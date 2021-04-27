Общество
сегодня, 11:35
В горсовете удивились инициативе мэрии установить в Липецке четыре памятника святым
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без ведома депутатов.
Вчера GOROD48 сообщил, что на въездах в Липецке установят памятники святым РПЦ, а первая такая фигура, святого Николы Можайского, будет установлена у входа в Молодежный парк уже 7 мая (на месте ее появления уже ведутся подготовительные работы). Как оказалось, для депутатов Липецкого горсовета планы мэрии стали неожиданностью.
- Мы памятные доски-то почетные утверждаем сессией городского Совета. А тут аж четыре монумента! Кто их будет устанавливать, содержать? - обратился сегодня на сессии Липецкого горсовета его спикер Александр Афанасьев к заместителю председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александру Пушилину.
Отвечать на этот вопрос взялась глава Липецка Евгения Уваркина:
- Такая инициатива поступила от бизнеса. Она была согласована с епархией и общественницей Евдокией Бычковой. Средства выделяются спонсорами, инвесторами..
- Да я не против. Но эти вещи принимаются сессией городского Совета, - сказал Александр Афанасьев.
- Это формирование общественного пространства - установка памятника святому…, - не закончила свою мысль Евгения Уваркина.
Глава Липецка попросила Александра Пушилина сегодня же предоставить ей всю информацию по этому благотворительному проекту.
Памятник святому Николе Можайскому епархия и спонсоры, судя по его эскизам, намерены установить в зеленой зоне парка Молодежный на дорожке от 27-го микрорайона к ТРЦ «Ривьера». Парк является одним из 36-ти общественных пространств, за благоустройство которых липчанам предложено проголосовать в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Никакого памятника в проекте благоустройства нет (в 2022 году в парке планируется создать новые пешеходные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и зону для барбекю).
- Мы памятные доски-то почетные утверждаем сессией городского Совета. А тут аж четыре монумента! Кто их будет устанавливать, содержать? - обратился сегодня на сессии Липецкого горсовета его спикер Александр Афанасьев к заместителю председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александру Пушилину.
Отвечать на этот вопрос взялась глава Липецка Евгения Уваркина:
- Такая инициатива поступила от бизнеса. Она была согласована с епархией и общественницей Евдокией Бычковой. Средства выделяются спонсорами, инвесторами..
- Да я не против. Но эти вещи принимаются сессией городского Совета, - сказал Александр Афанасьев.
- Это формирование общественного пространства - установка памятника святому…, - не закончила свою мысль Евгения Уваркина.
Глава Липецка попросила Александра Пушилина сегодня же предоставить ей всю информацию по этому благотворительному проекту.
Памятник святому Николе Можайскому епархия и спонсоры, судя по его эскизам, намерены установить в зеленой зоне парка Молодежный на дорожке от 27-го микрорайона к ТРЦ «Ривьера». Парк является одним из 36-ти общественных пространств, за благоустройство которых липчанам предложено проголосовать в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Никакого памятника в проекте благоустройства нет (в 2022 году в парке планируется создать новые пешеходные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и зону для барбекю).
37 1717
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