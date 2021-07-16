Дом для обманутых дольщиков, новая школа, спорткомплекс на городской окраине

Без красных ленточек и золотых ножниц. Игорь Артамонов дарил подарки жителям Липецка в День города.

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Сегодня у Татьяны Кудаевой был самый радостный день в этом году: ее семья после семи лет мытарств ко Дню города получила квартиру в доме №58 по улице Стаханова в микрорайоне «Европейский».- Мы купили квартиру площадью 61,7 квадратных метров за без малого два миллиона рублей у прежнего застройщика. Строительный адрес дома тогда был №8. По графику сдачи жилья въехать в свою «двушку» мы должны были в июле 2017 года. Но попали в число сотен обманутых дольщиков «Эксстроймаша». Возведение дома началось в 2014 году, но еще осенью 2018 года из той его секции, где мы купили жилье, торчала арматура, проемы каркаса не были заложены кирпичом. И мы были полностью разочарованы действиями администрации города и области, которые кормили нас обещаниями.Но тогда же, осенью 2018 года, случилось то, вот что Татьяна потеряла веру: ее дом попал в график достройки. Как раз 19 октября того года еще врио губернатора Игорь Артамонов заключил договор на окончание работ на семи замороженных объектах долевого строительства с председателем Совета директоров ПАО «Орелстрой» Александром Рогачевым. Стороны подписали соответствующие документы прямо на стройплощадке одного такого долгостроя в микрорайоне «Елецкий».Сегодня Татьяна Кудаева благодарила главу региона Игоря Артамонова за то, что он сдержал свое слово. От имени всех обманутых предыдущим застройщиком дольщиков дома №8 она вместе с еще одной счастливой женщиной вручили губернатору и депутату Липецкого горсовета, главному исполнительному директору ООО «ОДСК Липецк» («дочки» ПАО «Орелстрой») Кириллу Ерихову дипломы за их вклад в достройку их проблемного дома.- Спасибо за то, что нас не обманули. Спасибо за то, что помогли! - едва не плакали растроганные женщины, которым уже на следующей неделе, после постановки новостройки на кадастровый учет, застройщик начнет выдавать долгожданные ключи от квартир.В этом доме жилье получат 389 человек. Напомним, что ранее, в апреле, в соседнем аналогичном по проекту доме по адресу Свиридова, 14 восстановлены в правах 566 дольщиков. Таким образом, в «Европейском» получили долгожданные квартиры 1000 липчан. Общий объем ввода жилья по этим двум домам превысил 70 тысяч квадратных метров.Новый застройщик завершил кирпичную кладку стен дома №8, выполнил электромонтажные, сантехнические и вентиляционные работы, подключил объект к инженерным сетям, остеклил окна и балконы, установил лифты, а во дворе дома построил современную детскую площадку, уникальную для Липецка.- Достраивать за кем-то всегда сложнее, чем строить с нуля. Этот и соседний дом от прежнего застройщика нам достались в плачевном состоянии. По документам, к ним были подведены сети, а по факту их не было. На этом восьмом доме, например, не был залит единый, по проекту, с ним фундамент подземной парковки. После того, как мы получили заключения строительных экспертиз, стало ясно, что подземного паркинга не будет. Прежний застройщик дома заложил меньшую, чем в проекте, электропроводку по сечению, и нам пришлось выдирать ее и делать новую. С учетом всех переделок и достроек сетей мы потратили на строительство этих двух домов дополнительно 1,2 миллиарда рублей, - сказал Кирилл Ерихов.Кстати, разработка проекта благоустройства прилегающей к дому №58 по улице Стаханова территории проходила с учетом мнения будущих жильцов дома. Региональное управление строительства и архитектуры и Фонд защиты прав дольщиков совместно с застройщиком провели онлайн-голосование. Двор решили сделать без машин, с многофункциональными детскими площадками и спортивными зонами с безопасным покрытием.Игорю Артамонову досталось тяжелое наследие в виде двух десятков долгостроев. Но сегодня обманутых дольщиков стало меньше - ООО «ОДСК Липецк» полностью выполнил свои обязательства по договору от 19 октября 2018 года перед администрацией области. Всего организация достроила семь больших домов в городе.