Происшествия
сегодня, 14:18
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Прохожие нашли женщину замёрзшей в сугробе.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, липчанка не вела асоциальный образ жизни — она вполне благополучная и даже работает. Причиной трагедии стала неразделённая любовь: женщина заливала горе и не рассчитала свои силы.
Сейчас за жизнь и здоровье женщины борются врачи — она находится в реанимации.
