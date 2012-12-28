Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы

В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
58 минут назад
Инициирована блокировка ресурсов нелегального кредитора — их уже нашли более 30.
«Компания «DigiCash» действует вне правового поля, не имеет разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг в нашей стране. Организаторы проекта общаются с клиентами через мессенджеры и страницы в социальных сетях. Людей убеждают зарегистрировать личный кабинет, в котором можно получить заем и обменять криптовалюту на деньги. Возвращать заемные средства предлагается в криптовалюте или рублях. При этом выбивают долги агрессивными способами: собирают информацию о человеке из его профиля, выясняют список контактов в соцсетях. А затем могут разослать секретные данные о долге заемщика всем его знакомым, чтобы психологически надавить на жертву», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
Информацию о нелегальном кредиторе Банк России внес в свой предупредительный список. Установлено более 30 интернет-ресурсов этого проекта — инициирована их блокировка.
«Нелегальные кредиторы могут маскироваться под официальные микрофинансовые организации или заявляют, что работают от имени зарубежной компании. Все чаще они предлагают займы в криптовалюте, ведь расчеты в крипте проходят анонимно, и вычислить нарушителей закона сложно. Настоящие микрофинансовые организации рассчитываются только в рублях. Предложение криптозаймов – это точно нелегальный кредитор», — добавляют в Банке России.
Если вы уже столкнулись с угрозами — обратитесь в полицию.
