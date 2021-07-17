Общество
56 минут назад
Липчане стали меньше жить
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Продолжительность жизни жителей Липецкой области сократилась на 2,8 года
Росстат опубликовал данные по ожидаемой продолжительности жизни в регионах России по итогам пандемического 2020 года. Показатель упал почти во всех субъектах, а больше всего — в Чечне, Ненецком округе, Липецкой области и Дагестане, сообщает РБК.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом. Наиболее значительные потери в продолжительности жизни зафиксированы в Чеченской Республике (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%), Республике Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%).
Самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам 2020 года осталась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года), следует из данных Росстата.
К слову, средняя продолжительность жизни липчан в 2020 году составляла 70,6 лет. При этом с 2014 года она росла, составляя на пике, в 2019-м - 73 года.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом. Наиболее значительные потери в продолжительности жизни зафиксированы в Чеченской Республике (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%), Республике Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%).
Самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам 2020 года осталась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года), следует из данных Росстата.
К слову, средняя продолжительность жизни липчан в 2020 году составляла 70,6 лет. При этом с 2014 года она росла, составляя на пике, в 2019-м - 73 года.
34 997
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