В январе-мае естественная убыль населения в Липецкой области выросла в 1,5 раза

За первые пять месяцев этого года в регионе родилось на 4% меньше детей, чем за этот же период прошлого года, а вот смертность выросла на 25%.

Липецкстат опубликовал демографические данные движения населения за январь-май.



По состоянию на 1 мая в области жили 1 миллион 123 тысячи человек. С начала года число липчан сократилось на 5,2 тысячи человек.



В регионе за первые пять месяцев этого года родилось на 4% меньше детей, чем за этот же период прошлого года: 3521 малыш против 3655 младенцев в 2020 году. Если брать только май, то в Липецкой области в этом году на свет появилось 680 младенцев – на 12% меньше, чем в мае 2020-го.



В то же время смертность в Липецкой области за первые пять месяцев года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В этом году в январе-мае скончались 8949 липчан, в то время как в прошлом – 7162 человек. В мае этого года в Липецкой области умерли 1599 человек (годом ранее – 1490). Статистики делают вывод: естественная убыль наследия (разница между родившимися и умершими) в регионе выросла с начала года в 1,5 раза.



Липецкстат заявляет, что в январе-мае этого года количество случаев внебольничных пневмоний (ковида в статистике почему-то нет) выросло на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, в мае прошлого года был пик первой волны СOVID-19. 20 мая 2020 года в области официально было заявлено самая большое число заболевших – 79 человек. 30 мая прошлого года GOROD48 сообщал, что «с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 2048 случаев новой коронавирусной инфекции, 718 человек выздоровели, 5 человек умерли». А вот 30 мая этого года на сайте «СтопКоронавирус.РФ» появилась информация о том, что за сутки в Липецкой области выявили 56 заболевших COVID-19, а всего зарегистрировано с начала эпидемии 31 613 случаев. С марта прошлого года к 30 мая этого на территории области скончались 752 человека.



Статистика отмечает, что в январе-мае этого года значительно выросло число больных иными смертельно опасным инфекционными заболеваниями по сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года: гепатитом А – в 3 раза, гепатитом С – в 4 раза. С начала года выявлен 141 ВИЧ-инфицированный липчанин (в январе-мае 2020 года таких было 112 человек).



В общем числе умерших 19% находились в трудоспособном возрасте. С начала года умерли 11 младенцев в возрасте до года (младенческая смертность выросла на 22% по сравнению с январем-апрелем 2020 года).