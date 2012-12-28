Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации

Прохожие нашли женщину замёрзшей в сугробе.

Сегодня в областной ожоговый центр госпитализировали 39-летнюю липчанку с обморожением рук и ног III степени и тяжёлым переохлаждением. Замёрзшую женщину с бутылкой водки в руках прохожие нашли в сугробе на улице Краснозаводской и вызвали скорую помощь.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанка не вела асоциальный образ жизни — она вполне благополучная и даже работает. Причиной трагедии стала неразделённая любовь: женщина заливала горе и не рассчитала свои силы.Сейчас за жизнь и здоровье женщины борются врачи — она находится в реанимации.