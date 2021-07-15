Происшествия

сегодня, 14:05

Пьяный липчанин вышел на проезжую часть и напал на полицейского

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#насилие в отношении представителя власти
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Пьяный липчанин вышел на проезжую часть и напал на полицейского

Оказалось, что за несколько месяцев до нападения он освободился из колонии.

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 33-летнего местного жителя, обвиняемого в применение насилия к представителю власти.

По данным следствия, вечером 11 апреля пьяный липчанин вышел на проезжую часть улицы Парковой и мешал движению автомобилей. Мимо проходил возвращавшийся со службы полицейский. Он попытался увести мужчину с проезжей части, однако тот напал на полицейского, ударил в лицо и порвал форму. 

«Использовав приёмы борьбы, офицер сбил злоумышленника с ног и применил к нему спецсредства – наручники, после чего доставил его в отдел полиции», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Полицейскому потребовалась медицинская помощь, согласно выводам судмедэкспертов  ему причинена закрытая черепно-мозговая травма.

Следствие установило, что задержанный в январе текущего года освободился из колонии, где отбывал девять лет за разбой. Вину в совершении очередного преступления он не признал, сославшись на плохую память.

Следствием собрало достаточную доказательственную базу для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
6 1482
#насилие в отношении представителя власти
1

Комментарии (6)

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Chilly Willy

28 минут назад
я тоже хожу с наручниками по улице, шалун...
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Афанасий

34 минуты назад
Рояль в кустах-ах! А вообще то всё правильно !
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Пьяный липчанин

36 минут назад
вышел на проезжую часть и попал под полицейского
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я тоже хожу с наручниками по улице

54 минуты назад
мимо проходил возвращавшийся со службы полицейский. «Использовав приёмы борьбы, офицер сбил злоумышленника с ног и применил к нему спецсредства – наручники,
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? 048 АА

57 минут назад
Выдет после отсидки Вором в законе!
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граф Де Ля Фер

сегодня, 14:19
Вся жизнь на зоне. Нормальный план у мужика
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