастроенный участок.
Планируется, что на пустыре построят пять высоток переменной этажности, от 7 до 17 этажей, по концепции «двор без машин». Внутри двора будут зеленые зоны, а парковать машины будут по внешнему периметру высоток, в подземных паркингах или на отдельно стоящем паркинге. Всего запроектировано 375 парковочных мест. Они расположены как в подземных паркингах высоток, так и в отдельном паркинге.
Ожидается, что в высотках будет жить 901 семья. Планируется, что новый детсад сможет принимать до 350 малышей, новая школа — до 1500 учащихся, а поликлиника — до 800 пациентов в день. Так как микрорайон разрастется в сторону Елецкого шоссе, разворотно-отстойную площадку возле Белянского, 2 ликвидируют, а дорогу продлят.
Предложения и замечания по проекту департамент градостроительства принимает до 2 августа.
Площадь участка в границах проектирования составила 17,2 га. Новая застройка планируется на пустыре, который граничит с территорией технического университета. Застройку планируют выполнить в две очереди. В первую очередь включили строительство детского сада и школы, университетского стадиона и создание сквера. Вторая очередь — строительство высотных домов с подземными паркингами и магазинами на первых этажах и отдельно стоящего паркинга в составе здания с коммерческими помещениями. Паркинг отделит территорию существующего гаражного кооператива от планируемой жилой застройки. Строительство улично-дорожной сети и поликлиники поставили в последнюю очередь. Для возведения поликлиники специально оставят незастроенный участок.
Планируется, что на пустыре построят пять высоток переменной этажности, от 7 до 17 этажей, по концепции «двор без машин». Внутри двора будут зеленые зоны, а парковать машины будут по внешнему периметру высоток, в подземных паркингах или на отдельно стоящем паркинге. Всего запроектировано 375 парковочных мест. Они расположены как в подземных паркингах высоток, так и в отдельном паркинге.
Ожидается, что в высотках будет жить 901 семья. Планируется, что новый детсад сможет принимать до 350 малышей, новая школа — до 1500 учащихся, а поликлиника — до 800 пациентов в день. Так как микрорайон разрастется в сторону Елецкого шоссе, разворотно-отстойную площадку возле Белянского, 2 ликвидируют, а дорогу продлят.
Предложения и замечания по проекту департамент градостроительства принимает до 2 августа.
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Сельдерей не растет на Елецком.
Житель
Негрози южномуцентралу
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