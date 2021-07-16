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В январе-мае естественная убыль населения в Липецкой области выросла в 1,5 раза

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#демография
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В январе-мае естественная убыль населения в Липецкой области выросла в 1,5 раза

За первые пять месяцев этого года в регионе родилось на 4% меньше детей, чем за этот же период прошлого года, а вот смертность выросла на 25%.

Липецкстат опубликовал демографические данные движения населения за январь-май.

По состоянию на 1 мая в области жили 1 миллион 123 тысячи человек. С начала года число липчан сократилось на 5,2 тысячи человек.

В регионе за первые пять месяцев этого года родилось на 4% меньше детей, чем за этот же период прошлого года: 3521 малыш против 3655 младенцев в 2020 году. Если брать только май, то в Липецкой области в этом году на свет появилось 680 младенцев – на 12% меньше, чем в мае 2020-го.

В то же время смертность в Липецкой области за первые пять месяцев года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В этом году в январе-мае скончались 8949 липчан, в то время как в прошлом – 7162 человек. В мае этого года в Липецкой области умерли 1599 человек (годом ранее – 1490). Статистики делают вывод: естественная убыль наследия (разница между родившимися и умершими) в регионе выросла с начала года в 1,5 раза.

Липецкстат заявляет, что в январе-мае этого года количество случаев внебольничных пневмоний (ковида в статистике почему-то нет) выросло на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, в мае прошлого года был пик первой волны СOVID-19. 20 мая 2020 года в области официально было заявлено самая большое число заболевших – 79 человек. 30 мая прошлого года GOROD48 сообщал, что «с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 2048 случаев новой коронавирусной инфекции, 718 человек выздоровели, 5 человек умерли». А вот 30 мая этого года на сайте «СтопКоронавирус.РФ» появилась информация о том, что за сутки в Липецкой области выявили 56 заболевших COVID-19, а всего зарегистрировано с начала эпидемии 31 613 случаев. С марта прошлого года к 30 мая этого на территории области скончались 752 человека.

Статистика отмечает, что в январе-мае этого года значительно выросло число больных иными смертельно опасным инфекционными заболеваниями по сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года: гепатитом А – в 3 раза, гепатитом С – в 4 раза. С начала года выявлен 141 ВИЧ-инфицированный липчанин (в январе-мае 2020 года таких было 112 человек).

В общем числе умерших 19% находились в трудоспособном возрасте. С начала года умерли 11 младенцев в возрасте до года (младенческая смертность выросла на 22% по сравнению с январем-апрелем 2020 года).
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#демография
5

Комментарии (13)

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Как гость
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Давно понятно

27 минут назад
что официальная статистика к реальности никакого отношения не имеет. Взять хоть последние опусы про "накопить на квартиру" и прочее. Тут то же самое. Пневмонии, которые выросли - и есть ковидные. И с причинами смертей, явно "поработали". У нас вся статистика пишется как надо, а не как есть.
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замкадный

39 минут назад
Гостья1, чемпионы мира по приросту населения-малави/уганда\бурунди/палестина/сомали\ирак и т.д. Вы полагаете они пьют воду чище липецкой ? И медицина у них доступнее и качественнее ? Высокая зарплата ?
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Гость

50 минут назад
Вы хоть проверяйте то, что пишите. Гепатит А - это не "смертельно опасная" инфекция.
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Р

52 минуты назад
Все хорошо, и с вакциной мы первые, только смертность тоже выше всех, одна болтавня.
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Унылый пропагандист

сегодня, 11:24
Билли Кид, а власти здесь разумеется не при чем ! Ну , там Артамонов , Уваркина и Ко ?
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Все Путём

сегодня, 11:24
Всё по плану
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зато в телевизоре

сегодня, 11:20
все отлично. все нас бояться, а скрепы крепнут.
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Гостья1

сегодня, 11:11
Наглядно.живем меньше,хуже,беднее,умирает трудоспособное население,смертность бьёт рекорды.Это уровень благосостояния и здоровья в области.явот на что надо обратить первичное внимание.Пьем воду с (мутью) ,вот вам и пути попадания инфекций в смесители,из крана подачи горячей вода после многочисленных порывов идёт ржавая,грязная вода.И это через смесители в квартирах попадает в питьевую воду ,вот и гепатиты и другие инфекции. Плохая экология,низкая зарплата,дороговизна продуктов,ЖКХ,отсталая медицина .При таких условиях человечество выживает а не живёт.Вот куда надо направлять народные деньги.
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СССР

сегодня, 11:10
А с чего жить то людям на нищенскую пенсию. Все разворовали и отняли у народа СССР. Паспорта липовые ито подсунули без гражданства !
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Липчанин

сегодня, 11:09
добрый ээх, нет, наоборот все идет по плану, только не нашему.... Геноцид однако.
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