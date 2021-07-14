На плитку и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 000 000 рублей

Таких денег у мэрии нет.

Самый что ни есть центр Липецка находится в убогом состоянии. На прилегающих к областной администрации улицах и Петровском спуске тротуарное покрытие выглядит так, как будто оно было уложено еще при советской власти. На самом же деле этой плитке - от силы лет десять.- Специалисты просчитали, что на замену плитки и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 миллионов рублей. Таких денег у нас нет. Возможно, все работы по благоустройству будут сделаны в следующем году, - сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации.