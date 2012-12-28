Все новости
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,7%
Здоровье
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Происшествия
259
25 минут назад
2

21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей

Как оказалось — мошенникам.

В первый день весны 21-летний парень решил порадовать себя, заказав интим-услуги. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате он перевёл мошенникам 160 000 рублей.

Также 1 марта в полицию обратился 36-летний мужчина, который покупал колёса через интернет и заплатил продавцу-мошеннику 45 000 рублей.

А в Добринке 53-летняя женщина перешла по ссылке и лишилась 67 000 рублей.
мошенничество
0
0
0
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
алкаш
4 минуты назад
их щас бесплатно полно по весне
Ответить
Гость
10 минут назад
Этож как преспичело, целый гарем.
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
