Происшествия
сегодня, 17:18
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщили в региональном Следкоме, по версии следствия, 26 февраля женщина дала двум своим детям 8 и 5 лет лекарство с седативным и противосудорожным действием, и приняла препарат сама.
«О произошедшем она сообщила соседке, которая незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Дети и мать были госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью не имеется», — сообщили в Следкоме.
Пока мотивы женщины выясняются. По предварительным данным, накануне случившегося она ушла от мужа.