- По состоянию на июль в правах восстановлено более 2500 участников долевого строительства 17 проблемных домов. До конца этого года мы планируем ввести в эксплуатацию оставшиеся четыре дома, восстановить в правах 635 участников долевого строительства и тем самым полностью закрыть проблему, - рассказал Игорь Артамонов, осмотревший несколько квартир в новостройке и высоко оценивший новый двор.Но это были не все подарки от власти липчанам в День города. В этом же микрорайоне «Европейский» 1 сентября откроется новая полилингвальная школа «Global». Английский язык ребята начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся французский, испанский и даже китайский (в старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке).Эта школа построена за 13 месяцев по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На нее из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено более 727 млн рублей. Школа стала лучшей в Липецке по наполнению внеклассными занятиями. Какими? Об этом сегодня узнали десятки родителей и детей, которые пришли на День открытых дверей в школьный центр дополнительного образования и спорта. Увиденное поразило не только жителей микрорайона, но и много чего повидавших руководителей города и области. Например, ангельский, пробирающий до дрожи голос Максима Сиязова, ученика одной из школ искусств Липецка, исполнявшего песни на итальянском языке.- Мальчик поет не хуже, чем Робертино Лоретти! - воскликнул губернатор.Обучающиеся в этой школе смогут выбрать, чем занять досуг. Вариантов - масса! Игровые виды спорта, фехтование, большой теннис, ролибол, 3D-моделирование и 3D-картографирование, игра на музыкальных инструментах, вокал, хоровое пение и даже куклотерапия. Более того, в плавательный бассейн при школе и в спортзалы могут ходить не только ее ученики, но и их родители.- Спасибо вам, Игорь Георгиевич, за этот подарок! Мы, в свою очередь, построим новый стадион при школе и парк «Европейский» в этом микрорайоне для всех его жителей, - сказала на торжественном открытии Центра дополнительного образования и спорта глава Липецка Евгения Уваркина.Сам губернатор, осмотрев школу, признался журналистам, что при ином стечении обстоятельств мог бы быть учителем: истории и физкультуры одновременно. Действительно, наполнение школы поражает. В классах установлены интерактивные сенсорные LED-панели и мебель-трансформер, оборудованы коворкинг-зоны и современные STEM-лаборатории для групповых занятий. В школе созданы зоны для отдыха, творчества, группового и индивидуального обучения. Стоит отметить, что школа доступна и для маломобильных детей. У входа, как и в самой школе, смонтированы пандусы и подъемники, оба корпуса связаны между собой переходом, который позволит ребятам с ограниченными возможностями здоровья попасть из основного в физкультурно-оздоровительный блок. В дизайне учреждения использованы разные цветовые решения. Синий – класс, зеленый – лаборатория, желтый – выход на лестницу. Это поможет ученикам проще ориентироваться в большом здании. Свои цвета в соответствии с возрастами ребят подобраны и в учебных секциях. Для начальной школы используются теплые тона, так как они создают позитивный настрой и способствуют умственной активности, для старшей – более сдержанные. Такие цвета позволят концентрировать внимание ребят.Третий подарок горожанам - физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции. В нем - многофункциональный спортивный зал площадью почти 1200 кв метров. Основной уклон здесь сделан на игровые виды спорта. Так как данный район находится на городской окраине и нуждается в развитии спортивной инфраструктуры, в ФОКе во внеурочное время среднеобразовательной школы № 14 будет использоваться как база для ДЮСШ-3 - вода в 25-метровом плавательном бассейне уже ждет юных спортсменов, а вечером спорткомплекс будет доступен жителям микрорайона.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Опытной станции стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». На него из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 179 млн рублей.