Липчанка пыталась убить себя и своих детей

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.



Следственный отделом по Октябрьскому округу Липецка СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей (ч. 3 ст. 30, п. «а, в», ч. 2 ст. 105 УК РФ). В преступлении подозревается их мать.Как сообщили в региональном Следкоме, по версии следствия, 26 февраля женщина дала двум своим детям 8 и 5 лет лекарство с седативным и противосудорожным действием, и приняла препарат сама.«О произошедшем она сообщила соседке, которая незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Дети и мать были госпитализированы, угрозы их жизни и здоровью не имеется», — сообщили в Следкоме.Пока мотивы женщины выясняются. По предварительным данным, накануне случившегося она ушла от мужа.