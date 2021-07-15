Происшествия
сегодня, 11:38
Олег Королев сослался на болезнь и снова не пришел в суд
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Экс-сенатор во второй раз не явился в процесс по обвинению в нарушениях ПДД.
Сегодня судья судебного участка №13 Правобережного района Липецка Константин Сорокин не дождался обвиняемого в совершении административного правонарушения экс-сенатора Олега Королева, в отношении которого составлен протокол о нарушении части второй статьи 12.27 КоАП РФ («оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»). Бывший член Совета Федерации письменно сообщил суду, что болен и находится на лечении, а его адвокат - о нахождении за пределами страны.
В итоге заседание отложено на 23 июля.
Таким образом, экс-губернатор во второй раз не явился в суд. Первый раз это случилось 9 июля. Тогда в Левобережном судебном участке №2 Липецка началось рассмотрение административного дела по обвинению экс-сенатора Олега Королева в таком же правонарушении. Из ходатайства Олега Королева следовало, что он с 28 июня находится на лечении в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр». По состоянию здоровья он не может принимать участие в процессе. Не смогла прибыть в суд и его адвокат Елена Пузикова, которая с 8 июля отдыхает за границей.
Олега Королева ждет еще один административный процесс, связанный с его скандальной ездой по Липецку. Помимо обвинений в наездах на знаки дорожного движения в Правобережном районе города, экс-сенатора будут судить по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ - за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Напомним, что вечером 13 мая «Лексус» с госномером м001мм48, которым управлял на то время член Совета Федерации Олег Королев, снес с дороги на улице Передельческой в Липецке автомобиль «Чери-Амулет», за рулем которого находился Александр Узляков. Водитель «Лексуса» с места ДТП скрылся. Вечером того же дня 13 мая водителя «Лексуса» задержали инспекторы ДПС, которые отвезли Олега Королева домой. Утром 14 мая Олег Королев заявил GOROD48, что пережил за рулем сердечный приступ. Тогда же он заявил, что не понимает, в чем виновен.
В итоге заседание отложено на 23 июля.
Таким образом, экс-губернатор во второй раз не явился в суд. Первый раз это случилось 9 июля. Тогда в Левобережном судебном участке №2 Липецка началось рассмотрение административного дела по обвинению экс-сенатора Олега Королева в таком же правонарушении. Из ходатайства Олега Королева следовало, что он с 28 июня находится на лечении в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр». По состоянию здоровья он не может принимать участие в процессе. Не смогла прибыть в суд и его адвокат Елена Пузикова, которая с 8 июля отдыхает за границей.
Олега Королева ждет еще один административный процесс, связанный с его скандальной ездой по Липецку. Помимо обвинений в наездах на знаки дорожного движения в Правобережном районе города, экс-сенатора будут судить по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ - за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Напомним, что вечером 13 мая «Лексус» с госномером м001мм48, которым управлял на то время член Совета Федерации Олег Королев, снес с дороги на улице Передельческой в Липецке автомобиль «Чери-Амулет», за рулем которого находился Александр Узляков. Водитель «Лексуса» с места ДТП скрылся. Вечером того же дня 13 мая водителя «Лексуса» задержали инспекторы ДПС, которые отвезли Олега Королева домой. Утром 14 мая Олег Королев заявил GOROD48, что пережил за рулем сердечный приступ. Тогда же он заявил, что не понимает, в чем виновен.
52 5422
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