В Липецке расширят кладбище

Для захоронений существующий погост нарастят на 17 га земли.

АО «Липецкгражданпроект» оформило договор на разработку проекта для участка захоронения в Липецке. За выполнение изысканий на участке учреждение заплатит 416 000 рублей. Землю под могилы проверит компания из Липецка.



Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, речи о новом кладбище не идет: будет расширен участок для захоронения в селе Ссёлки.



- АО «Липецкгражданпроект» разработает проект места захоронения в Сселках рядом с уже существующим кладбищем. Для этого специалисты проведут инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на земельном участке общей площадью 17 га, - сообщили в мэрии Липецка.



Согласно контракту, завершить работы должны осенью. После чего, в случае получения положительного заключения государственной экспертизы, городским управлением строительства будет рассматриваться вопрос выделения финансирования на реализацию проекта по обустройству нового участка для места захоронения в Сселках.