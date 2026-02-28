Все новости
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться
Происшествия
«Sex shop» VS «БулоШная»
Общество
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
На улице 8 Марта упало металлическое ограждение с крыши
Происшествия
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: что благоустроят в Липецке, 10-я рухнувшая крыша и потерявшийся автобус
Общество
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Красный переключился на жёлтый
Происшествия
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
Небо снова чистое
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
Общество
Происшествия
792
сегодня, 11:45
6

Рыбак провалился утром под лед у «Метро»

Из воды его вытащил коллега по увлечению. Рыбак получил переохлаждение ног.

Сегодня утром под лед реки Воронеж у магазина «Метро» провалился 58-летний рыбак. О том как его спасли рассказали в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. 

Сообщение о провалившемся под лед реки Воронеж рыбаке спасатели получили в 07:30. Оказалось, из воды его вытащил коллега, но в одиночку помочь пострадавшему добраться до берега, не смог.

photo_2026-02-28_11-34-14.jpg

«Спасатели транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи. 58-летнему мужчине повезло, что он упал в воду только по пояс, тем не менее медики забрали его в больницу с переохлаждением ног», — рассказали в ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области».

photo_2026-02-28_11-33-56.jpg

photo_2026-02-28_11-34-06.jpg

Спасатели предостерегают других рыбаков: лед на реке Воронеж очень хрупкий, не рискуйте жизнью!

происшествие на воде
0
0
0
9
1

Комментарии (6)

Сначала новые
я
15 минут назад
Люди скорую часами ждут а тут аж две
Ответить
Магомед
30 минут назад
А счёт ему за спасение тысяч 50, забудет про карасей.
Ответить
Зимний рыбак
13 минут назад
Давай выставлять счёт за спасение/лечение тем, кто разбился на эл.самокатах, питбайках, снегоходах, аквабайках, квадроциклах. Посмотрим кто количественно перевесит, те или другие
Ответить
Карасей
21 минуту назад
Там нет, одна форель
Ответить
Нет
44 минуты назад
Жизнь людей ничему не учит.Сидят рыбаки под Петровским мостом у края льда и воды, где инстинкт самосохранения, непонятно.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 12:00
Вот охота пуще неволи,жизнью и здоровьем рискуют.
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
