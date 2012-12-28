21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей

Как оказалось — мошенникам.

В первый день весны 21-летний парень решил порадовать себя, заказав интим-услуги. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате он перевёл мошенникам 160 000 рублей.Также 1 марта в полицию обратился 36-летний мужчина, который покупал колёса через интернет и заплатил продавцу-мошеннику 45 000 рублей.А в Добринке 53-летняя женщина перешла по ссылке и лишилась 67 000 рублей.