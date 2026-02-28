Рыбак провалился утром под лед у «Метро»

Из воды его вытащил коллега по увлечению. Рыбак получил переохлаждение ног.





Сегодня утром под лед реки Воронеж у магазина «Метро» провалился 58-летний рыбак. О том как его спасли рассказали в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.Сообщение о провалившемся под лед реки Воронеж рыбаке спасатели получили в 07:30. Оказалось, из воды его вытащил коллега, но в одиночку помочь пострадавшему добраться до берега, не смог.«Спасатели транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи. 58-летнему мужчине повезло, что он упал в воду только по пояс, тем не менее медики забрали его в больницу с переохлаждением ног», — рассказали в ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области».Спасатели предостерегают других рыбаков: лед на реке Воронеж очень хрупкий, не рискуйте жизнью!