Общество
43 минуты назад
Дом для обманутых дольщиков, новая школа, спорткомплекс на городской окраине
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Без красных ленточек и золотых ножниц. Игорь Артамонов дарил подарки жителям Липецка в День города.
Сегодня у Татьяны Кудаевой был самый радостный день в этом году: ее семья после семи лет мытарств ко Дню города получила квартиру в доме №58 по улице Стаханова в микрорайоне «Европейский».
- Мы купили квартиру площадью 61,7 квадратных метров за без малого два миллиона рублей у прежнего застройщика. Строительный адрес дома тогда был №8. По графику сдачи жилья въехать в свою «двушку» мы должны были в июле 2017 года. Но попали в число сотен обманутых дольщиков «Эксстроймаша». Возведение дома началось в 2014 году, но еще осенью 2018 года из той его секции, где мы купили жилье, торчала арматура, проемы каркаса не были заложены кирпичом. И мы были полностью разочарованы действиями администрации города и области, которые кормили нас обещаниями.
Но тогда же, осенью 2018 года, случилось то, вот что Татьяна потеряла веру: ее дом попал в график достройки. Как раз 19 октября того года еще врио губернатора Игорь Артамонов заключил договор на окончание работ на семи замороженных объектах долевого строительства с председателем Совета директоров ПАО «Орелстрой» Александром Рогачевым. Стороны подписали соответствующие документы прямо на стройплощадке одного такого долгостроя в микрорайоне «Елецкий».
Сегодня Татьяна Кудаева благодарила главу региона Игоря Артамонова за то, что он сдержал свое слово. От имени всех обманутых предыдущим застройщиком дольщиков дома №8 она вместе с еще одной счастливой женщиной вручили губернатору и депутату Липецкого горсовета, главному исполнительному директору ООО «ОДСК Липецк» («дочки» ПАО «Орелстрой») Кириллу Ерихову дипломы за их вклад в достройку их проблемного дома.
- Спасибо за то, что нас не обманули. Спасибо за то, что помогли! - едва не плакали растроганные женщины, которым уже на следующей неделе, после постановки новостройки на кадастровый учет, застройщик начнет выдавать долгожданные ключи от квартир.
В этом доме жилье получат 389 человек. Напомним, что ранее, в апреле, в соседнем аналогичном по проекту доме по адресу Свиридова, 14 восстановлены в правах 566 дольщиков. Таким образом, в «Европейском» получили долгожданные квартиры 1000 липчан. Общий объем ввода жилья по этим двум домам превысил 70 тысяч квадратных метров.
Новый застройщик завершил кирпичную кладку стен дома №8, выполнил электромонтажные, сантехнические и вентиляционные работы, подключил объект к инженерным сетям, остеклил окна и балконы, установил лифты, а во дворе дома построил современную детскую площадку, уникальную для Липецка.
- Достраивать за кем-то всегда сложнее, чем строить с нуля. Этот и соседний дом от прежнего застройщика нам достались в плачевном состоянии. По документам, к ним были подведены сети, а по факту их не было. На этом восьмом доме, например, не был залит единый, по проекту, с ним фундамент подземной парковки. После того, как мы получили заключения строительных экспертиз, стало ясно, что подземного паркинга не будет. Прежний застройщик дома заложил меньшую, чем в проекте, электропроводку по сечению, и нам пришлось выдирать ее и делать новую. С учетом всех переделок и достроек сетей мы потратили на строительство этих двух домов дополнительно 1,2 миллиарда рублей, - сказал Кирилл Ерихов.
Кстати, разработка проекта благоустройства прилегающей к дому №58 по улице Стаханова территории проходила с учетом мнения будущих жильцов дома. Региональное управление строительства и архитектуры и Фонд защиты прав дольщиков совместно с застройщиком провели онлайн-голосование. Двор решили сделать без машин, с многофункциональными детскими площадками и спортивными зонами с безопасным покрытием.
Игорю Артамонову досталось тяжелое наследие в виде двух десятков долгостроев. Но сегодня обманутых дольщиков стало меньше - ООО «ОДСК Липецк» полностью выполнил свои обязательства по договору от 19 октября 2018 года перед администрацией области. Всего организация достроила семь больших домов в городе.
- По состоянию на июль в правах восстановлено более 2500 участников долевого строительства 17 проблемных домов. До конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию оставшиеся четыре дома, восстановить в правах 635 участников долевого строительства и тем самым полностью закрыть проблему, - рассказал Игорь Артамонов, осмотревший несколько квартир в новостройке и высоко оценивший новый двор.
Но это были не все подарки от власти липчанам в День города. В этом же микрорайоне «Европейский» 1 сентября откроется новая полилингвальная школа «Global». Английский язык ребята начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся французский, испанский и даже китайский (в старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке).
Эта школа построена за 13 месяцев по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На нее из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено более 727 млн рублей. Школа стала лучшей в Липецке по наполнению внеклассными занятиями. Какими? Об этом сегодня узнали десятки родителей и детей, которые пришли на День открытых дверей в школьный центр дополнительного образования и спорта. Увиденное поразило не только жителей микрорайона, но и много чего повидавших руководителей города и области. Например, ангельский, пробирающий до дрожи голос Максима Сиязова, ученика одной из школ искусств Липецка, исполнявшего песни на итальянском языке.
