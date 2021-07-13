Общество

сегодня, 12:12

В Липецке расширят кладбище

23 5596
#кладбище
3
В Липецке расширят кладбище

Для захоронений существующий погост нарастят на 17 га земли.

АО «Липецкгражданпроект» оформило договор на разработку проекта для участка захоронения в Липецке. За выполнение изысканий на участке учреждение заплатит 416 000 рублей. Землю под могилы проверит компания из Липецка.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, речи о новом кладбище не идет: будет расширен участок для захоронения в селе Ссёлки.

- АО «Липецкгражданпроект» разработает проект места захоронения в Сселках рядом с уже существующим кладбищем. Для этого специалисты проведут инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на земельном участке общей площадью 17 га, - сообщили в мэрии Липецка.

Согласно контракту, завершить работы должны осенью. После чего, в случае получения положительного заключения государственной экспертизы, городским управлением строительства будет рассматриваться вопрос выделения финансирования на реализацию проекта по обустройству нового участка для места захоронения в Сселках.
23 5596
#кладбище
3

Комментарии (23)

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Как гость
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Точно знаю

37 минут назад
адекватный житель, дорогой мой, услуги крематорий стоят ещё дороже захоронения в землю.
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зрк

40 минут назад
На Руси до христианства людей сжигали чтобы сущьность быстрее освободилось от тела и произошла реиркарнация.Потом пришли христиане и начали хоронить тела чтобы черви ели
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гость

52 минуты назад
Может пора крематорием обзавестись? Сколько ещё полей понадобится при таком уровне смертности?
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Гостья

55 минут назад
Позор! Давно пора крематорий построить. Но похоронщикам это невыгодно, тогда уже не продашь уже памятники, ограды.
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Горожанин

58 минут назад
Это делается для привитых.
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Гвость

58 минут назад
Результаты добровольной вакцинации .. налицо ((
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Артур

сегодня, 13:44
Будете жить плохо- но недолго.
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123

сегодня, 13:16
Пахаронщики в шакаладе ваще. Победители в номинации лучший малый бизнес 2020-2021. А м.б. и 2022 !!!
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Липчанин

сегодня, 13:05
Экономический геноцид!
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111

сегодня, 13:04
Липчанин, Аналогично на новом кладбище в Подгорном . До него пешком час идти наверно через поля . Ни дороги, ни транспорта туда НЕТ!!!
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