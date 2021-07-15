Пьяный липчанин вышел на проезжую часть и напал на полицейского

Оказалось, что за несколько месяцев до нападения он освободился из колонии.

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 33-летнего местного жителя, обвиняемого в применение насилия к представителю власти.По данным следствия, вечером 11 апреля пьяный липчанин вышел на проезжую часть улицы Парковой и мешал движению автомобилей. Мимо проходил возвращавшийся со службы полицейский. Он попытался увести мужчину с проезжей части, однако тот напал на полицейского, ударил в лицо и порвал форму.

«Использовав приёмы борьбы, офицер сбил злоумышленника с ног и применил к нему спецсредства – наручники, после чего доставил его в отдел полиции», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.Полицейскому потребовалась медицинская помощь, согласно выводам судмедэкспертов ему причинена закрытая черепно-мозговая травма.Следствие установило, что задержанный в январе текущего года освободился из колонии, где отбывал девять лет за разбой. Вину в совершении очередного преступления он не признал, сославшись на плохую память.Следствием собрало достаточную доказательственную базу для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.