- Мальчик поет не хуже, чем Робертино Лоретти! - воскликнул губернатор.
Обучающиеся в этой школе смогут выбрать, чем занять досуг. Вариантов - масса! Игровые виды спорта, фехтование, большой теннис, ролибол, 3D-моделирование и 3D-картографирование, игра на музыкальных инструментах, вокал, хоровое пение и даже куклотерапия. Более того, в плавательный бассейн при школе и в спортзалы могут ходить не только ее ученики, но и их родители.
- Спасибо вам, Игорь Георгиевич, за этот подарок! Мы, в свою очередь, построим новый стадион при школе и парк «Европейский» в этом микрорайоне для всех его жителей, - сказала на торжественном открытии Центра дополнительного образования и спорта глава Липецка Евгения Уваркина.
Сам губернатор, осмотрев школу, признался журналистам, что при ином стечении обстоятельств мог бы быть учителем: истории и физкультуры одновременно. Действительно, наполнение школы поражает. В классах установлены интерактивные сенсорные LED-панели и мебель-трансформер, оборудованы коворкинг-зоны и современные STEM-лаборатории для групповых занятий. В школе созданы зоны для отдыха, творчества, группового и индивидуального обучения. Стоит отметить, что школа доступна и для маломобильных детей. У входа, как и в самой школе, смонтированы пандусы и подъемники, оба корпуса связаны между собой переходом, который позволит ребятам с ограниченными возможностями здоровья попасть из основного в физкультурно-оздоровительный блок. В дизайне учреждения использованы разные цветовые решения. Синий – класс, зеленый – лаборатория, желтый – выход на лестницу. Это поможет ученикам проще ориентироваться в большом здании. Свои цвета в соответствии с возрастами ребят подобраны и в учебных секциях. Для начальной школы используются теплые тона, так как они создают позитивный настрой и способствуют умственной активности, для старшей – более сдержанные. Такие цвета позволят концентрировать внимание ребят.
Третий подарок горожанам - физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции. В нем - многофункциональный спортивный зал площадью почти 1200 кв метров. Основной уклон здесь сделан на игровые виды спорта. Так как данный район находится на городской окраине и нуждается в развитии спортивной инфраструктуры, в ФОКе во внеурочное время среднеобразовательной школы № 14 будет использоваться как база для ДЮСШ-3 - вода в 25-метровом плавательном бассейне уже ждет юных спортсменов, а вечером спорткомплекс будет доступен жителям микрорайона.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Опытной станции стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». На него из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 179 млн рублей.
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- Мы купили квартиру площадью 61,7 квадратных метров за без малого два миллиона рублей у прежнего застройщика. Строительный адрес дома тогда был №8. По графику сдачи жилья въехать в свою «двушку» мы должны были в июле 2017 года. Но попали в число сотен обманутых дольщиков «Эксстроймаша». Возведение дома началось в 2014 году, но еще осенью 2018 года из той его секции, где мы купили жилье, торчала арматура, проемы каркаса не были заложены кирпичом. И мы были полностью разочарованы действиями администрации города и области, которые кормили нас обещаниями.
Но тогда же, осенью 2018 года, случилось то, вот что Татьяна потеряла веру: ее дом попал в график достройки. Как раз 19 октября того года еще врио губернатора Игорь Артамонов заключил договор на окончание работ на семи замороженных объектах долевого строительства с председателем Совета директоров ПАО «Орелстрой» Александром Рогачевым. Стороны подписали соответствующие документы прямо на стройплощадке одного такого долгостроя в микрорайоне «Елецкий».
Сегодня Татьяна Кудаева благодарила главу региона Игоря Артамонова за то, что он сдержал свое слово. От имени всех обманутых предыдущим застройщиком дольщиков дома №8 она вместе с еще одной счастливой женщиной вручили губернатору и депутату Липецкого горсовета, главному исполнительному директору ООО «ОДСК Липецк» («дочки» ПАО «Орелстрой») Кириллу Ерихову дипломы за их вклад в достройку их проблемного дома.
- Спасибо за то, что нас не обманули. Спасибо за то, что помогли! - едва не плакали растроганные женщины, которым уже на следующей неделе, после постановки новостройки на кадастровый учет, застройщик начнет выдавать долгожданные ключи от квартир.
В этом доме жилье получат 389 человек. Напомним, что ранее, в апреле, в соседнем аналогичном по проекту доме по адресу Свиридова, 14 восстановлены в правах 566 дольщиков. Таким образом, в «Европейском» получили долгожданные квартиры 1000 липчан. Общий объем ввода жилья по этим двум домам превысил 70 тысяч квадратных метров.
Новый застройщик завершил кирпичную кладку стен дома №8, выполнил электромонтажные, сантехнические и вентиляционные работы, подключил объект к инженерным сетям, остеклил окна и балконы, установил лифты, а во дворе дома построил современную детскую площадку, уникальную для Липецка.
