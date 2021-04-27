Общество

сегодня, 11:35

В горсовете удивились инициативе мэрии установить в Липецке четыре памятника святым

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#памятник #благоустройство
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В горсовете удивились инициативе мэрии установить в Липецке четыре памятника святым

без ведома депутатов.

Вчера GOROD48 сообщил, что на въездах в Липецке установят памятники святым РПЦ, а первая такая фигура, святого Николы Можайского, будет установлена у входа в Молодежный парк уже 7 мая (на месте ее появления уже ведутся подготовительные работы). Как оказалось, для депутатов Липецкого горсовета планы мэрии стали неожиданностью.

- Мы памятные доски-то почетные утверждаем сессией городского Совета. А тут аж четыре монумента! Кто их будет устанавливать, содержать? - обратился сегодня на сессии Липецкого горсовета его спикер Александр Афанасьев к заместителю председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александру Пушилину.

Отвечать на этот вопрос взялась глава Липецка Евгения Уваркина:

- Такая инициатива поступила от бизнеса. Она была согласована с епархией и общественницей Евдокией Бычковой. Средства выделяются спонсорами, инвесторами..

- Да я не против. Но эти вещи принимаются сессией городского Совета, - сказал Александр Афанасьев.

- Это формирование общественного пространства - установка памятника святому…, - не закончила свою мысль Евгения Уваркина.

Глава Липецка попросила Александра Пушилина сегодня же предоставить ей всю информацию по этому благотворительному проекту.

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Памятник святому Николе Можайскому епархия и спонсоры, судя по его эскизам, намерены установить в зеленой зоне парка Молодежный на дорожке от 27-го микрорайона к ТРЦ «Ривьера». Парк является одним из 36-ти общественных пространств, за благоустройство которых липчанам предложено проголосовать в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Никакого памятника в проекте благоустройства нет (в 2022 году в парке планируется создать новые пешеходные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и зону для барбекю).
37 1717
#памятник #благоустройство
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Комментарии (37)

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Гостю

2 минуты назад
Абсолютно солидарна, что за самоуправство. Денег девать некуда, пусть отмаливают свои грехи на территориях личных коттеджей и епархии. Городскую среду у нас оказывается епархия и Бычкова меняют , ещё чего.
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Андрей

4 минуты назад
Билли Кид, и продолжает регулировать....Вот посмотри как уже полились БЛАГА из президентского рога изобилия...что не сделаешь чтобы в СЕНТЯБРЕ все осталось как есть....
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Билли Кид

8 минут назад
Андрей, а я за памятник Немцову. Его рынок нам тут все отрегулировал. А виноват Сталин))))
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Троянский конь

8 минут назад
Все так завуалировано, мистично, веет сектанством. Позиция мера в таком ракурсе не понятна, тем более она сама не знает всех деталий, но при этом так настойчива и мнение горожан в данном случаи обсалютно не интересно. Очень странно....
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!!!

10 минут назад
Сколько лет не могут нормальный вход в Парк Победы сделать! Вот где культурное пространство, которое облагораживать, да облагораживать!!!
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Тёлкин

11 минут назад
Слава богу что я атеист
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Артем

12 минут назад
Нужен монумент РЫВОК ....
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Андрей

13 минут назад
Я за памятник ВВП ...таких Эффективных у руля поставил. Но виноваты Американцы...
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Вопрос

14 минут назад
СвеТа, сегодня бизнес есть , завтра он исчез , откуда деньги брать на ремонт и эксплуатацию памятников , из городского бюджета ?
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гость

15 минут назад
СвеТа, Пусть за свои деньги себе на участке ставят...а здесь люди живут а не быдло. Есть закон...или меценатом не писан?
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