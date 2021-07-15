Происшествия

сегодня, 11:38

Олег Королев сослался на болезнь и снова не пришел в суд

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#Олег Королев
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Олег Королев сослался на болезнь и снова не пришел в суд

Экс-сенатор во второй раз не явился в процесс по обвинению в нарушениях ПДД.

Сегодня судья судебного участка №13 Правобережного района Липецка Константин Сорокин не дождался обвиняемого в совершении административного правонарушения экс-сенатора Олега Королева, в отношении которого составлен протокол о нарушении части второй статьи 12.27 КоАП РФ («оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»). Бывший член Совета Федерации письменно сообщил суду, что болен и находится на лечении, а его адвокат - о нахождении за пределами страны.

В итоге заседание отложено на 23 июля.

Таким образом, экс-губернатор во второй раз не явился в суд. Первый раз это случилось 9 июля. Тогда в Левобережном судебном участке №2 Липецка началось рассмотрение административного дела по обвинению экс-сенатора Олега Королева в таком же правонарушении. Из ходатайства Олега Королева следовало, что он с 28 июня находится на лечении в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр». По состоянию здоровья он не может принимать участие в процессе. Не смогла прибыть в суд и его адвокат Елена Пузикова, которая с 8 июля отдыхает за границей.

Олега Королева ждет еще один административный процесс, связанный с его скандальной ездой по Липецку. Помимо обвинений в наездах на знаки дорожного движения в Правобережном районе города, экс-сенатора будут судить по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ - за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Напомним, что вечером 13 мая «Лексус» с госномером м001мм48, которым управлял на то время член Совета Федерации Олег Королев, снес с дороги на улице Передельческой в Липецке автомобиль «Чери-Амулет», за рулем которого находился Александр Узляков. Водитель «Лексуса» с места ДТП скрылся. Вечером того же дня 13 мая водителя «Лексуса» задержали инспекторы ДПС, которые отвезли Олега Королева домой. Утром 14 мая Олег Королев заявил GOROD48, что пережил за рулем сердечный приступ. Тогда же он заявил, что не понимает, в чем виновен.
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#Олег Королев
3

Комментарии (53)

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Сергей

2 минуты назад
Выгнали из "Единой России", выгнали из Совета Федераций, что дальше?
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гость

5 минут назад
Mikl, статья на город48: "Экс-сенатора Олега Королева могут арестовать на 15 суток". номеров на авто уже нет
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житель

7 минут назад
Mikl, думаете он уже не у него? а даже если и не так - тут писали что номера с лексуса уже не на лексусе, а на Сексусе)
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Mikl

18 минут назад
В уголовном деле важная вещь доказательство, а здесь улика автомобиль Лексус. Петровичу надо отдать автомобиль и тогда нет вещественных доказательств, значит нет дела. правда. что вы прицепились к нему. ну немножко асфальт и бордюр попортил спущенными колесами и все.
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Мы из Ельца

25 минут назад
Хватит Королева давить!
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1

37 минут назад
Оставьте в покое ОП. Что вы к нему прицепились?
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однако

54 минуты назад
Крестьянин, че ты несешь? какие приставы? кому ты нужен со своей больничной койкой?
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123

55 минут назад
К Ефремову его надо отправить. Там быстро вылечится от пьянства.
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Андрей

58 минут назад
да закройте за неуважение.... делов - то
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Владимир

сегодня, 14:16
Куда мы катимся? говорят Советский Союз был плохой.Хуже нынешнего времени наверное не было и людей , которые нами руководят.
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