- Достраивать за кем-то всегда сложнее, чем строить с нуля. Этот и соседний дом от прежнего застройщика нам достались в плачевном состоянии. По документам, к ним были подведены сети, а по факту их не было. На этом восьмом доме, например, не был залит единый, по проекту, с ним фундамент подземной парковки. После того, как мы получили заключения строительных экспертиз, стало ясно, что подземного паркинга не будет. Прежний застройщик дома заложил меньшую, чем в проекте, электропроводку по сечению, и нам пришлось выдирать ее и делать новую. С учетом всех переделок и достроек сетей мы потратили на строительство этих двух домов дополнительно 1,2 миллиарда рублей, - сказал Кирилл Ерихов.
Кстати, разработка проекта благоустройства прилегающей к дому №58 по улице Стаханова территории проходила с учетом мнения будущих жильцов дома. Региональное управление строительства и архитектуры и Фонд защиты прав дольщиков совместно с застройщиком провели онлайн-голосование. Двор решили сделать без машин, с многофункциональными детскими площадками и спортивными зонами с безопасным покрытием.
Игорю Артамонову досталось тяжелое наследие в виде двух десятков долгостроев. Но сегодня обманутых дольщиков стало меньше - ООО «ОДСК Липецк» полностью выполнил свои обязательства по договору от 19 октября 2018 года перед администрацией области. Всего организация достроила семь больших домов в городе.
- По состоянию на июль в правах восстановлено более 2500 участников долевого строительства 17 проблемных домов. До конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию оставшиеся четыре дома, восстановить в правах 635 участников долевого строительства и тем самым полностью закрыть проблему, - рассказал Игорь Артамонов, осмотревший несколько квартир в новостройке и высоко оценивший новый двор.
Но это были не все подарки от власти липчанам в День города. В этом же микрорайоне «Европейский» 1 сентября откроется новая полилингвальная школа «Global». Английский язык ребята начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся французский, испанский и даже китайский (в старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке).
Эта школа построена за 13 месяцев по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На нее из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено более 727 млн рублей. Школа стала лучшей в Липецке по наполнению внеклассными занятиями. Какими? Об этом сегодня узнали десятки родителей и детей, которые пришли на День открытых дверей в школьный центр дополнительного образования и спорта. Увиденное поразило не только жителей микрорайона, но и много чего повидавших руководителей города и области. Например, ангельский, пробирающий до дрожи голос Максима Сиязова, ученика одной из школ искусств Липецка, исполнявшего песни на итальянском языке.
- Мальчик поет не хуже, чем Робертино Лоретти! - воскликнул губернатор.
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Обучающиеся в этой школе смогут выбрать, чем занять досуг. Вариантов - масса! Игровые виды спорта, фехтование, большой теннис, ролибол, 3D-моделирование и 3D-картографирование, игра на музыкальных инструментах, вокал, хоровое пение и даже куклотерапия. Более того, в плавательный бассейн при школе и в спортзалы могут ходить не только ее ученики, но и их родители.
- Спасибо вам, Игорь Георгиевич, за этот подарок! Мы, в свою очередь, построим новый стадион при школе и парк «Европейский» в этом микрорайоне для всех его жителей, - сказала на торжественном открытии Центра дополнительного образования и спорта глава Липецка Евгения Уваркина.
Сам губернатор, осмотрев школу, признался журналистам, что при ином стечении обстоятельств мог бы быть учителем: истории и физкультуры одновременно. Действительно, наполнение школы поражает. В классах установлены интерактивные сенсорные LED-панели и мебель-трансформер, оборудованы коворкинг-зоны и современные STEM-лаборатории для групповых занятий. В школе созданы зоны для отдыха, творчества, группового и индивидуального обучения. Стоит отметить, что школа доступна и для маломобильных детей. У входа, как и в самой школе, смонтированы пандусы и подъемники, оба корпуса связаны между собой переходом, который позволит ребятам с ограниченными возможностями здоровья попасть из основного в физкультурно-оздоровительный блок. В дизайне учреждения использованы разные цветовые решения. Синий – класс, зеленый – лаборатория, желтый – выход на лестницу. Это поможет ученикам проще ориентироваться в большом здании. Свои цвета в соответствии с возрастами ребят подобраны и в учебных секциях. Для начальной школы используются теплые тона, так как они создают позитивный настрой и способствуют умственной активности, для старшей – более сдержанные. Такие цвета позволят концентрировать внимание ребят.
Третий подарок горожанам - физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции. В нем - многофункциональный спортивный зал площадью почти 1200 кв метров. Основной уклон здесь сделан на игровые виды спорта. Так как данный район находится на городской окраине и нуждается в развитии спортивной инфраструктуры, в ФОКе во внеурочное время среднеобразовательной школы № 14 будет использоваться как база для ДЮСШ-3 - вода в 25-метровом плавательном бассейне уже ждет юных спортсменов, а вечером спорткомплекс будет доступен жителям микрорайона.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Опытной станции стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». На него из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 179 млн рублей.
6 804
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