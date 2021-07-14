Соцконтракт: от минифермы до производства шоколада

Около 3,5 тысячи липчан получили помощь от государства в виде социального контракта. По числу заключенных соцконтрактов Липецкая область заняла первое место в Центральном федеральном округе.

Программа социальных контрактов работает в Липецкой области с 2014 года: государство в лице администрации региона выделяет гражданам, оказавшимся в затруднительной жизненной ситуации средства на поиск работы, ведение подсобного хозяйства или открытие своего дела. Липчане пользуются программой охотно, в 2021 году уже 3407 малоимущих жителей региона стали ее участниками. Кто-то пользуется помощью в поисках работы и профобучении, а кто-то идёт дальше и берёт 250 тысяч рублей для начала собственного бизнеса. Таких в Липецкой области за первое полугодие 2021 году оказалось 1078 человек (для сравнения, за весь 2020-й их было – 435). Липчане вкладывают средства государства, направляемые на преодоление бедности, в различные сферы, от создания личного крестьянского подворья до производства шоколадных конфет.Жители пригородного села Ленино, супруги Ефименко, производят в своем доме шоколадные букеты. Елена и Игорь воспользовались помощью государства, оказавшись в нелегкой ситуации после рождения двух детей.- Я занимался разными видами деятельности, вроде бы все получалось и неплохо, но всегда работал «на дядю» и зависел от множества обстоятельств, а зарплаты, откровенно говоря, не хватало. После рождения второго ребёнка стало намного сложнее в материальном плане, кроме того, требовалось больше времени на воспитание детей. А моя жена Елена «болела» кулинарией – любила готовить выпечку, возиться с кондитерскими изделиями, и научилась делать из шоколада цветы. Я ей неоднократно предлагал попробовать превратить ее хобби в бизнес. Как раз подтолкнула к этому трудная ситуация, в которой мы оказались, - рассказал GOROD48 глава семейства Игорь Ефименко.Елена, бывший банковский работник, отнеслась к предложению мужа с некоторой опаской, но поддержка от государства в виде соцконтракта, о которой она узнала из интернета, вдохнула в нее уверенность.- Делать цветы из шоколада я научилась у одной девушки, которая ведет соответствующий блог, - рассказывает Елена. – Когда мы раздумывали с мужем, как бы это дело монетизировать, узнали о соцконтракте. И мы решили рискнуть. Весной этого года оформили документы, а в июне купили на деньги соцконтракта холодильник, микроволновую печь, сырье и формы для шоколада, и начали производство.Свою продукцию Ефименко продают через социальные сети. Заказами супруги обеспечены уже на два месяца вперед.Оглядываясь назад, Елена признается, что опасения, пользоваться ли государственной помощью или нет, теперь кажутся глупыми.- Я призываю тех, кто сейчас раздумывает заключать ли соцконтракт, не сомневаться – заключать! Это не трудно, работать с сотрудниками центра соцзащиты очень легко, они оказывают любую помощь и поддержку и очень замотивированы, - говорит Елена.Валентина Тарасова в своё время переехала в Липецкую область с Дальнего Востока. Бухгалтер по профессии, в этом году она взялась за непривычное для себя дело.- Так уж сложилось, что я осталась с тремя детьми одна. Переехала сюда, сняла домик в селе Алексеевка Липецкого района. Жизнь на селе такая, что научишься всему. Я никогда не думала, не гадала, что научусь доить коров. Но пришлось. Последний год работала как раз дояркой, и, скажу я вам, мне это понравилось. Кто бы что ни говорил, как бы ни жаловались на такую работу, а мне нравилось.Кроме того, у Валентины уже был полный двор живности – куры, индоутки, кролики и даже несколько голубей для души. Но о фермерстве она не задумывалась, на это не хватало как раз-таки оборотных средств, а весной она услышала о соцконтракте.- Посоветовалась со старшими сыновьями, и решила: была - не была! Наш бизнес-план в центре соцзащиты одобрили, деньги выдали на двух коров, но мы купили трех - третью на свои средства.На средства соцконтракта Валентина Тарасова также купила сено, зерно, доильный аппарат. Сараи для животных сыновья, Сережа и Володя, которым 16 и 20 лет, строят самостоятельно. И помогать матери в ее фермерских начинаниях готовы сколько угодно.