Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы

Инициирована блокировка ресурсов нелегального кредитора — их уже нашли более 30.

Липецкое отделение Банка России предупредило жителей региона о новом черном кредиторе, который предлагает займы в криптовалюте или в рублях по курсу.

«Компания «DigiCash» действует вне правового поля, не имеет разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг в нашей стране. Организаторы проекта общаются с клиентами через мессенджеры и страницы в социальных сетях. Людей убеждают зарегистрировать личный кабинет, в котором можно получить заем и обменять криптовалюту на деньги. Возвращать заемные средства предлагается в криптовалюте или рублях. При этом выбивают долги агрессивными способами: собирают информацию о человеке из его профиля, выясняют список контактов в соцсетях. А затем могут разослать секретные данные о долге заемщика всем его знакомым, чтобы психологически надавить на жертву», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

Информацию о нелегальном кредиторе Банк России внес в свой предупредительный список. Установлено более 30 интернет-ресурсов этого проекта — инициирована их блокировка.

«Нелегальные кредиторы могут маскироваться под официальные микрофинансовые организации или заявляют, что работают от имени зарубежной компании. Все чаще они предлагают займы в криптовалюте, ведь расчеты в крипте проходят анонимно, и вычислить нарушителей закона сложно. Настоящие микрофинансовые организации рассчитываются только в рублях. Предложение криптозаймов – это точно нелегальный кредитор», — добавляют в Банке России.

Если вы уже столкнулись с угрозами — обратитесь в полицию.
