Депутаты областного Совета обсудили инициативу 30 коллег о сокращении числа мандатов и доли избранных по партийным спискам.

Комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета обсудил инициативу 30 депутатов о сокращении численности его состава: с 42 парламентариев до 36, и числа избранных по партийным спискам с 14 до 9.Пакет поправок в законы области озвучила депутат Валентина Хромовская. Она рассказала, что в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» число депутатов законодательного органа субъекта определяется в зависимости от численности зарегистрированных на его территории избирателей. При численности избирателей от 500 тысяч до 1 миллиона человек число депутатов должно составлять не менее 25 и не более 70 депутатов. В Липецкой области по состоянию на 1 июля 2020 года зарегистрировано 886 838 избирателей.— Изменения вносятся для того, чтобы усилить персональную ответственность депутатов. В СМИ раздувается информация о том, что законопроект направлен против какой-то партии. На самом деле нет. Это не делается против кого-то. Тем более что соавторами законопроекта стали депутаты от «Единой России», у которых большинство мандатов по спискам, тем не менее, они тоже считают, что такая норма назрела и необходима. Жители должны знать депутата, за которого голосуют. Голосовать они должны за конкретного депутата, а не за партию, — заявила Валентина Хромовская.— Сокращение численности депутатов — давно назревшая инициатива. О ней говорят депутаты, и в партиях, насколько мне известно, ее обсуждают. Я эту инициативу целиком поддерживаю, и предлагаю всем его поддержать, — выступил депутат Станислав Качарин.Жарких споров не было. Комитет рекомендовал сессии, назначенной на 29 января, одобрить предложенные поправки.Если это произойдет, то после ближайших выборов Липецкого областного Совета депутатов, в сентябре 2026 года, депутатов в его составе будет столько же, скольков Липецком горсовете.Напомним, в 2021 году из 42 депутатов Совета 14 были избраны по партийным спискам. В числе депутатов представители шести партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, партии «Новые люди» и «Партии пенсионеров».