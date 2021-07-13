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«ЛГЭК в сентябре может войти в процедуру банкротства»
Гендиректор АО «ЛГЭК» Андрей Сорокин назвал критическим финансовое состояние компании, обеспечивающей липчан холодной водой, электроэнергией и теплом.
Главный ревизор Липецка сообщила, что по сравнению с 2019 годом в ЛГЭКе произошло снижение практически по всем финансовым показателям. Так, выручка от основных видов деятельности компании сократилась на 326,1 млн рублей, или на 9,5%. Это привело к убыткам на сумму 128,8 миллиона, хотя еще в 2019 году от основной деятельности энергетики получили прибыль в размере 180,1 млн рублей. Итого чистый убыток ЛГЭКа по итогам прошлого долга составил 127,8 миллиона. По основному доходу от деятельности, передаче электроэнергии, прибыль ЛГЭКа упала с 365,1 миллиона рублей в 2019 году до 65,4 миллиона в 2020-м. При этом в компании выросли объемы долговых обязательств - на 10,5% краткосрочных и в 4,2 раза - долгосрочных, что в денежном отношении составляет 391,5 млн рублей.
Дебиторская задолженность ЛГЭКа в 2020 году составила, без малого, 1,2 млрд рублей. Она выросла по сравнению с 2019 годом на 153 млн рублей. Кредиторская задолженность компании превысила 1,4 миллиарда (на 150,3 миллиона больше, чем в 2019 году). Только своим учредителям, трем МУПам («Горэлектросеть», «Липецктеплосеть» и «Липецкводоканал») за аренду сетей акционерное общество задолжало на начало этого года 216 млн рублей. Компания должна МУП «Липецкая станция аэрации» 96,8 миллиона.
Аудиторы Счетной палаты сделали вывод: показатели деловой активности компании ухудшились по сравнению с 2019 годом на 18-25%. Коэффициент ликвидности - значительно ниже нормы. Рентабельность упала до отрицательных значений. Коэффициент отношения долга к прибыли имеет тенденцию к росту. Высоколиквидных активов компании не достаточно для погашения краткосрочных обязательств компании. Показатели покрытия собственными оборотными средствами являются отрицательными.
При отсутствии свободных денежных средств в компании продолжалась практика финансовых вложений в непрофильные активы. В частности, ревизоры обратили внимание депутатов на приобретение 25 земельных участков на сумму 7,7 млн рублей в Желтых Песках. В то же время компания провалила утвержденную в региональном управлении энергетики и тарифов инвестиционную программу по реновации сетей водоснабжения - сделано меньше на 25% от запланированного, сетей электроснабжения - на 33%.
- Ситуация не улучшилась за пять месяцев этого года. В разы выросли долговые обязательства, а выручка компании падает. Так, по данным на май этого года, кредиторская задолженность ЛГЭКа выросла до 1,5 млрд рублей. К концу года «кредиторка» может вырасти еще на 300 млн рублей, - сказала в конце своего доклада Марина Зиборова.
К удивлению депутатов, гендиректор АО «ЛГЭК» Андрей Сорокин не стал защищаться и оправдываться. Он сказал, что до назначения на должность в марте этого года не знал досконально о ситуации на предприятии. А когда приехал из Брянска в Липецк, то очень удивился тому, как вели дела его предшественники:
- Я признаю: предприятие близко к банкротству. Это полный маразм - уйти в банкротство предприятию, которое поставляет ресурсы липчанам. Заключение Счетной палаты полностью совпадает с моими выводами.
Затем Андрей Сорокин рассказал депутатам о «подводных камнях», которые обошла в своем отчете Марина Зиборова:
- Предприятие - тарифорегулируемое. У него нет иных источников прибыли. Ранее оно жило более-менее стабильно по причине того, что было единственным в стране, которое совмещает и ужа, и ежа, занимаясь всем: водой, теплом, электроэнергией. Тарифы на тепло нельзя смешивать, например, с тарифами на электричество. Это запрещено. Но это происходило. Тепловая деятельность убыточна. А ЛГЭКу в наследство достались заведомо убыточные котельные. Всплыл вопрос по Усмани. Там есть котельные, которые ЛГЭК взял на в свое время на обслуживание. На них не заложено никаких средств на подготовку к зиме. Каждый год ЛГЭК несет на это расходы в 40 миллионов рублей. Это убытки в компании перекрывали доходами от продажи электричества. Другой подводный камень: кредит Сбера на 700 миллионов рублей. Расходы на его погашение невозможны через возмещение в рамках тарифного регулирования. За его обслуживание предприятие ежегодно тратит 50 миллионов рублей. По условиям договора, Сбер может потребовать возврат денег единовременно. Сбер уже вышел на нас с требованиями о возврате кредита. ЛГЭК в сентябре может войти в процедуру банкротства. А еще у нас - долг перед ООО «Новитэн» в 268 миллионов рублей. Чтобы погасить эти кредиты, нам нужно только продавать свое имущество, ведь в 2021 году решением регулятора, областного управления энергетики и тарифов, предприятию урезали тариф на электроэнергию на 16%, и КЭС (комплекс электроснабжения) стал работать в ноль при благоприятных условиях. А с начала этого года КЭС принес убытки ЛГЭКу в размере 115 миллионов рублей.
Гендиректор ЛГЭКа сообщил, что смог снизить расходы на управленческий персонал, немного его сократив, но большего сделать нельзя. Так, Сорокин отказался урезать оклады рабочих, которые не превышают 16 тысяч рублей. Также гендиректор АО встретился со всеми контрагентами компании и смог договориться с большинством из них не класть предприятие на лопатки. «Но есть такие, которые пошли в Арбитражный суд и вернулись оттуда с исполнительными листами».
Депутат Кирилл Ерихов поинтересовался тем, как будет жить ЛГЭК дальше, если Марина Зиборова сказала, что компании не хватит собственных средств, чтобы рассчитаться с долгами?
- Идет речь о продаже активов, - сказала председатель Счетной палаты. - Речь идет о купле-продаже комплекса электроснабжения ЛГЭКа сетевой организацией. Это - кусок бизнеса, причем не убыточного. Уйдут активы - обесценятся акции.
Вице-спикер горсовета Борис Понаморев спросил, сумеет ли ЛГЭК при потере комплекса электроснабжения подготовить Липецк к зиме? Есть ли план действий по реформированию остатков ЛГЭКа?
По словам Андрея Сорокина, подготовка к зиме в компании идет в объемах имеющихся на это средств. Но речь идет лишь о ремонтах. Денег на модернизацию оборудования и сетей ЛГЭКу не хватает. И да, есть нюанс: предприятие наращивает долги перед подрядчиками.
- У меня нет цели банкротить предприятие, я не за этим в Липецк приехал. Думаю, что предложенные моему работодателю меры позволят вывести ЛГЭК к 2024 году в работу в ноль. Но до этого года еще дожить надо, - сказал Андрей Сорокин.
Геннадий
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Житель
ВОРОВАТЬ НАДО МЕНЬШЕ
Губернатор проснись.
кеша
Гость222
хех
И кто же купит ?
н