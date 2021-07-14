Общество

сегодня, 14:02

На плитку и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 000 000 рублей

46 2694
#благоустройство
8
На плитку и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 000 000 рублей

Таких денег у мэрии нет.

Самый что ни есть центр Липецка находится в убогом состоянии. На прилегающих к областной администрации улицах и Петровском спуске тротуарное покрытие выглядит так, как будто оно было уложено еще при советской власти. На самом же деле этой плитке - от силы лет десять.

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угол улицы Зегеля у Христорождественского собора

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площадь Ленина-Соборная у здания областной администрации

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Петровский спуск    

- Специалисты просчитали, что на замену плитки и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 миллионов рублей. Таких денег у нас нет. Возможно, все работы по благоустройству будут сделаны в следующем году, - сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации.
46 2694
#благоустройство
8

Комментарии (46)

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Ул. Зегеля

13 минут назад
Сегодня случайно попала на ул. Зегеля... Где парковочные карманы? Тротуар сделали шире чем проезжая часть, по крайней мере со стороны прокуратуры. Где мозги у людей, которые планировали реконструкцию? И кто утверждал проект? Чтобы подъехать к аптеке, к медицинскому центру машину куда девать... В соседние дворы... Да в России две беды как были так и остались - дураки и дороги...
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Предлагаю

28 минут назад
Тракторный отдать в Грязинский район.
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Абывыгода

сегодня, 20:15
Зачем везде стали лепить плитку? Да и новая плитка не выполняет своих задач, луж стало еще больше. Асфальт намного дешевле, лучше и надежнее (если по ГОСТу). С "великим оплитнением и обордюриванием" в городе исчезли дамы на каблуках :)
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YES

сегодня, 19:41
"Столото" в помощь!
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Ал1

сегодня, 19:25
Да сколько можно переделывать плитку и бордюры , хватит наживаться ,смешно уже . Нет плитки и не надо . Я на ЛТЗ всю жизнь по таким ухабам хожу , тоже в центре ,чем я хуже?
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Сталин

сегодня, 18:53
Кто придумал эту чёртову плитку? Сделать,как раньше асфальт и на 20 лет хватит и никто спотыкаться не будет и деньги искать
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Ник

сегодня, 18:45
А как же я слышал по радио? Что срезанный асфальт пустят на переработку тротуарной плитки и бардюров
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гость

сегодня, 18:24
А интересно контролирующие органы и прокуратура ,тоже в доле по распилу.
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Эксперт

сегодня, 18:05
Для начала найдите хороших качественных рабочих с опытом а иначе и 50 миллионов не помугут.
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Олег

сегодня, 17:59
Четко же написано - "Таких жденег у мэрии не". Денег нет, но вы держитесь! И хорошего вам настроения.
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