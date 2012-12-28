Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Происшествия
259
25 минут назад
2
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Как оказалось — мошенникам.
Также 1 марта в полицию обратился 36-летний мужчина, который покупал колёса через интернет и заплатил продавцу-мошеннику 45 000 рублей.
А в Добринке 53-летняя женщина перешла по ссылке и лишилась 67 000 рублей.
0
0
0
1
2
Комментарии (2)