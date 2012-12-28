Все новости
Кулаками в лицо, а потом два контрольных с носка — в голову
Происшествия
Причиной угроз массового убийства в школе стал подростковый конфликт из-за девочки
Происшествия
Морозы в Липецкой области достигнут своего пика
Погода в Липецке
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Как только компромат нашелся, тотчас нашли и компромисс!
Неделя 48
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
В Долгоруковском районе задержали 60-летнего похитителя бензопилы
Происшествия
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Общество
682
сегодня, 10:42
2

В липецких магазинах уже продают ранний картофель

Итоги недели: цены.

Наша корзина дешевых продуктов за неделю выросла в цене на 24 рубля 62 копейки.



Стоимость набора дорогих продуктов выросла еще больше — на 58 рублей 29 копеек.



Дешевая корзина прибавила в цене в основном из-за закончившихся скидок на кур, которые на прошлой неделе стоили необыкновенно дешево.



А еще в разгар зимы дорожают овощи.





Причем в одном из магазинов уже предлагают ранний картофель, цены на который в два с лишним раза выше, чем на прошлогодний!

На Центральном рынке пока продают старые запасы, при этом продавцы наслышаны о появлении раннего картофеля в магазинах.

— Вы на него цены видели? У нас дешевле и вкуснее, — заверяли в овощных рядах.

Видимо, в подтверждение этих слов на рынке красуется самодельная реклама.



В мясных рядах тоже выложили самописную рекламу блюд с индейкой из Краснодара.



Даже как-то за область обидно стало! Ведь у нас столько всего производится, а советуют покупать краснодарское!

Магазины зимой стараются расширить ассортимент фруктов. Из Южной Африки везут личи. Цены на него указаны за 100 граммов (49 рублей 99 копеек), то есть килограмм стоит как неплохой кусок мяса.



На Центральном рынке гурманам предлагают отведать краба голубого азиатского по 1 100 рублей за килограмм.



Уже не первую неделю мы замечаем снижение цен на подсолнечное масло. Эксперты считают, что оно может подешеветь до 10%. Причина в хорошем урожае подсолнечника. К тому же Китай, Индия, Турция и Иран снизили закупки этого продукта. 

А еще мы обратили внимание на появившиеся на Центральном рынке старинную посуду и даже граммофоны. Видимо, сказывается закрытие барахолки у рынка 9 микрорайона. Продавцы ищут новые места, с большим покупательским трафиком.

Комментарии (2)

Сначала новые
Агроном
4 минуты назад
Ранний картофель в январе?! С полей Чернобыля?
7
55 минут назад
Картоха, наверное,Сокольская, ранняя, а что, пора уже копать
