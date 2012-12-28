Все новости
Происшествия
1762
сегодня, 14:18
13

Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации

Прохожие нашли женщину замёрзшей в сугробе.

Сегодня в областной ожоговый центр госпитализировали 39-летнюю липчанку с обморожением рук и ног III степени и тяжёлым переохлаждением. Замёрзшую женщину с бутылкой водки в руках прохожие нашли в сугробе на улице Краснозаводской и вызвали скорую помощь.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанка не вела асоциальный образ жизни — она вполне благополучная и даже работает. Причиной трагедии стала неразделённая любовь: женщина заливала горе и не рассчитала свои силы.

Сейчас за жизнь и здоровье женщины борются врачи — она находится в реанимации.
обморожение
0
15
0
2
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
2 минуты назад
Спасибо неравнодушным , могла бы и замёрзнуть совсем (((
Ответить
нигилист
6 минут назад
как же повезло мужику, который ей так и не достался, прям пронесло.
Ответить
Зоя
7 минут назад
Обязательно женщина поправится, придет в согласие с собой и будет счастлива!!!!
Ответить
Гость
17 минут назад
Ну вряд ли нормальную найдешь в сугробе с бутылкой, выздоровления
Ответить
Мимо проходила
18 минут назад
Любите вы тут все позубоскалить и посмеяться над другими. Лично я не пью и не курю, от слова совсем. Но вы тут все очень и очень злые.
Ответить
А
27 минут назад
пьянка теперь так называется: заливала горе и не рассчитала свои силы...
Ответить
Да / уж
35 минут назад
Что не делается, только к лучшему! Новая любовь не за горами! Повернулась, отряхнулась и с гордо поднятой головой вперед!
Ответить
Гость
37 минут назад
Вот так и проявляется женский алкоголизм. Работала нормальная. Хоп и нашли в сугробе с бутылкой.
Ответить
Ага
26 минут назад
А вы и обрадовались. Всё у неё ещё будет хорошо. Будет и хороший мужчина, и семья. Правда, в Липецке нормальных мужчин мало.
Ответить
Гуля
10 минут назад
А вы и обрадовались. Всё у неё ещё будет хорошо. Будет и хороший мужчина, и семья. Правда, в Липецке нормальных мужчин мало. Можно сказать, их нет совсем...к сожалению
Ответить
Катерина
46 минут назад
Скорейшего выздоровления женщине. Надеюсь, всё будет хорошо. Ни один мужчина этого не стоит - пить, да ещё и здоровье из-за него терять. В мире так много интересного
Ответить
Бабушка
59 минут назад
Ох и ох. Нашла из-за чего, глаза - то заливать? Вон их сколько, только свистни.
Ответить
вася
24 минуты назад
На тракторном? ) Да там точно, только свисни.
Ответить
