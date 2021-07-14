Общество
сегодня, 14:02
На плитку и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 000 000 рублей
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Таких денег у мэрии нет.
Самый что ни есть центр Липецка находится в убогом состоянии. На прилегающих к областной администрации улицах и Петровском спуске тротуарное покрытие выглядит так, как будто оно было уложено еще при советской власти. На самом же деле этой плитке - от силы лет десять.
угол улицы Зегеля у Христорождественского собора
площадь Ленина-Соборная у здания областной администрации
Петровский спуск
- Специалисты просчитали, что на замену плитки и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 миллионов рублей. Таких денег у нас нет. Возможно, все работы по благоустройству будут сделаны в следующем году, - сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации.
угол улицы Зегеля у Христорождественского собора
площадь Ленина-Соборная у здания областной администрации
Петровский спуск
- Специалисты просчитали, что на замену плитки и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 миллионов рублей. Таких денег у нас нет. Возможно, все работы по благоустройству будут сделаны в следующем году, - сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации.
46 2694
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