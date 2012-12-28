Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Происшествия
67
10 минут назад
Женщина попала в больницу после аварии на дороге Липецк-Данков
За сутки на дорогах области пострадали три человека.
Днем в Липецке днем на улице Терешковой столкнулись «Киа» с 36-летним мужчиной за рулем и «Мерседес» с 24-летним водителем. Оба водителя получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
Также вчера автоинспекторы зарегистрировали 37 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.
0
0
0
0
0
Комментарии