Происшествия
1204
59 минут назад
4

Липчанин порезал два колеса на машине соседки

Ссора с угрозой убийством началась из-за парковки.

46-летнего липчанина подозревают в умышленном повреждении автомобиля и угрозе убийством 57-летней соседке.

«Липчанка сообщила в отдел полиции №4 о том, что сосед угрожал ей убийством и ножом порезал два передних колеса на автомобиле «Форд Фьюжн». Ущерб составил 18 тысяч рублей. Предварительно установлено, что соседи продолжительное время находились в неприязненных отношениях. Поводом для очередной ссоры послужил припаркованный автомобиль заявительницы», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

5CB7E0F4-1FD2-485A-B078-3B3ADAC47DA9.webp

Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 119 «Угроза убийством» и части первой статьи 167 «Умышленное повреждение имущества», по каждой из этих статей мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

повреждение имущества
угроза убийством
0
0
3
4
2

Комментарии (4)

Комментарии (4)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
D
10 минут назад
Проживающие взрослые ,но не доходит до них что живут в человейниках,а в них распространяються определенные обязательства равные на каждого! Переезжай в особняк с 1 га земли и ставь у себя авто хоть вдоль хоть поперек!
Ответить
ежели так
18 минут назад
то 2 года парковочное место будет вакатным.
Ответить
Влад
45 минут назад
Распустился народ. Необходимо постоянно "дрессировать" на предмет человечности! К сожалению, воспитанием никто, кто должен (имеющие властные полномочия) заниматься не может и не хочет. Обогащаются...
Ответить
Очень удобно
21 минуту назад
Обогощатся на распущенной толпе
Ответить
