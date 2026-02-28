Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
Происшествия
792
сегодня, 11:45
6
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Из воды его вытащил коллега по увлечению. Рыбак получил переохлаждение ног.
Сообщение о провалившемся под лед реки Воронеж рыбаке спасатели получили в 07:30. Оказалось, из воды его вытащил коллега, но в одиночку помочь пострадавшему добраться до берега, не смог.
«Спасатели транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи. 58-летнему мужчине повезло, что он упал в воду только по пояс, тем не менее медики забрали его в больницу с переохлаждением ног», — рассказали в ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области».
Спасатели предостерегают других рыбаков: лед на реке Воронеж очень хрупкий, не рискуйте жизнью!
0
0
0
9
1
Комментарии (6)