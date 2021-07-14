Общество

сегодня, 10:45

В «Университетском» хотят построить пять высоток и стадион

21 1991
#строительство #общественные обсуждения
4
В «Университетском» хотят построить пять высоток и стадион

Предложения от «Дом.рф» вынесли на общественные обсуждения.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка объявил общественные обсуждения проекта внесения изменений в планировку и межевание микрорайона «Университетский». Проект по заказу «Дом.рф» выполнила компания из Омска. Ранее на землях федеральной собственности планировали построить жилые дома от 6 до 12 этажей, школу на 1200 мест, детский сад, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Площадь участка в границах проектирования составила 17,2 га. Новая застройка планируется на пустыре, который граничит с территорией технического университета. Застройку планируют выполнить в две очереди. В первую очередь включили строительство детского сада и школы, университетского стадиона и создание сквера. Вторая очередь — строительство высотных домов с подземными паркингами и магазинами на первых этажах и отдельно стоящего паркинга в составе здания с коммерческими помещениями. Паркинг отделит территорию существующего гаражного кооператива от планируемой жилой застройки. Строительство улично-дорожной сети и поликлиники поставили в последнюю очередь. Для возведения поликлиники специально оставят незастроенный участок.

Планируется, что на пустыре построят пять высоток переменной этажности, от 7 до 17 этажей, по концепции «двор без машин». Внутри двора будут зеленые зоны, а парковать машины будут по внешнему периметру высоток, в подземных паркингах или на отдельно стоящем паркинге. Всего запроектировано 375 парковочных мест. Они расположены как в подземных паркингах высоток, так и в отдельном паркинге. 

Ожидается, что в высотках будет жить 901 семья. Планируется, что новый детсад сможет принимать до 350 малышей, новая школа — до 1500 учащихся, а поликлиника — до 800 пациентов в день. Так как микрорайон разрастется в сторону Елецкого шоссе, разворотно-отстойную площадку возле Белянского, 2 ликвидируют, а дорогу продлят.

Предложения и замечания по проекту департамент градостроительства принимает до 2 августа.
21 1991
#строительство #общественные обсуждения
4

Комментарии (21)

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Сельдерей не растет на Елецком.

1 минуту назад
Университетский, позвольте с вами не согласиться насчёт гетто. В Университетском живут более культурные люди,а сравнении с Елецком мкр.Казалось бы 2 микрорайона рядом,но такой разный континент проживающих. Так что гетто это не Университетский,и даже не Тракторный,а гетто это только Елецкий.
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Житель

4 минуты назад
Университетский был хорошим районом, сейчас превращается в гетто. Поликлинику, которую обещали 10 лет назад, так никто и не построил. Только дома, дома, дома. Прибыль, прибыль, прибыль.
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Негрози южномуцентралу

18 минут назад
Построят "физкультурно оздоровительный " центр типа Молла , детишки без денег проходят мимо.
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10

29 минут назад
345, в первую очередь нужна поликлиника
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Грета

41 минуту назад
В Университетском в ЖК "Виктория" застройщик "Ремстройсервис" при продаже квартир тоже обещал и показывал картинки красивые с подземной парковой и большой детской площадкой,5 лет уже ждём…
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Оля

45 минут назад
Манагер, так и будет!!!!
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Университетский

47 минут назад
Это гетто
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Ирина

47 минут назад
Поликлиника в последнюю очередь!Про неё говорили ещё в 2013 году, когда даже про Викторию никто не говорил. А по факту дома, дома, дома…..
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Манагер

49 минут назад
Пять высоток построят-а на стадион деньги закончатся! Это так же как с детскими садами и игровыми площадками.
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Яна

50 минут назад
Митрич, сам ты ужасный!
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