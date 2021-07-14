Общество

вчера, 16:14

«Росатом» выразил готовность построить в Липецке абсолютно новый онкодиспансер

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#онкология
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«Росатом» выразил готовность построить в Липецке абсолютно новый онкодиспансер

Также на территории ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» специалисты госкорпорации возведут межрегиональный центр по лечению рака радионуклидами.

Сегодня на комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета заведующий организационно-методического отделом ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» Владимир Лихачев рассказал депутатам о профилактике рака в регионе.

Владимир Лихачев сообщил, что в Липецке и в области, как и по стране в целом, идет постепенное увеличение заболеваемости раком. Однако в 2020 году число впервые выявленных больных снизилось. Медик признал, что этот процесс совпал с пандемией ковида. Для сотрудников онкодиспансера это — тревожный сигнал. Это значит, что липчане с признаками рака откладывают посещение врачей, что впоследствии аукнется обнаружением онкозаболеваний на более тяжелых стадиях.

По словам Владимира Лихачева, у каждого седьмого пациента онкодиспансера - рак кожи, у другого каждого седьмого - рак молочной железы. Все больше выявляют случаев колоректального рака, рака предстательной железы, трахеи, бронхов и легких.

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Своевременное выявление онкозаболеваний ведет к тому, что все больше липчан живут после лечения пять лет и больше. Но первую скрипку играет профилактика рака.

- Надо говорить о первичной, вторичной и третичной профилактике. Первичная направлена на снижение заболеваемости, вторичная - на уменьшение смертности (выявление рака на ранних стадиях и лечение), третичная - на предупреждение рецидивов (пациенты пожизненно находятся на диспансерном наблюдении), - сказал врач.

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Профилактика рака и повышение онкологической грамотности населения - главный способ узнать о болезни на ранних стадиях заболевания. Так, большую пользу медики видят в так называемых онкодесантах. В 2017-2021 годах сотрудники онкодиспансера осмотрели 5 000 липчан, выявив подозрения на рак у каждого десятого из них. В 2020 году во время диспансеризации взрослого населения, которую прошли 181,2 тысячи липчан (до второй стадии диспансеризации добрались всего 73 тысячи человек), было выявлено 76 больных раком. Во время профосмотров в том же году признаки онкозаболеваний были обнаружены у 319 человек из 140 тысяч. Но самым действенным стал День здоровья в онкодиспансере - медики осмотрели 28 пришедших к ним человек и у десяти из них выявили подозрения на рак или уже имевшееся заболевание.

Очень эффективны скрининговые исследования, которые включены в диспансеризацию взрослого населения. Но и на это оказала влияние пандемия COVID-19: липчан на таких исследованиях стало меньше. Так, рассчитанный на 20 исследований за смену маммограф в онкодиспансере в 2020 году был закружен наполовину. Между тем при скрининговых исследованиях в прошлом году было выявлено 187 случаев рака шейки матки. Скрининг рака предстательной железы надо начинать с 45 лет: исследования выявили 14,1% случаев онкозаболевания на первой стадии, 47,1% - на второй.

Основными факторами возникновения риска возникновения злокачественных новообразований Владимир Лихачев назвал курение, неправильное питание и злоупотребление алкоголем. На третьем месте - пренебрежение женщинами посещений гинеколога, поздние первые роды. А вот проблемы в состоянии окружающей среды становятся причиной раковых заболеваний в четырех случаях из ста.

Депутат Евгения Фрай поинтересовалась у главврача ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» Сергея Шинкарева сроками строительства нового хирургического корпуса на территории стационара. В какой стадии строительство, ведь сдать корпус надо к 15 ноября?

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Из ответа Сергея Шинкарева следовало, что этот корпус строит УКС области, и что госконтракт приостановлен. Срок окончания строительства ему неизвестен. Однако пока медики онкодиспансера, имеющие десять операционных, со своей работой справляются (в новом помещении хирургического корпуса будет девять операционных), и остановка стройки - не критична.

- У нас появилась корпорация «Росатом». На территории диспансера она возведет межрегиональный центр по лечению заболеваний радионуклидами. Эта технология применяется для лечения рака внутренних органов, молочной и щитовидной железы. Пока наши пациенты ездят в Обнинск и в Архангельск. Росатом, кстати, готовит предложения по стройке нового здания онкодиспансера. У нас сейчас - сборная солянка. Некоторые здания - еще постройки 30 годов прошлого века. У нас дневной стационар размещается в бывшем гараже областной клинической больницы! А новый корпус позволит использовать наши старые здания для увеличения количества палат и процедурных кабинетов.
37 3289
#онкология
7

Комментарии (37)

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Алоизий

сегодня, 00:03
"имеющие десять операционных, со своей работой справляются (в новом помещении * корпуса будет девять операционных)", иными словами Шинкарёв сказал, что новый корпус на лечение больных не повлияет!
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совет

вчера, 23:46
Думаю, Потому что онкодиспансер начали строить на Неделина, и он должен быть закончен. Не тупи.
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Лариса

вчера, 22:50
читаю и все возмущаюсь сколько денег в городской казне выброшены на ветер ,это бордюры , зеленый остров ,фонтан у звездного ,разоренные парки ,,скульптура цветочка на пл Мира и много другого ,но никто не волнуется о здоровье народа думают они бессмертны в таком загазованном регионе ,,Надо не ждать милости откуда то ,а быстро возводить главную больницу привозить опытных специалистов
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Знаю

вчера, 22:13
лично этого ДОКТОРА. Золотые руки!!! А в этом деле - главное результат, а не способ разреза
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Нервный

вчера, 20:59
Читаю комментарии и в очередной раз убеждаюсь, сколько же у нас в городе: экологов, онкологов, дорожных строителей, грамотных градостроителей, архитекторов, финансистов, умеющих правильно распоряжаться бюджетом и просто эффективных руководителей. Правда, жаль, что все они работают "продавцами"и "таксистами"
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Когда уже

вчера, 20:35
торгаши перестанут пытаться кому-то продать недострой на Неделина, достроят его и туда переедет поликлиника №1?
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Мудрый

вчера, 20:31
Липецк входит в 8 городов России по карцегенным частицам в воздухе,наряду с Магнитогорском и до.Отсюда и рост онкологии.
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Липчанин

вчера, 20:13
Пять лет после лечение, это не живут, а доживают. После лечение живут и продолжают жить и радоваться. А пять лет это не успешное лечение
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Пациент

вчера, 19:50
На весь онкодиспансер только один торакальный хирург, да и тот не способел делать видеотораскопические операции, научился только.полостные по.старинке ПОЗОР! При отсутствии грамотных специалистов и.радионуклеидами.лечить будет некому.
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Думаю

вчера, 19:45
совет, почему же это лучше? Обоснуйте. Или не пишите чушь.
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