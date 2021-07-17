Общество

56 минут назад

Липчане стали меньше жить

34 997
#продолжительность жизни
1
Липчане стали меньше жить

Продолжительность жизни жителей Липецкой области сократилась на 2,8 года

Росстат опубликовал данные по ожидаемой продолжительности жизни в регионах России по итогам пандемического 2020 года. Показатель упал почти во всех субъектах, а больше всего — в Чечне, Ненецком округе, Липецкой области и Дагестане, сообщает РБК.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом. Наиболее значительные потери в продолжительности жизни зафиксированы в Чеченской Республике (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%), Республике Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%).

Самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам 2020 года осталась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года), следует из данных Росстата.

К слову, средняя продолжительность жизни липчан в 2020 году составляла 70,6 лет. При этом с 2014 года она росла, составляя на пике, в 2019-м - 73 года.
34 997
#продолжительность жизни
1

Комментарии (34)

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С нлмк

3 минуты назад
Да завод все потравит, ещё немного осталось и все туда
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Патологоанатом

3 минуты назад
А до этого были бессмертными, блин...
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Акула Додсон

6 минут назад
Гость, да я и не сомневаюсь. Хотя, если завтра с высокой трибуны заявят, что у нас вообще никто не умирает, а только симулируют - тоже не удивлюсь, у нас всё возможно, недаром - страна возможностей.
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Внушаемый

10 минут назад
В России уже 20 лет сохраняется 20 млн. нищих! Нищих не должно быть в богатой стране априори! Если сделать мин. доход в размере хотя бы 20 000 рублей для работающих и пенсионеров и инвалидов и не будет нищих!
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Антисоветчик

12 минут назад
Вот так, живёшь, работаешь в горячем цеху, отчисляешь с каждой зарплаты 20% в Пенсионный фонд, а потом бац-умираешь и твою пенсию получает депутат Госдумы.
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кит

16 минут назад
ЖИТЬ-хорошо! А хорошо жить-еще лучше! А в августе губернатор нам обьяснит,чего мы не понимаем на прямой линии!
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Поезд в Пусан

18 минут назад
Ой!, кто вас спрашивать будет, хочу или не хочу? Считаете сейчас вспышка сибирской язвы.. Введут военное положение и точка
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Печально

19 минут назад
Специалистов в сфере медицины нет вообще! Никак не должен,в городе с металлургическим комбинатом,быть онкологический диспансер. Средства не на парки должны тратиться,а на строительство крупного медицинского онкологического центра,с привлечением специалистов,а не то что сейчас. Химиотерапевты это ужас, день прошел и слава богу.
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Дворник

20 минут назад
Снизилось внимание к другим болящим, кроме ковидных. Пенсионеров заперли, снижая их иммунитет. В отличие от лучших в борьбе с пандемией стран.
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Гость

20 минут назад
Акула Додсон, они статистику нарисовали, смертей было больше.. Это как на выборах 147 %
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