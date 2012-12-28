Липчанин порезал два колеса на машине соседки

Ссора с угрозой убийством началась из-за парковки.









Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 119 «Угроза убийством» и части первой статьи 167 «Умышленное повреждение имущества», по каждой из этих статей мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

46-летнего липчанина подозревают в умышленном повреждении автомобиля и угрозе убийством 57-летней соседке.«Липчанка сообщила в отдел полиции №4 о том, что сосед угрожал ей убийством и ножом порезал два передних колеса на автомобиле «Форд Фьюжн». Ущерб составил 18 тысяч рублей. Предварительно установлено, что соседи продолжительное время находились в неприязненных отношениях. Поводом для очередной ссоры послужил припаркованный автомобиль заявительницы», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.