- В каждую дойку коровы мои дают по 18 литров молока, а дою я их два раза в день. Упор в своем деле делаю на производство молочной продукции. Пока молоко реализуется здесь, в Алексеевке, но вот жду все необходимые справки от ветеринаров, скоро стану возить молоко на продажу в Липецк, - говорит Валентина. – Конечно, без соцконтракта не было таких возможностей и амбиций. Подспорье огромное, и почему бы не воспользоваться такой помощью?Жительница села Вешаловка Липецкого района Екатерина Орлова тоже о своем деле задумалась после рождения двух детей. Идея для своего дела родилась как бы сама собой из уже существовавшего хобби - Екатерина выращивала туи и ели в собственном маленьком питомнике. При этом зарабатывать на хвойном деле она не собиралась: саженцы выращивались для живой изгороди, которую они с мужем решили высадить вокруг своего дома. А тут как раз подвернулся случай с соцконтратом, и хобби пригодилось.- К моему мини-питомнику на деньги соцконтракта мы закупили дополнительно защитную пленку, новые контейнеры, удобрения и сами растения. Их я буду доращивать и продавать. А в планах сделать большой питомник, на все 15 соток нашего участка. Конечно, без такого «толчка», как соцконтракт, без оборотных средств, ничего бы не вышло, - говорит Екатерина.В администрации Липецкой области тоже уверены, что семей готовых к активным действиям для выхода из трудной ситуации, таких, как Ефименко, Тарасовы и Орловы, вскоре станет еще больше. В этом году оформить соцконтракт стало проще. Например, отменены имущественные критерии, разработаны система сопровождения для начинающих предпринимателей и система одной двери, позволяющие заявителю пройти весь путь – от подачи документов до подписания контракта - в одном месте. Самые последние изменения приняты на прошлой неделе сессией областного Совета депутатов. Теперь возможность заключить социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности или ведение личного подсобного хозяйства получили даже студенты, обучающиеся очно, вне зависимости от курса.В управлении соцполитики напоминают — заключить социальный контракт может как семья, так и одиноко проживающий гражданин, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Необходимые условия — наличие гражданства России и проживание на территории Липецкой области. Социальный контракт можно заключить по четырём направлениям: осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации. Направление «профессиональное обучение или дополнительное профессиональное обучение» с начала года не действует как самостоятельное. Желающим получить новую профессию или повысить квалификацию помощь будет оказываться в рамках реализации соцконтрактов по другим направлениям.Максимальный срок предоставления помощи в рамках соцконтракта — не более 12 месяцев. На этот период заключаются соцконтракты на развитие личного подсобного хозяйства и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Срок оказания помощи на преодоление трудной жизненной ситуации — не более 6 месяцев. Период действия соцконтракта на поиск работы составляет не более 9 месяцев.Размер помощи в рамках соцконтракта на осуществление ИП — единовременно до 250 тысяч рублей. Но, если для открытия своего дела нужно пройти обучение, на эту цель будет выделена отдельная сумма — единовременно до 30 тысяч рублей. В том же объёме деньги на обучение получат и те липчане, кто решит развивать личное подсобное хозяйство, а на само хозяйство им выделят до 100 тысяч рублей.Тем, кто заключит соцконтракт по направлению «поиск работы», перечислят 10 742 рублей — в первый месяц действия соцконтракта и в течение трёх месяцев после трудоустройства. Если при этом гражданину необходимо пройти обучение (не через центр занятости), его оплатят. Максимальная сумма на эту цель — 30 тысяч рублей. Во время обучения ежемесячно (но не более 3 месяцев) липчанин будет получать выплату в размере 5371 рубль. Если в рамках реализации соцконтракта на поиск работы гражданину нужно будет пройти стажировку не более трёх месяцев, то работодателю в течение этого периода будут возмещены расходы — в размере не более минимального размера оплаты труда с учётом величины страховых взносов (в 2021 году — 16 655,18 рубля) — в случае трудоустройства гражданина.Обучение через центр занятости бесплатное, а стипендию выплачивает центр занятости.Размер ежемесячной помощи в рамках соцконтракта на преодоление трудной жизненной ситуации в 2021 году составляет 10 742 рубля.